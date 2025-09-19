Custom Vertical Lines
- Indicatori
- Mohammad Nahvi
- Versione: 1.0
Questo indicatore traccia automaticamente linee verticali agli orari da te preferiti e aggiunge facoltativamente una linea orizzontale basata sul prezzo di apertura in quei momenti. Aiuta i trader a segnare eventi chiave, come sessioni di mercato, orari specifici di strategia o livelli giornalieri personalizzati.
Caratteristiche:
-
Disegna fino a due linee verticali personalizzabili al giorno.
-
Opzione per aggiungere una linea orizzontale dal prezzo di apertura dell’orario selezionato.
-
Completamente personalizzabile in colore, stile e spessore della linea.
-
Leggero, veloce e non rallenta il grafico.
-
Funziona con qualsiasi simbolo e timeframe.
-
Se vuoi una sola linea, lascia vuoto il secondo orario.
-
Se non vuoi nessuna linea, lascia vuoti entrambi gli orari.
Come usare:
-
Applica l’indicatore a un grafico qualsiasi.
-
Imposta gli orari desiderati nei parametri di input (es.: 07:00, 14:30).
-
Regola stile, colore e spessore della linea.
-
Facoltativamente, scegli quale orario deve generare una linea orizzontale.
-
Lascia vuoti i campi se vuoi meno (o nessuna) linea.
Questo strumento è ideale per i trader che hanno bisogno di chiari riferimenti visivi per le proprie sessioni di trading, strategie o routine giornaliere.