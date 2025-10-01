Telegram Keyboard

Telegram Trading Panel – Telegram üzerinden MT4 emir kontrol aracı

Amaç
MetaTrader 4 için yardımcı araç: Telegram’daki inline klavyelerle emir aç/kapat, SL/TP ayarla, bekleyen emir oluştur ve pozisyon bilgilerini görüntüle. Mobil/VPS kullanımına uygundur.

Özellikler

  • Telegram paneli:
    • Piyasa BUY/SELL
    • Tek emri kapat veya “Hepsini kapat”
    • Bekleyen emirler: Buy/Sell Limit, Buy/Sell Stop (fiyat + süre)
    • Yardımlı Break Even: SL’i açılış fiyatına ±1 pip (onaylı) ayarla
    • Para veya pip ile SL/TP
    • Pozisyon bilgisi: P/L (kâr+swap+komisyon), pip, SL/TP mesafesi, süre, fiyatlar
    • Sembol bilgisi: gün içi en yüksek/en düşük, ortalama, aralık, volatilite %
    • Hızlı notlar
  • Lot yönetimi: min/max/step’e göre otomatik normalize
  • Anti‑flood: dahili hız sınırı
  • Sohbet temizliği: geçici mesajlar otomatik silinir
  • Enstrümanlar: Forex, endeksler, emtialar, kripto (broker destekliyorsa)

Gereksinimler

  • Windows 10/11 için MT4
  • Stabil internet (VPS önerilir)
  • Aktif Telegram Bot ve Chat ID
  • MT4: WebRequest’i etkinleştirip https://api.telegram.org adresini ekleyin

Kurulum

  1. @BotFather ile bot oluşturun ve TOKEN’ı alın.
  2. CHAT_ID edinin (@userinfobot).
  3. WebRequest’i açın ve URL’yi ekleyin.
  4. EA’yı grafiğe ekleyin, AutoTrading’i açın, TOKEN/CHAT_ID/MT4_ID girin.
  5. Telegram’da /menu gönderin.

Girdiler

  • TOKEN, CHAT_ID, MT4_ID.

Kurallar/Sınırlamalar

  • Piyasa/bekleyen emir doğrulamaları; para/pip SL/TP; BE yalnızca ≥ +1 pip.
  • Strategy Tester’da Telegram çalışmayabilir; demo/gerçek kullanın.
  • Sohbet başına ~1 mesaj/sn altında tutun.

