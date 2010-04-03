Custom Vertical Lines

Cet indicateur trace automatiquement des lignes verticales aux heures de votre choix et ajoute, en option, une ligne horizontale basée sur le prix d’ouverture à ces moments. Il aide les traders à marquer des événements clés comme les sessions de marché, les horaires spécifiques à une stratégie ou les niveaux quotidiens personnalisés.

Caractéristiques :

Trace jusqu’à deux lignes verticales personnalisables par jour.

Option pour ajouter une ligne horizontale à partir du prix d’ouverture de l’heure sélectionnée.

Couleur, style et épaisseur de ligne entièrement personnalisables .

Léger, rapide, et n’alourdit pas votre graphique.

Fonctionne avec n’importe quel symbole et unité de temps .

Si vous voulez une seule ligne , laissez le deuxième horaire vide.

Si vous ne voulez aucune ligne, laissez les deux horaires vides.

Comment utiliser :

Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique. Définissez vos horaires dans les paramètres d’entrée (ex : 07:00, 14:30). Ajustez le style, la couleur et l’épaisseur de la ligne. Choisissez éventuellement quel horaire doit générer une ligne horizontale. Laissez les champs vides si vous souhaitez moins (ou pas) de lignes.

Cet outil est idéal pour les traders qui ont besoin de repères visuels clairs pour leurs sessions de trading, stratégies ou routines quotidiennes.