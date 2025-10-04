Neura Vault Basic

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema di Trading Professionale di Inversione RSI

Panoramica

NeuraVault Pro è un sistema di trading automatizzato professionale basato sulle inversioni RSI (Indice di Forza Relativa). È progettato per catturare opportunità di inversione in zone di ipercomprato e ipervenduto, dotato di filtri avanzati e funzionalità complete di gestione del rischio.

Logica di Trading

Strategia Principale: Inversione RSI

L'EA cattura opportunità di inversione quando il mercato raggiunge zone di ipercomprato o ipervenduto:

Segnale di ACQUISTO:

  • Il valore RSI scende sotto il livello inferiore definito (predefinito: 40)
  • Indica che il mercato è ipervenduto con potenziale di inversione rialzista

Segnale di VENDITA:

  • Il valore RSI sale sopra il livello superiore definito (predefinito: 60)
  • Indica che il mercato è ipercomprato con potenziale di inversione ribassista

Esempio di Scenario di Trading

EURUSD M15 - Scenario di ACQUISTO

  1. Condizioni di Mercato:

    • Prezzo: 1.0850
    • RSI(14): 35 (Zona di ipervenduto)
    • MACD: Incrocio positivo
    • Trend: Bias rialzista

  2. Decisione dell'EA:

    • ✅ RSI < 40 (Segnale di acquisto)
    • ✅ Filtro MACD confermato
    • ✅ Limite massimo posizioni non raggiunto

  3. Esecuzione del Trade:

    • Posizione: ACQUISTO 0.01 lotto
    • Entrata: 1.0850
    • Stop Loss: 1.0820 (basato su ATR, dinamico)
    • Take Profit: 1.0895 (basato su ATR, dinamico)
    • Rischio: $10 (regolabile)

  4. Gestione Posizione:

    • Trailing Stop attivo (moltiplicatore ATR: 1.0)
    • SL sale automaticamente man mano che il prezzo si muove in profitto
    • La posizione si chiude a TP o TSL

  5. Seconda Posizione (Moltiplicazione Lotto):

    • Se il segnale continua e il limite massimo posizioni non è raggiunto
    • Nuova posizione: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotti aperti
    • La posizione cresce quando il trend è forte

Funzionalità Avanzate

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opzionale)

Filtro RSI: (Obbligatorio)

  • Rileva zone di ipercomprato/ipervenduto
  • Tracciamento RSI min/max per livelli dinamici
  • Periodo e livelli regolabili

Filtro Media Mobile:

  • Incroci di MA Veloce (10) e MA Lenta (20)
  • Conferma direzione del trend
  • Opzione EMA/SMA

Filtro MACD:

  • Incroci linea MACD e linea Segnale
  • Conferma del momentum
  • Periodi regolabili (12/26/9)

Filtro ADX:

  • Misurazione forza del trend
  • Previene il trading in trend deboli
  • Impostazione soglia (predefinito: 25)

Filtro ATR:

  • Controllo volatilità
  • Previene il trading a bassa volatilità
  • Valore ATR minimo basato su pip

Filtro Multi-Temporale (MTF):

  • Conferma trend da timeframe superiore
  • Supporto timeframe H1, H4, D1
  • Periodo MA regolabile (50)

2️⃣ Sistema di Moltiplicazione Progressiva del Lotto

Posizione 1: 0.01 lotto (iniziale) Posizione 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lotto Posizione 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lotto

Come Funziona:

  • La dimensione del lotto aumenta con ogni nuova posizione per un moltiplicatore
  • Controllato da Lot Increase Multiplier (predefinito: 2.0)
  • Limitato da Max Trade Lot (predefinito: 1.0)
  • Numero posizioni controllato da Max Open Positions (predefinito: 3)

Vantaggi:

  • Aumenta il potenziale di profitto in trend forti
  • Rimane sotto controllo della gestione del rischio
  • SL/TP separati per ogni posizione

Importante: Questa è una strategia aggressiva di gestione del rischio. Utilizzare Multiplier 1.0 per trading conservativo.

3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinamici

Calcolo Basato su ATR:

Stop Loss = Entrata ± (ATR × SL_Moltiplicatore)
Take Profit = Entrata ± (ATR × TP_Moltiplicatore)

Predefinito:
SL_Moltiplicatore = 1.5
TP_Moltiplicatore = 3.0
Rapporto Rischio/Ricompensa = 1:2

Opzione SL/TP Fissi:

  • Impostare Use_Dynamic_SLTP = false per valori fissi in pip
  • FixedStopLossPips = 30 pip
  • FixedTakeProfitPips = 50 pip

4️⃣ Trailing Stop (Blocco Profitto)

Trailing Stop Basato su ATR:

Distanza Trailing = ATR × ATR_TS_Moltiplicatore Esempio: ATR = 0.0020 (20 pip) Moltiplicatore = 1.0 Distanza Trailing = 20 pip Quando la posizione di ACQUISTO ha +20 pip di profitto: → SL si sposta automaticamente al prezzo di entrata → SL sale man mano che il prezzo sale → Il profitto è protetto

Controlli di Sicurezza:

  • Conforme al livello di stop minimo del broker
  • Controllo livello di congelamento
  • Previene errori di stop non validi

5️⃣ Gestione del Rischio

Rischio per Posizione:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (predefinito)
  • Calcolo automatico del lotto basato sulla distanza dello Stop Loss
  • Previene rischio eccessivo del saldo del conto

Controllo Posizioni Massime:

  • Max_Open_Positions = 3
  • Limite posizioni aperte per simbolo
  • Previene carico eccessivo di lotti

Controllo Margine:

  • Calcolo margine prima di ogni trade
  • Non apre trade se margine insufficiente
  • Minimizza rischio di margin call

Pannello HUD Visivo

Informazioni in Tempo Reale:

┌─────────────────────────────────┐
│ NeuraVault Pro V1.0             │
│ EURUSD / M15                    │
├─────────────────────────────────┤
│ PREZZO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│
│                                 │
│ TRADING AUTOMATICO:             │
│ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lotto: 0.01│
│ TS: ON | Molt ATR: 1.0          │
│                                 │
│ FILTRI:                         │
│ RSI(14): ON | 35.2 | Zona ACQ  │
│ RSI Min (1h): 32.1 | Max: 68.5  │
│ Incrocio MA: ON | RIALZISTA     │
│ MACD: ON | 0.0015 | RIALZISTA   │
│ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENZA   │
│ ATR(14): ON | 18.5 pip          │
│ MTF(H1): ON | TREND RIALZISTA   │
└─────────────────────────────────┘

Indicatori di Stato Colorati:

  • Verde: Rialzista/Attivo/In tendenza
  • Rosso: Ribassista/Spento/In range
  • Giallo: Neutrale/Avviso
  • Grigio: Disabilitato

Segnali sul Grafico:

  • Freccia Verde (↑): Segnale ACQUISTO
  • Freccia Rossa (↓): Segnale VENDITA
  • Segnali storici mostrati anche sul grafico

Installazione e Uso

Passo 1: Installazione

  1. Carica l'EA in MetaTrader 5
  2. Trascinalo sul grafico del simbolo desiderato
  3. Abilita AutoTrading (pulsante verde "AutoTrading")

Passo 2: Configurazione Base

=== CONFIGURAZIONE OBBLIGATORIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lotto iniziale) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (rischio per trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posizioni massime) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTRI OPZIONALI === □ Use_MA_Filter = false (inizialmente spento) □ Use_MACD_Filter = true (raccomandato) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Passo 3: Ottimizzazione (MOLTO IMPORTANTE!)

⚠️ AVVISO: DEVI ottimizzare per ogni simbolo e timeframe!

Perché è Richiesta l'Ottimizzazione:

  • La volatilità di EURUSD differisce da quella dell'ORO
  • I livelli RSI su M5 si comportano diversamente da H1
  • Ogni mercato ha la sua dinamica unica
  • Le impostazioni non ottimizzate possono portare a perdite

Parametri di Ottimizzazione:

1. Parametri Principali (Obbligatorio):

RSI_Period: 10-20 (passo: 2)
RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5)
RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)

2. Gestione del Rischio:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)

3. Filtri (Opzionale):

FastMA_Period: 5-20 (passo: 5)
SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5)
ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5)
Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)

Passi di Ottimizzazione:

  1. Apri Strategy Tester (Ctrl+R)
  2. Seleziona l'EA
  3. Scegli simbolo e timeframe (es., EURUSD, M15)
  4. Periodo: Usa minimo 6 mesi di dati
  5. Vai alla scheda Ottimizzazione
  6. Aggiungi i parametri sopra
  7. Premi il pulsante Avvia
  8. Seleziona i migliori risultati (Fattore di Profitto, Drawdown, Tasso di Vincita)
  9. Verifica queste impostazioni con test forward

Criteri di Ottimizzazione:

✓ Fattore di Profitto > 1.5 ✓ Tasso di Vincita > 50% ✓ Drawdown Massimo < 20% ✓ Totale Trade > 50 (per significatività statistica) ✓ Fattore di Recupero > 3.0

Passo 4: Test su Conto Demo

⚠️ PRIMA DEMO, POI REALE!

Processo di Test Demo (Minimo 1 Mese):

  1. Apri un conto demo
  2. Applica le impostazioni ottimizzate
  3. Esegui per minimo 1 mese
  4. Monitora le prestazioni giornaliere
  5. Rivedi i log dei trade
  6. Contr

