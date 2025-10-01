Telegram Keyboard

Telegram Trading Panel – Utilitaire MT4 pour le contrôle des ordres via Telegram

Objet
Utilitaire pour MetaTrader 4 permettant d’ouvrir/fermer des ordres, de définir SL/TP, de créer des ordres en attente et d’afficher les informations des positions directement depuis Telegram via des claviers inline. Conçu pour un usage mobile/VPS.

Fonctions principales

  • Panneau Telegram avec claviers inline:
    • Ouvrir BUY/SELL au marché
    • Fermer une ordre ou “Tout fermer”
    • Ordres en attente: Buy/Sell Limit et Buy/Sell Stop (prix + expiration)
    • Break Even assisté: SL à ±1 pip du prix d’ouverture avec confirmation
    • SL/TP en monnaie ou en pips
    • Infos position: P/L (profit+swap+commission), pips, distance SL/TP, durée, prix
    • Infos symbole: plus haut/bas du jour, prix moyen, range, volatilité %
    • Notes rapides
  • Gestion des lots: normalisation automatique
  • Anti‑flood: limitation de débit
  • Nettoyage du chat: suppression automatique des messages temporaires
  • Instruments: Forex, indices, matières premières, crypto (si supporté)

Exigences

  • MetaTrader 4 Windows 10/11
  • Connexion Internet stable (VPS recommandé)
  • Bot Telegram actif et Chat ID
  • MT4: activer WebRequest et ajouter https://api.telegram.org

Installation

  1. Créer un bot (@BotFather) et copier le TOKEN.
  2. Obtenir le CHAT_ID (ex.: @userinfobot).
  3. Activer WebRequest et ajouter https://api.telegram.org.
  4. Attacher l’EA, activer AutoTrading, définir TOKEN/CHAT_ID/MT4_ID.
  5. Envoyer /menu dans Telegram.

Paramètres

  • TOKEN, CHAT_ID, MT4_ID.

Règles/limites

  • Ordres marché/attente validés, SL/TP monnaie/pips, BE ≥ +1 pip.
  • Tester: Telegram peut ne pas fonctionner; utiliser démo/live.
  • ≤ ~1 msg/s par chat; latence selon réseau.

Support

  • Journal des versions dans “Versions”. Questions: “Comments”.

Produits recommandés
Market Data Logger
Baewan Kim
Utilitaires
PRODUCT description: Market Data Logger is a utility tool specially created for the sole purpose of logging your Broker's market data to a text file. With this tool, you will be able to record and export metrics from your MT4 Broker such as the "MT4 Market Watch Time", "Bid Price", "Ask Price", "High Price", "Low Price" and various measures of "Spread". This tool may be of interest to traders, data scientists wanting to capture and analyze market data, entrepreneurs, archival purposes, hobbyi
FREE
AQ RiskOptimizer
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
5 (1)
Utilitaires
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
Easy Trade Manager MT4
Eda Kaya
3 (2)
Utilitaires
Easy Trade Manager Expert in MT4   The Easy Trade Manager Expert is a specialized product designed for effective trade management and risk reduction within the MT4 platform. This tool features a user-friendly panel to easily set Stop Loss and Take Profit levels automatically. The management panel includes settings for adjusting chart themes and calculating the Risk-to-Reward ratio. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Easy Trade Manager Expert MT5   | ALL Product
FREE
FastMoveDemo
Adrian Ferreyra
Utilitaires
FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Areas: Notifications - This area displays notifications of the various states of the program and the commands sent. Text input - Here you enter the number of lots or the percentage of risk capital depending on the o
FREE
Auto Stop Trail And Profit
Joaquin Nicolas Metayer
5 (1)
Utilitaires
Auto Stop Trail And Profit is an expert advisor that monitors orders, when it detects that one has been placed, on the same chart that has been activated or on all assets, depending on its configuration, it will place its respective stop loss, take profit and perform trail stop loss (in a classic way, keeping a distance or "step by step"). You can see more of my products here: www.mql5.com/en/users/joaquinmetayer/seller
FREE
Quick Style
Maxim Polishchuk
4.71 (7)
Utilitaires
The Quick Style utility is designed for facilitation and acceleration of working with the properties of graphical objects. Left-click a graphical object while holding the Shift key to open the quick access window for configuring the object properties. In the window, you can change the color, style and line width with one click, including those of other graphical objects. All changes are displayed immediately. To close the Quick Style , simply click the free space on the chart. The utility is eas
FREE
Trailing Step for MT4
Thiago Duarte
4.5 (2)
Utilitaires
Trailing Step is an EA that lets the order's stop loss at a specific distance of current price, set by pips. Its configuration is very simple: Trailing stop in pips - sets the stop loss distance in relation to the current price in pips. Trail step in pips - sets the "step" of stop loss in pips. Never miss a trade by forgetting to move the stop. Guarantee your profit! Any doubt or suggestion do not hesitate in contact us. Enjoy! Obs. You need to set the stoploss when you open your trades bec
FREE
Calc for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Utilitaires
This indicator is designed to provide all useful information about symbol, account, positions and profit. It is developed for improving trader's money management. Parameters Calc can be divided to separate blocks. Each block is possible to hide, set its own color and other properties. Block symbol: This block displays information about actual SPREAD, POINT VALUE (in deposit currency for 1 lot), SWAP LONG and SHORT. Show symbol info - display/hide this block Color of symbol info - color of this
FREE
Current Price MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (1)
Utilitaires
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
BackTester FX
Mikhail Nazarenko
Utilitaires
BackTester FX — симулятор  ручной торговли MetaTrader 4 . Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять. Ключевые возможности Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие) Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit Работает как в тестере стратегий так и на
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitaires
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Script DeleteALL Pending Orders
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitaires
Delete All Pending Orders for MT4 script   - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend, I have many other useful products.
FREE
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilitaires
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Close all trades buttons
Salvador Martinez Ramos
Utilitaires
This EA creates two buttons in a panel that you can drag to any part of the chart (simply click on the panel and drag with the mouse to the part of the chart you want) with which you can close all the open operations in the account with a simple click, or close only the trades that are currently in profit. Check out my new trade dashboard assistant :  Simple and Easy MT4 Trade Panel Tell me if you like the product and how it could be improved, Thanks :) 
FREE
Trade Full Buttons free demo
Cuong Pham
Utilitaires
This is a free demo version for USDJPY only. Here is the link to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/25912 This product has no input parameters. The product helps you to open and close orders faster, include instant and pending orders. It helps you to open order faster and easier, to make an order you simply click on the button. Buttons List BUY/SELL: to open instant Buy or Sell orders. BUY STOP/BUY LIMIT/SELL STOP/SELL LIMIT: to open pending order. The distance to the current
FREE
One Touch Chart Switcher MT4
Mitsuaki Mine
Utilitaires
One Touch Chart Switcher | Simplifiez Votre Analyse Quotidienne Vérifier de nombreuses paires de devises et unités de temps est une tâche quotidienne pour tout trader. Cependant, changer manuellement de graphique un par un peut s'avérer fastidieux. Cet indicateur pour MT4, « One Touch Chart Switcher », a été conçu pour rendre cette analyse quotidienne un peu plus confortable. D'un simple clic sur les boutons affichés sur votre graphique, vous pouvez changer rapidement de paire de devises ou d'un
FREE
Second Timeframe Eval MT4
FEATrading OÜ
Utilitaires
Second Timeframe Eval MT4 The application displays higher timeframe information directly on your active chart without switching between timeframes. It automatically updates the overlay data as new bars form on the higher timeframe.   Please note that the application needs approximately one minute to load initially. Widget Categories Trading Tools Trendline Trading - Draw trigger lines on charts for automatic trade execution. Suitable for breakout and channel strategies with dynamic stops. Trad
FREE
Open the chart
Jie Yi Weng
Utilitaires
You can check out comment #1 how does it work This is a very useful tool, enter the currency charts you need to open, use the symbol "/" to distinguish them, and select the periodicity /TF of the chart, press the button and they will open the charts for you in batches without you having to manually open them each! Because some EA use multiple currency pairs strategy, but do not support one chart to support all currency pairs, so I developed this tool, hope you like it, if you are satisfied with
FREE
Select All
Dominik Kaczorowski
Utilitaires
A script that allows you to select all items on the current chart. Very simple, but at the same time can be a very useful script, especially when a keyboard shortcut is assigned to it. You no longer need to manually select all objects on the chart. This is the opposite script to my "Unselect All" script. The script does not have any input parameters. Have fun using this free tool. Please let me know what do you think about it.
FREE
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
FREE
Account Cash Status
Boguslaw Nejmanowski
Utilitaires
Account Cash Status This indicator shows actual account balance and equity. Can be placed in any position on chart even in subwindow. Account Balance is displayed in gray color. When there is no opened position the account equity is displayed in dark gray color. When there is opened position and equity value is lower than balance value the color is changed for red. When there is opened position and equity value outperforms balance value the color is changed for lime. Colors may be set freely by
FREE
Price Alert Eval MT4
FEATrading OÜ
Utilitaires
Price Alert Eval MT4 Stay ahead of market movements with real-time price alerts. Simply set up an alert, add it to your alert list, and receive notifications the moment your specified price is reached. Alerts appear directly within the chart for instant visibility, and if you've enabled push notifications under   Tool > Options > Notifications , you'll also be informed via the MetaTrader app on your phone - keeping you connected wherever you are. Widget Categories Trading Tools Trendline Tradi
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilitaires
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
Delete All
Sergio D. Rocha
Utilitaires
This is a very silly script but perhaps you find it useful. It deletes all objects from the chart. I recommend setting a hot key to call it just by pressing a couple of keys on your keyboard.  To avoid accidental deletion of object, the script will ask you to confirm the action as you won't be available to restore them with "undo" (Ctrl+Z).
FREE
StarBot Demo
Dmitry Bondarenko
Utilitaires
The StarBot Demo utility works with open Sell and Buy orders, partially closes profit when the specified level is passed. There are three levels for partially closing the Sell and Buy orders. The utility also transfers Stop Loss to breakeven when the specified level is passed. It works on all currency pairs and timeframes. The demo version is limited to trading only on the EURUSD currency pair and with the initial lot limited to 0.04. The full version can be purchased here: https://www.mql5.com/
FREE
EasyClose MT4
Nina Yermolenko
4 (1)
Utilitaires
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT5 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78599 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Hogvid Chart Link
David Richard Hinze
Utilitaires
Simple and lightweight utility for automatically synchronizing the symbol of multiple charts Synchronization in both directions, regardless of which chart you change the symbol on Quickly activate or deactivate the synchronization of individual charts at the touch of a button Create multiple synchronization groups by assigning different event IDs Themes for bright and dark chart layouts
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitaires
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
VirtualProfitLossTrailEA
Nikolaos Pantzos
4.67 (3)
Utilitaires
This Utility is a tool to manage level of profits or losses for each order without using stop loss or take profit. The Utility applies virtual levels to close orders in profit or loss. You can use the robot to manage manually opened orders or manage orders opened by another EA. You can to get the source code from here . Parameters OrdersManage - orders to manage (all orders of all symbols or orders on the current chart). Stop Loss Pips - virtual stop loss level. Take Profit Pips - virtual take
FREE
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Indicateurs
INFOPad est un panneau d'information qui crée des informations sur la paire de devises sélectionnée dans le terminal MetaTrader 4. Il y a 5 fonctions de cet indicateur : Affiche les informations principales et principales sur le symbole sélectionné : Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commissions ; Affiche les objectifs futurs de la cible SL et de la cible TP (le nombre de points du stop loss et du take profit établis, le montant en dollars); Il montre le bénéfice reçu pour les péri
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (188)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [   DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitaires
Le MT4 to Discord Signal Provider est un outil convivial et entièrement personnalisable conçu pour envoyer directement des signaux de trading à Discord. Cet outil transforme votre compte de trading en un fournisseur de signaux efficace. Personnalisez les formats de messages pour qu'ils correspondent à votre style ! Pour plus de facilité, choisissez parmi des modèles pré-conçus et décidez quels éléments du message inclure ou exclure. [ Démo ] [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Telegram ]  New:
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (O
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Utilitaires
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
CAP Strategy Builder EA
MEETALGO LLC
4.84 (31)
Utilitaires
The top-selling EAs on the market cost a lot and one day they are suddenly gone. This is because one strategy will not work in the forex market all the time. Our product is unique from all others in the MQL Marketplace because our EA comes with 34+ built-in indicators that allow adding more strategies every time.  You build your strategy and keep updating it. If one strategy does not work, simply build another all using only one EA. This is All-In-One EA in this market place. You can use as trad
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilitaires
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis