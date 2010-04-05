Questo è un EA multivaluta che segue l'andamento del mercato per aprire le negoziazioni. Dispone di un calcolo interno professionale per aprire le negoziazioni con la massima precisione. Rischio minimo con le negoziazioni su più valute, coprirà le transazioni senza profitto e le perdite naturali con le negoziazioni su altre valute. Spread consigliato inferiore a 40 pip. Tutti i broker possono utilizzarlo. È possibile aggiungere più valute al trading. Si consiglia di riservare 1.000 USD per ogni valuta per un rischio molto basso. Rischio elevato utilizzando 100 USD per ogni valuta. Con lotto base di 0,01. Segnale 1: Nessuno swap, ma questo EA, anche l'account Swap può essere utilizzato https://www.mql5.com/en/signals/2308367?source=Site+Signals+My Per alcuni di loro è necessario acquistare un EA: assicurarsi di utilizzare il file SET. È possibile scaricare il file SET qui https://drive.google.com/file/d/15Bkm4wBkr5c6WRMsV0zGPoXb441wo3Ip/view?usp=sharing Ciò che è necessario modificare è basato sul capitale o sul saldo, ogni lotto iniziale aperto da 1k è di 0,01. Se il tuo account ha 10k, puoi impostare il lotto iniziale a 0,10. Per alcuni di loro che desiderano il rischio più basso, è anche possibile regolare la distanza in pip per ogni operazione, da 35 a 100 pip, in base alle proprie preferenze. Si consiglia tuttavia di utilizzare le impostazioni del file SET.