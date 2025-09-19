Custom Vertical Lines

Questo indicatore traccia automaticamente linee verticali agli orari da te preferiti e aggiunge facoltativamente una linea orizzontale basata sul prezzo di apertura in quei momenti. Aiuta i trader a segnare eventi chiave, come sessioni di mercato, orari specifici di strategia o livelli giornalieri personalizzati.

Caratteristiche:

  • Disegna fino a due linee verticali personalizzabili al giorno.

  • Opzione per aggiungere una linea orizzontale dal prezzo di apertura dell’orario selezionato.

  • Completamente personalizzabile in colore, stile e spessore della linea.

  • Leggero, veloce e non rallenta il grafico.

  • Funziona con qualsiasi simbolo e timeframe.

  • Se vuoi una sola linea, lascia vuoto il secondo orario.

  • Se non vuoi nessuna linea, lascia vuoti entrambi gli orari.

Come usare:

  1. Applica l’indicatore a un grafico qualsiasi.

  2. Imposta gli orari desiderati nei parametri di input (es.: 07:00, 14:30).

  3. Regola stile, colore e spessore della linea.

  4. Facoltativamente, scegli quale orario deve generare una linea orizzontale.

  5. Lascia vuoti i campi se vuoi meno (o nessuna) linea.

Questo strumento è ideale per i trader che hanno bisogno di chiari riferimenti visivi per le proprie sessioni di trading, strategie o routine giornaliere.


