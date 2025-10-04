Neura Vault Basic

NeuraVault Pro v1.0 - Système de Trading Professionnel de Retournement RSI

Aperçu

NeuraVault Pro est un système de trading automatisé professionnel basé sur les retournements RSI (Indice de Force Relative). Il est conçu pour capturer les opportunités de retournement dans les zones de surachat et de survente, équipé de filtres avancés et de fonctionnalités complètes de gestion des risques.

Logique de Trading

Stratégie de Base: Retournement RSI

L'EA capture les opportunités de retournement lorsque le marché atteint des zones de surachat ou de survente:

Signal d'ACHAT:

  • La valeur RSI tombe en dessous du niveau inférieur défini (par défaut: 40)
  • Indique que le marché est survendu avec un potentiel de retournement haussier

Signal de VENTE:

  • La valeur RSI monte au-dessus du niveau supérieur défini (par défaut: 60)
  • Indique que le marché est suracheté avec un potentiel de retournement baissier

Exemple de Scénario de Trading

EURUSD M15 - Scénario d'ACHAT

  1. Conditions du Marché:

    • Prix: 1.0850
    • RSI(14): 35 (Zone de survente)
    • MACD: Croisement positif
    • Tendance: Biais haussier

  2. Décision de l'EA:

    • ✅ RSI < 40 (Signal d'achat)
    • ✅ Filtre MACD confirmé
    • ✅ Limite maximale de positions non atteinte

  3. Exécution du Trade:

    • Position: ACHAT 0.01 lot
    • Entrée: 1.0850
    • Stop Loss: 1.0820 (basé sur ATR, dynamique)
    • Take Profit: 1.0895 (basé sur ATR, dynamique)
    • Risque: $10 (ajustable)

  4. Gestion de Position:

    • Trailing Stop actif (multiplicateur ATR: 1.0)
    • Le SL monte automatiquement au fur et à mesure que le prix se déplace en profit
    • La position se ferme au TP ou TSL

  5. Deuxième Position (Multiplication de Lot):

    • Si le signal continue et que la limite maximale de positions n'est pas atteinte
    • Nouvelle position: 0.01 × 2.0 = 0.02 lots ouverts
    • La position croît lorsque la tendance est forte

