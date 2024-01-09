Multi Asset Multi Timeframe Overlay Chart
- Indicatori
- Alessandro Bertoli
- Versione: 1.0
MA MTF Overlay Chart è un software che permette di sovrapporre il grafico a candele di uno strumento finanziario con un secondo grafico a candele dello stesso, o di un altro, strumento finanziario, impostando un timeframe diverso da quello del grafico base.
Il software è molto semplice da usare ed i parametri di input sono elencati di seguito.
Impostazione dei parametri:
Overlay chart set-up
- Financial instrument: strumento finanziario che si desidera sovrapporre al grafico di base
- Time period: timeframe dello strumento finanziario da sovrapporre
- Bull bars color: colore delle barre ascendenti
- Bear bars color: colore delle barre discendenti
- Number of candles to show: numero di candele dello strumento secondario che si desidera visualizzare
Grid set-up
- Show the Grid: selezionare Yes per visualizzare la griglia con i prezzi sul grafico, No per nasconderla
- Color of the Grid: colore della griglia
- Number of Grid lines: numero di linee orizzontali della griglia dei prezzi
Note per il corretto utilizzo:
- Il timeframe dello strumento secondario deve essere superiore a quello del grafico di base.
- Si consiglia di aggiornare i dati storici di entrambi gli strumenti finanziari per non avere errori di visualizzazione delle candele.
- Eventuali dati storici mancanti o disallineamenti tra i due strumenti finanziari posso creare errori di visualizzazione delle candele
Usability is vary good. I wonder if you have one for MT5. Thank you for sharing.