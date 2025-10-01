Telegram Keyboard
- Yardımcı programlar
- Vincenzo Vassallo
- Sürüm: 1.0
Telegram Trading Panel – Telegram üzerinden MT4 emir kontrol aracı
Amaç
MetaTrader 4 için yardımcı araç: Telegram’daki inline klavyelerle emir aç/kapat, SL/TP ayarla, bekleyen emir oluştur ve pozisyon bilgilerini görüntüle. Mobil/VPS kullanımına uygundur.
Özellikler
- Telegram paneli:
- Piyasa BUY/SELL
- Tek emri kapat veya “Hepsini kapat”
- Bekleyen emirler: Buy/Sell Limit, Buy/Sell Stop (fiyat + süre)
- Yardımlı Break Even: SL’i açılış fiyatına ±1 pip (onaylı) ayarla
- Para veya pip ile SL/TP
- Pozisyon bilgisi: P/L (kâr+swap+komisyon), pip, SL/TP mesafesi, süre, fiyatlar
- Sembol bilgisi: gün içi en yüksek/en düşük, ortalama, aralık, volatilite %
- Hızlı notlar
- Lot yönetimi: min/max/step’e göre otomatik normalize
- Anti‑flood: dahili hız sınırı
- Sohbet temizliği: geçici mesajlar otomatik silinir
- Enstrümanlar: Forex, endeksler, emtialar, kripto (broker destekliyorsa)
Gereksinimler
- Windows 10/11 için MT4
- Stabil internet (VPS önerilir)
- Aktif Telegram Bot ve Chat ID
- MT4: WebRequest’i etkinleştirip https://api.telegram.org adresini ekleyin
Kurulum
- @BotFather ile bot oluşturun ve TOKEN’ı alın.
- CHAT_ID edinin (@userinfobot).
- WebRequest’i açın ve URL’yi ekleyin.
- EA’yı grafiğe ekleyin, AutoTrading’i açın, TOKEN/CHAT_ID/MT4_ID girin.
- Telegram’da /menu gönderin.
Girdiler
- TOKEN, CHAT_ID, MT4_ID.
Kurallar/Sınırlamalar
- Piyasa/bekleyen emir doğrulamaları; para/pip SL/TP; BE yalnızca ≥ +1 pip.
- Strategy Tester’da Telegram çalışmayabilir; demo/gerçek kullanın.
- Sohbet başına ~1 mesaj/sn altında tutun.
