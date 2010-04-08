Cross of SMA with a filter by RSI

Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"

Цель стратегии: Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.



Используемые индикаторы:



Скользящие средние (Moving Averages):

Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)

Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA

Индикатор относительной силы (RSI):





Правила входа в позицию:



Покупка (Long Entry):

Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.

Продажа (Short Entry):

Когда длинная скользящая средняя пересекает которткую, и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.







Управление позицией:



Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.

Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.

Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.

Есть контроль времени трейдинга.

Можно использовать на любых таймфремах и на любых инстументах.







Управление риском:



Размер позиции выбирается таким образом, чтобы риск на каждой сделке составлял, например, 1-2% от общего капитала.



Перед использованием стратегии в реальных условиях рекомендуется обширное тестирование на исторических данных и, возможно, оптимизация параметров стратегии для конкретного рынка и временного интервала. Также следует помнить, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском, и рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом перед принятием каких-либо решений.

