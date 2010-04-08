Cross of SMA with a filter by RSI
- Experts
- Yuriy Yepifanov
- Version: 1.0
Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"
Цель стратегии: Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.
Используемые индикаторы:
Скользящие средние (Moving Averages):
Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)
Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA
Индикатор относительной силы (RSI):
Правила входа в позицию:
Покупка (Long Entry):
Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.
Продажа (Short Entry):
Когда длинная скользящая средняя пересекает которткую, и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.
Управление позицией:
Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.
Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.
Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.
Есть контроль времени трейдинга.
Можно использовать на любых таймфремах и на любых инстументах.
Управление риском:
Размер позиции выбирается таким образом, чтобы риск на каждой сделке составлял, например, 1-2% от общего капитала.
Перед использованием стратегии в реальных условиях рекомендуется обширное тестирование на исторических данных и, возможно, оптимизация параметров стратегии для конкретного рынка и временного интервала. Также следует помнить, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском, и рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом перед принятием каких-либо решений.