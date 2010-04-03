Custom Vertical Lines
- Göstergeler
- Mohammad Nahvi
- Sürüm: 1.0
Bu gösterge, gün içinde tercih ettiğiniz saatlerde otomatik olarak dikey çizgiler çizer ve isteğe bağlı olarak o anki açılış fiyatına dayalı yatay bir çizgi ekler. Tüccarların piyasa seansları, stratejiye özel zamanlar veya günlük seviyeler gibi önemli olayları işaretlemesine yardımcı olur.
Özellikler:
-
Günde en fazla iki özelleştirilebilir dikey çizgi çizer.
-
Seçilen saatin açılış fiyatından yatay çizgi ekleme seçeneği.
-
Çizgi rengi, stili ve kalınlığı tamamen özelleştirilebilir.
-
Hafif, hızlıdır ve grafiğinizi yavaşlatmaz.
-
Herhangi bir sembol ve zaman diliminde çalışır.
-
Sadece bir çizgi istiyorsanız, ikinci saat girişini boş bırakın.
-
Hiç çizgi görmek istemiyorsanız, her iki giriş alanını da boş bırakın.
Kullanım Talimatları:
-
Göstergeleri herhangi bir grafiğe ekleyin.
-
Girdi ayarlarında istediğiniz saatleri belirleyin (ör. 07:00, 14:30).
-
Çizgi stilini, rengini ve kalınlığını ayarlayın.
-
İsteğe bağlı olarak hangi saatin yatay çizgi oluşturacağını seçin.
-
Daha az (veya hiç) çizgi istiyorsanız girişleri boş bırakın.
Bu araç, ticaret seansları, stratejiler veya günlük rutinler için net görsel işaretlere ihtiyaç duyan yatırımcılar için idealdir.