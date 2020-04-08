CandleBarColorate

Questo Indicatore non si ridipinge affatto, identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore esamina la volatilità, i volumi e il momentum per identificare il momento in cui si verifica un'esplosione di uno o più di questi dati e quindi il momento in cui i prezzi hanno una forte probabilità di seguire un nuovo TREND.
CandleBarColorate non perde un colpo, individua sempre un nuovo TREND sul nascere senza errori. Questo indicatore facilita la lettura dei grafici su METATRADER; in un'unica finestra puoi richiamare 28 grafici del FOREX, qualunque sia la strategia di trading o l'analisi tecnica che utilizzi.
SEGNALE
Il segnale è semplice ed immediato: alla prima barra verde posso valutare un LONG, alla prima barra rossa uno SHORT, mentre le barre grigie e bianche significano nessun segnale e quindi attesa. Quindi la prima barra colorata è l'esplosione dei volumi e/o della volatilità ed è quella che dà il segnale che posso decidere di seguire. Posso decidere se aprire un nuovo LONG TRADE alla chiusura della prima barra VERDE ed un nuovo SHORT TRADE alla chiusura della prima barra ROSSA. Per chiudere il TRADE posso mettere il TP o lo SL sulle palline bianche oppure se voglio un TRADE più veloce posso chiudere il TRADE sulla prima barra bianca o grigia dopo essere entrato.
IMPOSTAZIONI e INPUT
Le impostazioni PREDEFINITE sono valide per tutti gli ASSET, questo indicatore può essere utilizzato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, materie prime, criptovalute, obbligazioni, qualsiasi asset. Per DEFAULT l'elenco comprende 28 coppie FOREX, ma è possibile modificare l'elenco nelle impostazioni dell'INDICATORE e aggiungere AZIONI, MERCI ecc..ecc...
DISTRIBUZIONE
- tutte le licenze di noleggio e acquisto comprendono: 5 attivazioni per utente su 5 diversi PC di proprietà dell'acquirente - nessun limite temporale per le installazioni se acquistate.
