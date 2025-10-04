Neura Vault Basic

Panoramica

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema di Trading Professionale di Inversione RSI

NeuraVault Pro è un sistema di trading automatizzato professionale basato sulle inversioni RSI (Indice di Forza Relativa). È progettato per catturare opportunità di inversione in zone di ipercomprato e ipervenduto, dotato di filtri avanzati e funzionalità complete di gestione del rischio.

Logica di Trading

Strategia Principale: Inversione RSI

L'EA cattura opportunità di inversione quando il mercato raggiunge zone di ipercomprato o ipervenduto:

Segnale di ACQUISTO:

Il valore RSI scende sotto il livello inferiore definito (predefinito: 40)

Indica che il mercato è ipervenduto con potenziale di inversione rialzista

Segnale di VENDITA:

Il valore RSI sale sopra il livello superiore definito (predefinito: 60)

Indica che il mercato è ipercomprato con potenziale di inversione ribassista

Esempio di Scenario di Trading

EURUSD M15 - Scenario di ACQUISTO

Condizioni di Mercato: Prezzo: 1.0850

RSI(14): 35 (Zona di ipervenduto)

MACD: Incrocio positivo

Trend: Bias rialzista Decisione dell'EA: ✅ RSI < 40 (Segnale di acquisto)

✅ Filtro MACD confermato

✅ Limite massimo posizioni non raggiunto Esecuzione del Trade: Posizione: ACQUISTO 0.01 lotto

Entrata: 1.0850

Stop Loss: 1.0820 (basato su ATR, dinamico)

Take Profit: 1.0895 (basato su ATR, dinamico)

Rischio: $10 (regolabile) Gestione Posizione: Trailing Stop attivo (moltiplicatore ATR: 1.0)

SL sale automaticamente man mano che il prezzo si muove in profitto

La posizione si chiude a TP o TSL Seconda Posizione (Moltiplicazione Lotto): Se il segnale continua e il limite massimo posizioni non è raggiunto

Nuova posizione: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotti aperti

La posizione cresce quando il trend è forte

Funzionalità Avanzate

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opzionale)

Filtro RSI: (Obbligatorio)

Rileva zone di ipercomprato/ipervenduto

Tracciamento RSI min/max per livelli dinamici

Periodo e livelli regolabili

Filtro Media Mobile:

Incroci di MA Veloce (10) e MA Lenta (20)

Conferma direzione del trend

Opzione EMA/SMA

Filtro MACD:

Incroci linea MACD e linea Segnale

Conferma del momentum

Periodi regolabili (12/26/9)

Filtro ADX:

Misurazione forza del trend

Previene il trading in trend deboli

Impostazione soglia (predefinito: 25)

Filtro ATR:

Controllo volatilità

Previene il trading a bassa volatilità

Valore ATR minimo basato su pip

Filtro Multi-Temporale (MTF):

Conferma trend da timeframe superiore

Supporto timeframe H1, H4, D1

Periodo MA regolabile (50)

2️⃣ Sistema di Moltiplicazione Progressiva del Lotto

Posizione 1: 0.01 lotto (iniziale) Posizione 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lotto Posizione 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lotto

Come Funziona:

La dimensione del lotto aumenta con ogni nuova posizione per un moltiplicatore

Controllato da Lot Increase Multiplier (predefinito: 2.0)

Limitato da Max Trade Lot (predefinito: 1.0)

Numero posizioni controllato da Max Open Positions (predefinito: 3)

Vantaggi:

Aumenta il potenziale di profitto in trend forti

Rimane sotto controllo della gestione del rischio

SL/TP separati per ogni posizione

Importante: Questa è una strategia aggressiva di gestione del rischio. Utilizzare Multiplier 1.0 per trading conservativo.

3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinamici

Calcolo Basato su ATR:

Stop Loss = Entrata ± (ATR × SL_Moltiplicatore) Take Profit = Entrata ± (ATR × TP_Moltiplicatore) Predefinito: SL_Moltiplicatore = 1.5 TP_Moltiplicatore = 3.0 Rapporto Rischio/Ricompensa = 1:2

Opzione SL/TP Fissi:

Impostare Use_Dynamic_SLTP = false per valori fissi in pip

FixedStopLossPips = 30 pip

FixedTakeProfitPips = 50 pip

4️⃣ Trailing Stop (Blocco Profitto)

Trailing Stop Basato su ATR:

Distanza Trailing = ATR × ATR_TS_Moltiplicatore Esempio: ATR = 0.0020 (20 pip) Moltiplicatore = 1.0 Distanza Trailing = 20 pip Quando la posizione di ACQUISTO ha +20 pip di profitto: → SL si sposta automaticamente al prezzo di entrata → SL sale man mano che il prezzo sale → Il profitto è protetto

Controlli di Sicurezza:

Conforme al livello di stop minimo del broker

Controllo livello di congelamento

Previene errori di stop non validi

5️⃣ Gestione del Rischio

Rischio per Posizione:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (predefinito)

Calcolo automatico del lotto basato sulla distanza dello Stop Loss

Previene rischio eccessivo del saldo del conto

Controllo Posizioni Massime:

Max_Open_Positions = 3

Limite posizioni aperte per simbolo

Previene carico eccessivo di lotti

Controllo Margine:

Calcolo margine prima di ogni trade

Non apre trade se margine insufficiente

Minimizza rischio di margin call

Pannello HUD Visivo

Informazioni in Tempo Reale:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PREZZO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMATICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lotto: 0.01│ │ TS: ON | Molt ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTRI: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona ACQ │ │ RSI Min (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ Incrocio MA: ON | RIALZISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | RIALZISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENZA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pip │ │ MTF(H1): ON | TREND RIALZISTA │ └─────────────────────────────────┘

Indicatori di Stato Colorati:

Verde: Rialzista/Attivo/In tendenza

Rosso: Ribassista/Spento/In range

Giallo: Neutrale/Avviso

Grigio: Disabilitato

Segnali sul Grafico:

Freccia Verde (↑): Segnale ACQUISTO

Freccia Rossa (↓): Segnale VENDITA

Segnali storici mostrati anche sul grafico

Installazione e Uso

Passo 1: Installazione

Carica l'EA in MetaTrader 5 Trascinalo sul grafico del simbolo desiderato Abilita AutoTrading (pulsante verde "AutoTrading")

Passo 2: Configurazione Base

=== CONFIGURAZIONE OBBLIGATORIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lotto iniziale) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (rischio per trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posizioni massime) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTRI OPZIONALI === □ Use_MA_Filter = false (inizialmente spento) □ Use_MACD_Filter = true (raccomandato) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Passo 3: Ottimizzazione (MOLTO IMPORTANTE!)

⚠️ AVVISO: DEVI ottimizzare per ogni simbolo e timeframe!

Perché è Richiesta l'Ottimizzazione:

La volatilità di EURUSD differisce da quella dell'ORO

I livelli RSI su M5 si comportano diversamente da H1

Ogni mercato ha la sua dinamica unica

Le impostazioni non ottimizzate possono portare a perdite

Parametri di Ottimizzazione:

1. Parametri Principali (Obbligatorio):

RSI_Period: 10-20 (passo: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)

2. Gestione del Rischio:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)

3. Filtri (Opzionale):

FastMA_Period: 5-20 (passo: 5) SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5) ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)

Passi di Ottimizzazione:

Apri Strategy Tester (Ctrl+R) Seleziona l'EA Scegli simbolo e timeframe (es., EURUSD, M15) Periodo: Usa minimo 6 mesi di dati Vai alla scheda Ottimizzazione Aggiungi i parametri sopra Premi il pulsante Avvia Seleziona i migliori risultati (Fattore di Profitto, Drawdown, Tasso di Vincita) Verifica queste impostazioni con test forward

Criteri di Ottimizzazione:

✓ Fattore di Profitto > 1.5 ✓ Tasso di Vincita > 50% ✓ Drawdown Massimo < 20% ✓ Totale Trade > 50 (per significatività statistica) ✓ Fattore di Recupero > 3.0

Passo 4: Test su Conto Demo

⚠️ PRIMA DEMO, POI REALE!

Processo di Test Demo (Minimo 1 Mese):