Telegram Keyboard
- Utilitaires
- Vincenzo Vassallo
- Version: 1.0
Telegram Trading Panel – Utilitaire MT4 pour le contrôle des ordres via Telegram
Objet
Utilitaire pour MetaTrader 4 permettant d’ouvrir/fermer des ordres, de définir SL/TP, de créer des ordres en attente et d’afficher les informations des positions directement depuis Telegram via des claviers inline. Conçu pour un usage mobile/VPS.
Fonctions principales
- Panneau Telegram avec claviers inline:
- Ouvrir BUY/SELL au marché
- Fermer une ordre ou “Tout fermer”
- Ordres en attente: Buy/Sell Limit et Buy/Sell Stop (prix + expiration)
- Break Even assisté: SL à ±1 pip du prix d’ouverture avec confirmation
- SL/TP en monnaie ou en pips
- Infos position: P/L (profit+swap+commission), pips, distance SL/TP, durée, prix
- Infos symbole: plus haut/bas du jour, prix moyen, range, volatilité %
- Notes rapides
- Gestion des lots: normalisation automatique
- Anti‑flood: limitation de débit
- Nettoyage du chat: suppression automatique des messages temporaires
- Instruments: Forex, indices, matières premières, crypto (si supporté)
Exigences
- MetaTrader 4 Windows 10/11
- Connexion Internet stable (VPS recommandé)
- Bot Telegram actif et Chat ID
- MT4: activer WebRequest et ajouter https://api.telegram.org
Installation
- Créer un bot (@BotFather) et copier le TOKEN.
- Obtenir le CHAT_ID (ex.: @userinfobot).
- Activer WebRequest et ajouter https://api.telegram.org.
- Attacher l’EA, activer AutoTrading, définir TOKEN/CHAT_ID/MT4_ID.
- Envoyer /menu dans Telegram.
Paramètres
- TOKEN, CHAT_ID, MT4_ID.
Règles/limites
- Ordres marché/attente validés, SL/TP monnaie/pips, BE ≥ +1 pip.
- Tester: Telegram peut ne pas fonctionner; utiliser démo/live.
- ≤ ~1 msg/s par chat; latence selon réseau.
Support
- Journal des versions dans “Versions”. Questions: “Comments”.