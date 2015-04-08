Symbol changer and Trend Line

📌 Changeur de symbole + Ligne de tendance – Améliorez votre trading au niveau supérieur !

Plus besoin de rechercher chaque symbole manuellement ! Notre Changeur de symbole affiche automatiquement tous les actifs du Panneau des symboles. Modifier leur ordre ou les supprimer est très facile – ajustez simplement dans la fenêtre Ctrl+M et il fera le reste.

🔹 Connaissez instantanément l’état de vos transactions :

  • En profit – vert

  • En perte – rouge

  • Ordre en attente – SlateGray

  • Symbole actif actuel – bleu

De plus, les lignes de tendance et lignes de canal fonctionnent ensemble comme un puissant filtre supplémentaire pour votre stratégie, vous aidant à définir plus précisément vos points d’entrée. Elles affichent également les niveaux et directions que vous auriez pu manquer.

💡 Conclusion : Un outil de trading pratique, efficace et rapide.
📈 Achetez maintenant et tradez en toute confiance !


Produits recommandés
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicateurs
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indicateurs
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicateurs
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicateurs
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicateurs
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicateurs
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicateurs
La description :  nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel indicateur gratuit basé sur l'un des indicateurs professionnels et populaires du marché des changes (PSAR). Cet indicateur est une nouvelle modification de l'indicateur SAR parabolique original. Dans l'indicateur pro SAR, vous pouvez voir un croisement entre les points et le graphique des prix. le croisement n'est pas un signal mais parle du potentiel de fin de mouvement, vous pouvez commencer à acheter par un nouveau point b
FREE
Higher Time Frame Bars
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur suit efficacement tous les autres chandeliers temporels que vous souhaitez suivre sur le même graphique. 1. Sélectionnez n'importe quel délai supérieur pour charger les barres sur le même graphique 2. Personnalisez les couleurs et le style des chandeliers 3. Choisissez le nombre de barres pour dessiner les chandeliers 4. Suivez les bougies complètes dans un délai plus long, ainsi que la mèche et le corps. 5. Facile et pratique pour ceux qui ne veulent pas changer de graphique
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Day Trader WorkTime
Aurthur Musendame
4.8 (15)
Indicateurs
The worktime indicator helps you identify the most important times to day to trade the currency pairs. It was created based on the ICT day trading free tutorials that are freely vailable on his youtube channel.  You can use this indicator together with my other indicators that i have shared freely with you like the true day, custom periods, daily month, weekly open lines - they together complement each other very well. Nuggets from this indicator: 1. Draws the asian session box showinng you the
FREE
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a trading strategies modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. This Panel is adapted with multicurrency. This application utilizes technical trend indicator as market price trend directional and Oscillator indicator as price Oscillation and volatility. This Panel possesses an automatical Trailing Stop Checker and
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Supply Demand levels
Jan Flodin
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur dessine des zones d'offre et de demande sur le graphique. Associé à vos propres règles et techniques, cet indicateur vous permettra de créer (ou d'améliorer) votre propre système puissant. Veuillez également consulter la   version payante   qui offre bien plus. Ma recommandation est de rechercher des opportunités de trading où le premier test de zone se produit après au moins 25 barres. Caractéristiques Les zones ont 3 couleurs (réglables par entrée). Couleur foncée pour la zone n
FREE
New Murrey Math Levels Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 5 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 5 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
Fair Value Gap Judge EA uses a special calculation formula between price differences and thus determines whether the parity is above or below the required price. It does not use the MA and RSI system, instead it detects sudden fomo SELLs and BUYs in prices. In this way, it enters trade only when there are opportunities. -It is suitable for all FX parities and stock market, but I do not recommend you to make sell trades in stocks that pay dividends, because you may face the risk of paying neg
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicateurs
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Candle Range Theory CRT
Derrick Akampurira
Indicateurs
The range of a candlestick refers to the distance between its high and low. This concept applies consistently across all timeframes—from lower to higher. Each candlestick contains four essential data points: the open, high, low, and close. The body of the candle is formed between the open and close, while the wicks (or shadows) reflect the price movements beyond the body, revealing deeper market dynamics. Candle Range Theory (CRT) is a powerful framework for understanding price behavior. It is b
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Long Short Cointegration Analyzer
Rafael Gazzinelli
Indicateurs
Long&Short Cointegration Analyzer An advanced tool for traders looking to profit from cointegration. Analyzes any asset pair for Long&Short strategies. What does the Long&Short Cointegration Analyzer do? Identifies cointegrated pairs that revert to the mean, ideal for profitable trades. Provides a detailed panel with statistical data for confident decisions. Works with any currency pair, on any timeframe. Find buying and selling opportunities based on cointegration. Minimize risks with a relia
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicateurs
Indicateur pour l'analyse graphique. Marque les principaux modèles de chandeliers japonais sur le graphique. À l'heure actuelle, l'ensemble de modèles suivant est disponible pour le commerçant :  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hangi
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis