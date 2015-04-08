Symbol changer and Trend Line
- Indicateurs
- Abboskhon Zohidov
- Version: 1.0
📌 Changeur de symbole + Ligne de tendance – Améliorez votre trading au niveau supérieur !
Plus besoin de rechercher chaque symbole manuellement ! Notre Changeur de symbole affiche automatiquement tous les actifs du Panneau des symboles. Modifier leur ordre ou les supprimer est très facile – ajustez simplement dans la fenêtre Ctrl+M et il fera le reste.
🔹 Connaissez instantanément l’état de vos transactions :
-
En profit – vert
-
En perte – rouge
-
Ordre en attente – SlateGray
-
Symbole actif actuel – bleu
De plus, les lignes de tendance et lignes de canal fonctionnent ensemble comme un puissant filtre supplémentaire pour votre stratégie, vous aidant à définir plus précisément vos points d’entrée. Elles affichent également les niveaux et directions que vous auriez pu manquer.
💡 Conclusion : Un outil de trading pratique, efficace et rapide.
📈 Achetez maintenant et tradez en toute confiance !