CoonMonit MT4

MetaTrader to Prometheus Exporter

Optimize your trading by easily exporting your MetaTrader data to Prometheus and transform it into powerful visual insights through Grafana dashboards.

This utility bridges the gap between your trading platform and modern monitoring solutions.


Key Features:

Automatic export of trading metrics from MetaTrader (MT4/MT5)
Full Prometheus format compatibility for immediate integration
Simple and flexible metric configuration
Low performance impact on MetaTrader
Support for account data, positions, orders, and technical indicators

Advanced Visualization with Grafana:

Create stunning real-time dashboards of your trading activity
Build custom panels showing profit/loss, win rate, and exposure metrics
Track multiple trading accounts on a single dashboard
Design heatmaps for trade distribution analysis
Set up time-series visualizations for performance trends
Implement color-coded alerts for critical trading thresholds
Compare multiple instruments or strategies side by side

Perfect for:

Traders wanting sophisticated visual monitoring of their performance
Automated strategy developers requiring advanced monitoring dashboards
Portfolio managers looking to centralize and visualize their trading data
DevOps teams integrating trading into their monitoring infrastructure

Benefits:

Transform raw trading data into actionable visual insights
Create custom alerts with visual notifications
Build professional-grade monitoring dashboards without coding
Track your trading performance with enterprise-level visualization tools
Share live trading dashboards with your team
Monitor your strategies across multiple timeframes in a single view

Simple installation and detailed documentation included on our website (Link in Bio Profile).

Start visualizing your trading metrics in minutes with our pre-configured Grafana dashboard templates.




