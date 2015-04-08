Symbol changer and Trend Line

📌 Cambia simbolo + Linea di tendenza – Porta il tuo trading al livello successivo!

Non è più necessario cercare ogni simbolo manualmente! Il nostro Cambia simbolo mostra automaticamente tutti gli asset dal Pannello dei simboli. Cambiare l’ordine o rimuoverli è molto semplice – basta regolare nella finestra Ctrl+M e farà il resto.

🔹 Scopri subito lo stato delle tue operazioni:

  • In profitto – verde

  • In perdita – rosso

  • Ordine pendente – SlateGray

  • Simbolo attivo corrente – blu

Inoltre, Linee di tendenza e Linee di canale lavorano insieme, fornendo un potente filtro extra per la tua strategia e aiutandoti a identificare i punti di ingresso con maggiore precisione. Mostrano anche livelli e direzioni che potresti aver trascurato.

💡 Conclusione: Uno strumento di trading comodo, efficiente e veloce.
📈 Acquista ora e fai trading con fiducia!


