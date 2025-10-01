Telegram Keyboard
- Utilità
- Vincenzo Vassallo
- Versione: 1.0
Telegram Trading Panel – Utility MT4 per controllo ordini via Telegram
Scopo del prodotto
Utility per MetaTrader 4 che permette di aprire/chiudere ordini, impostare SL/TP,
Creare ordini pendenti e visualizzare informazioni sulle posizioni direttamente da Telegram, tramite tastiere inline.
Pensata per chi opera da mobile o su VPS senza accesso al terminale.
Caratteristiche principali
- Pannello Telegram con tastiere inline:
- Apri ordini BUY/SELL a mercato
- Chiudi ordine singolo o “Chiudi tutto”
- Ordini pendenti: Buy/Sell Limit e Buy/Sell Stop con prezzo e scadenza
- Break Even assistito: posiziona SL a ±1 pip dal prezzo di apertura con conferma
- Impostazione SL/TP in dollari o in pip
- Info posizione: P/L (profitto+swap+commissioni), pips, distanza da SL/TP, durata, prezzi
- Symbol info: massimo/minimo giornaliero, prezzo medio, range, volatilità %
- Note rapide: salvataggio/visualizzazione di appunti
- Gestione lotti: normalizzazione automatica in base a min/max/step del simbolo
- Anti-flood: rate limiting interno ai comandi
- Pulizia chat: messaggi temporanei con auto‑cancellazione
- Compatibilità strumenti: Forex, indici, materie prime, crypto (se supportati dal broker)
Requisiti
- MetaTrader 4 per Windows 10/11
- Connessione Internet stabile (VPS consigliato)
- Telegram Bot attivo (token da @BotFather) e Chat ID (utente o gruppo)
- MT4: Tools > Options > Expert Advisors → abilitare “Allow WebRequest for listed URL” e aggiungere:
- https://api.telegram.org
Installazione e configurazione (5 passi)
- Creare un bot con @BotFather e copiare il TOKEN.
- Ottenere il proprio CHAT_ID (es. usando @userinfobot).
- In MT4: Tools → Options → Expert Advisors → abilitare “Allow WebRequest” e aggiungere https://api.telegram.org.
- Allegare l’EA a un grafico, abilitare AutoTrading e compilare gli input: TOKEN, CHAT_ID, MT4_ID.
- Su Telegram inviare il comando /menu per aprire il pannello.
Parametri di input
- TOKEN (string): token del bot Telegram.
- CHAT_ID (string): chat id destinatario dei comandi/notifiche.
- MT4_ID (string): etichetta istanza mostrata nel pannello (es. VPS1).
Regole operative
- Ordini a mercato: utilizzo di BID/ASK correnti, verifica IsTradeAllowed e disponibilità simbolo.
- Ordini pendenti: controllo coerenza prezzo (Limit/Stop) e scadenza opzionale.
- SL/TP in dollari: conversione tramite tick value e lotto corrente.
- Calcolo pip: adattamento automatico ai digits del simbolo (3/5 decimali).
- Break Even: consentito solo se la posizione è in profitto ≥1 pip (SL a open ±1 pip).
Limitazioni note
- Strategy Tester: le chiamate a Telegram possono non funzionare nel tester; usare conti demo/live.
- Limiti Telegram: per affidabilità, non superare ~1 messaggio/secondo per chat.
- La latenza dipende dalla rete/VPS e dall’intervallo di polling (1s).
Risoluzione problemi (brevi indicazioni)
- Nessun messaggio su Telegram: verificare WebRequest abilitato e presenza di https://api.telegram.org nell’elenco; controllare TOKEN/CHAT_ID.
- Errore apertura ordini: verificare simbolo, orari mercato, permessi trading e connessione.
- SL/TP in $ inattesi: differenze di contratto/tick value del broker; testare su demo e adeguare i lotti.
Compatibilità
- Funziona con tutti i simboli supportati dal broker su MT4: coppie Forex, indici, XAU/XAG/OIL, crypto e altri CFD.
- Adattamento automatico a digits, tick value, min/max lot e lot step.
Aggiornamenti e supporto
- Changelog disponibile nella scheda “Versioni”.
- FAQ e istruzioni di setup nella descrizione.
- Per domande e feedback utilizzare la sezione “Commenti” del Market.
Avvertenze
- Questa è una utility di esecuzione/gestione ordini. Non contiene strategie, segnali o promesse di rendimento.
- Assicurarsi di testare su conto demo prima dell’uso su conto reale.