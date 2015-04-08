Symbol changer and Trend Line

📌 Sembol değiştirici + Trend çizgisi – Ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Artık her sembolü manuel aramanıza gerek yok! Sembol değiştiricimiz, Semboller Panelindeki tüm varlıkları otomatik olarak gösterir. Sıralarını değiştirmek veya silmek çok kolay – sadece Ctrl+M penceresinde ayarlayın, gerisini kendisi halleder.

🔹 İşlemlerinizin durumunu anında görün:

Kârda – yeşil

Zararda – kırmızı

Bekleyen emir – SlateGray

Şu anki aktif sembol – mavi

Ayrıca Trend çizgileri ve Kanal çizgileri birlikte çalışarak stratejinize güçlü bir ek filtre sağlar. Giriş noktalarını daha hassas belirlemenize yardımcı olur. Bu çizgiler, fark etmemiş olabileceğiniz seviyeleri ve yönleri de gösterir.

💡 Sonuç: Kullanışlı, verimli ve hızlı bir ticaret aracı.

📈 Hemen satın alın ve güvenle ticaret yapın!



