Neura Vault Basic
Panoramica
NeuraVault Pro è un sistema di trading automatizzato professionale basato sulle inversioni RSI (Indice di Forza Relativa). È progettato per catturare opportunità di inversione in zone di ipercomprato e ipervenduto, dotato di filtri avanzati e funzionalità complete di gestione del rischio.
Logica di Trading
Strategia Principale: Inversione RSI
L'EA cattura opportunità di inversione quando il mercato raggiunge zone di ipercomprato o ipervenduto:
Segnale di ACQUISTO:
- Il valore RSI scende sotto il livello inferiore definito (predefinito: 40)
- Indica che il mercato è ipervenduto con potenziale di inversione rialzista
Segnale di VENDITA:
- Il valore RSI sale sopra il livello superiore definito (predefinito: 60)
- Indica che il mercato è ipercomprato con potenziale di inversione ribassista
Esempio di Scenario di Trading
EURUSD M15 - Scenario di ACQUISTO
-
Condizioni di Mercato:
- Prezzo: 1.0850
- RSI(14): 35 (Zona di ipervenduto)
- MACD: Incrocio positivo
- Trend: Bias rialzista
-
Decisione dell'EA:
- ✅ RSI < 40 (Segnale di acquisto)
- ✅ Filtro MACD confermato
- ✅ Limite massimo posizioni non raggiunto
-
Esecuzione del Trade:
- Posizione: ACQUISTO 0.01 lotto
- Entrata: 1.0850
- Stop Loss: 1.0820 (basato su ATR, dinamico)
- Take Profit: 1.0895 (basato su ATR, dinamico)
- Rischio: $10 (regolabile)
-
Gestione Posizione:
- Trailing Stop attivo (moltiplicatore ATR: 1.0)
- SL sale automaticamente man mano che il prezzo si muove in profitto
- La posizione si chiude a TP o TSL
-
Seconda Posizione (Moltiplicazione Lotto):
- Se il segnale continua e il limite massimo posizioni non è raggiunto
- Nuova posizione: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotti aperti
- La posizione cresce quando il trend è forte
Funzionalità Avanzate
1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opzionale)
Filtro RSI: (Obbligatorio)
- Rileva zone di ipercomprato/ipervenduto
- Tracciamento RSI min/max per livelli dinamici
- Periodo e livelli regolabili
Filtro Media Mobile:
- Incroci di MA Veloce (10) e MA Lenta (20)
- Conferma direzione del trend
- Opzione EMA/SMA
Filtro MACD:
- Incroci linea MACD e linea Segnale
- Conferma del momentum
- Periodi regolabili (12/26/9)
Filtro ADX:
- Misurazione forza del trend
- Previene il trading in trend deboli
- Impostazione soglia (predefinito: 25)
Filtro ATR:
- Controllo volatilità
- Previene il trading a bassa volatilità
- Valore ATR minimo basato su pip
Filtro Multi-Temporale (MTF):
- Conferma trend da timeframe superiore
- Supporto timeframe H1, H4, D1
- Periodo MA regolabile (50)
2️⃣ Sistema di Moltiplicazione Progressiva del Lotto
Posizione 1: 0.01 lotto (iniziale) Posizione 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lotto Posizione 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lotto
Come Funziona:
- La dimensione del lotto aumenta con ogni nuova posizione per un moltiplicatore
- Controllato da Lot Increase Multiplier (predefinito: 2.0)
- Limitato da Max Trade Lot (predefinito: 1.0)
- Numero posizioni controllato da Max Open Positions (predefinito: 3)
Vantaggi:
- Aumenta il potenziale di profitto in trend forti
- Rimane sotto controllo della gestione del rischio
- SL/TP separati per ogni posizione
Importante: Questa è una strategia aggressiva di gestione del rischio. Utilizzare Multiplier 1.0 per trading conservativo.
3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinamici
Calcolo Basato su ATR:
Stop Loss = Entrata ± (ATR × SL_Moltiplicatore) Take Profit = Entrata ± (ATR × TP_Moltiplicatore) Predefinito: SL_Moltiplicatore = 1.5 TP_Moltiplicatore = 3.0 Rapporto Rischio/Ricompensa = 1:2
Opzione SL/TP Fissi:
- Impostare Use_Dynamic_SLTP = false per valori fissi in pip
- FixedStopLossPips = 30 pip
- FixedTakeProfitPips = 50 pip
4️⃣ Trailing Stop (Blocco Profitto)
Trailing Stop Basato su ATR:
Distanza Trailing = ATR × ATR_TS_Moltiplicatore Esempio: ATR = 0.0020 (20 pip) Moltiplicatore = 1.0 Distanza Trailing = 20 pip Quando la posizione di ACQUISTO ha +20 pip di profitto: → SL si sposta automaticamente al prezzo di entrata → SL sale man mano che il prezzo sale → Il profitto è protetto
Controlli di Sicurezza:
- Conforme al livello di stop minimo del broker
- Controllo livello di congelamento
- Previene errori di stop non validi
5️⃣ Gestione del Rischio
Rischio per Posizione:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (predefinito)
- Calcolo automatico del lotto basato sulla distanza dello Stop Loss
- Previene rischio eccessivo del saldo del conto
Controllo Posizioni Massime:
- Max_Open_Positions = 3
- Limite posizioni aperte per simbolo
- Previene carico eccessivo di lotti
Controllo Margine:
- Calcolo margine prima di ogni trade
- Non apre trade se margine insufficiente
- Minimizza rischio di margin call
Pannello HUD Visivo
Informazioni in Tempo Reale:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PREZZO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMATICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lotto: 0.01│ │ TS: ON | Molt ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTRI: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona ACQ │ │ RSI Min (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ Incrocio MA: ON | RIALZISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | RIALZISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENZA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pip │ │ MTF(H1): ON | TREND RIALZISTA │ └─────────────────────────────────┘
Indicatori di Stato Colorati:
- Verde: Rialzista/Attivo/In tendenza
- Rosso: Ribassista/Spento/In range
- Giallo: Neutrale/Avviso
- Grigio: Disabilitato
Segnali sul Grafico:
- Freccia Verde (↑): Segnale ACQUISTO
- Freccia Rossa (↓): Segnale VENDITA
- Segnali storici mostrati anche sul grafico
Installazione e Uso
Passo 1: Installazione
- Carica l'EA in MetaTrader 5
- Trascinalo sul grafico del simbolo desiderato
- Abilita AutoTrading (pulsante verde "AutoTrading")
Passo 2: Configurazione Base
=== CONFIGURAZIONE OBBLIGATORIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lotto iniziale) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (rischio per trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posizioni massime) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTRI OPZIONALI === □ Use_MA_Filter = false (inizialmente spento) □ Use_MACD_Filter = true (raccomandato) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
Passo 3: Ottimizzazione (MOLTO IMPORTANTE!)
⚠️ AVVISO: DEVI ottimizzare per ogni simbolo e timeframe!
Perché è Richiesta l'Ottimizzazione:
- La volatilità di EURUSD differisce da quella dell'ORO
- I livelli RSI su M5 si comportano diversamente da H1
- Ogni mercato ha la sua dinamica unica
- Le impostazioni non ottimizzate possono portare a perdite
Parametri di Ottimizzazione:
1. Parametri Principali (Obbligatorio):
RSI_Period: 10-20 (passo: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)
2. Gestione del Rischio:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)
3. Filtri (Opzionale):
FastMA_Period: 5-20 (passo: 5) SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5) ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)
Passi di Ottimizzazione:
- Apri Strategy Tester (Ctrl+R)
- Seleziona l'EA
- Scegli simbolo e timeframe (es., EURUSD, M15)
- Periodo: Usa minimo 6 mesi di dati
- Vai alla scheda Ottimizzazione
- Aggiungi i parametri sopra
- Premi il pulsante Avvia
- Seleziona i migliori risultati (Fattore di Profitto, Drawdown, Tasso di Vincita)
- Verifica queste impostazioni con test forward
Criteri di Ottimizzazione:
✓ Fattore di Profitto > 1.5 ✓ Tasso di Vincita > 50% ✓ Drawdown Massimo < 20% ✓ Totale Trade > 50 (per significatività statistica) ✓ Fattore di Recupero > 3.0
Passo 4: Test su Conto Demo
⚠️ PRIMA DEMO, POI REALE!
Processo di Test Demo (Minimo 1 Mese):
- Apri un conto demo
- Applica le impostazioni ottimizzate
- Esegui per minimo 1 mese
- Monitora le prestazioni giornaliere
- Rivedi i log dei trade
- Contr