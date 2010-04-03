Custom Vertical Lines

Bu gösterge, gün içinde tercih ettiğiniz saatlerde otomatik olarak dikey çizgiler çizer ve isteğe bağlı olarak o anki açılış fiyatına dayalı yatay bir çizgi ekler. Tüccarların piyasa seansları, stratejiye özel zamanlar veya günlük seviyeler gibi önemli olayları işaretlemesine yardımcı olur.

Özellikler:

  • Günde en fazla iki özelleştirilebilir dikey çizgi çizer.

  • Seçilen saatin açılış fiyatından yatay çizgi ekleme seçeneği.

  • Çizgi rengi, stili ve kalınlığı tamamen özelleştirilebilir.

  • Hafif, hızlıdır ve grafiğinizi yavaşlatmaz.

  • Herhangi bir sembol ve zaman diliminde çalışır.

  • Sadece bir çizgi istiyorsanız, ikinci saat girişini boş bırakın.

  • Hiç çizgi görmek istemiyorsanız, her iki giriş alanını da boş bırakın.

Kullanım Talimatları:

  1. Göstergeleri herhangi bir grafiğe ekleyin.

  2. Girdi ayarlarında istediğiniz saatleri belirleyin (ör. 07:00, 14:30).

  3. Çizgi stilini, rengini ve kalınlığını ayarlayın.

  4. İsteğe bağlı olarak hangi saatin yatay çizgi oluşturacağını seçin.

  5. Daha az (veya hiç) çizgi istiyorsanız girişleri boş bırakın.

Bu araç, ticaret seansları, stratejiler veya günlük rutinler için net görsel işaretlere ihtiyaç duyan yatırımcılar için idealdir.


