Symbol changer and Trend Line
- Indicatori
- Abboskhon Zohidov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
📌 Cambia simbolo + Linea di tendenza – Porta il tuo trading al livello successivo!
Non è più necessario cercare ogni simbolo manualmente! Il nostro Cambia simbolo mostra automaticamente tutti gli asset dal Pannello dei simboli. Cambiare l’ordine o rimuoverli è molto semplice – basta regolare nella finestra Ctrl+M e farà il resto.
🔹 Scopri subito lo stato delle tue operazioni:
In profitto – verde
In perdita – rosso
Ordine pendente – SlateGray
Simbolo attivo corrente – blu
Inoltre, Linee di tendenza e Linee di canale lavorano insieme, fornendo un potente filtro extra per la tua strategia e aiutandoti a identificare i punti di ingresso con maggiore precisione. Mostrano anche livelli e direzioni che potresti aver trascurato.
💡 Conclusione: Uno strumento di trading comodo, efficiente e veloce.
📈 Acquista ora e fai trading con fiducia!