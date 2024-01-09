Multi Asset Multi Timeframe Overlay Chart

MA MTF Overlay Chart è un software che permette di sovrapporre il grafico a candele di uno strumento finanziario con un secondo grafico a candele dello stesso, o di un altro, strumento finanziario, impostando un timeframe diverso da quello del grafico base.

Il software è molto semplice da usare ed i parametri di input sono elencati di seguito.


Impostazione dei parametri:

Overlay chart set-up

  • Financial instrument: strumento finanziario che si desidera sovrapporre al grafico di base
  • Time period: timeframe dello strumento finanziario da sovrapporre
  • Bull bars color: colore delle barre ascendenti
  • Bear bars color: colore delle barre discendenti
  • Number of candles to show: numero di candele dello strumento secondario che si desidera visualizzare

Grid set-up

  • Show the Grid: selezionare Yes per visualizzare la griglia con i prezzi sul grafico, No per nasconderla
  • Color of the Grid: colore della griglia
  • Number of Grid lines: numero di linee orizzontali della griglia dei prezzi

    Note per il corretto utilizzo:

    • Il timeframe dello strumento secondario deve essere superiore a quello del grafico di base.
    • Si consiglia di aggiornare i dati storici di entrambi gli strumenti finanziari per non avere errori di visualizzazione delle candele.
    • Eventuali dati storici mancanti o disallineamenti tra i due strumenti finanziari posso creare errori di visualizzazione delle candele


    KathErine Jong
    62
    KathErine Jong 2024.02.28 13:29 
     

    Usability is vary good. I wonder if you have one for MT5. Thank you for sharing.

    Rispondi alla recensione