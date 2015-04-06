ForexAnalysis

Indicatore che mostra tutta una serie di informazioni che il broker non mi dice cioè: volumi, swap, cioè quello che spendo ogni giorno per lasciarla aperta, poi si vede il pivot con un suggerimento sulla operazione e lo stop loss da adottare. Vediamo che con questo nuovo indicatore, quando il prezzo si avvicina alla linea di zero del trade, che viene suggerito in automatico, tendenzialmente con dei segnali a schermo di Price Action, siamo avvantaggiati perchè nella barra inferiore abbiamo indicazione dei volumi dei buyers e dei sellers, e della forza del trend. Le indicazioni sono chiare e permettono di fare trading in un modo rilassato, sapendo che il nostro indicatore ci può assistere. Esso indica anche la percentuale di successo di alcuni indicatori tecnici scelti a campione. il software funziona su qualsiasi asset forex, commodity, indice, crypto etc

Completo di una pulsantiera molto comoda che consente di cambiare l'asset prescelto. Per DEFAULT l'elenco comprende 28 coppie FOREX, ma è possibile modificare l'elenco nelle impostazioni dell'INDICATORE e aggiungere AZIONI, MERCI ecc..ecc... il video ne mostra il funzionamento in modo essenziale, cioè caricandolo e cambiando l'asset tramite la pulsantiera, il suo utilizzo è molto semplice e non necessita di particolari spiegazioni. . Le impostazioni PREDEFINITE sono valide per tutti gli ASSET, questo indicatore può essere utilizzato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, materie prime, criptovalute, obbligazioni, qualsiasi asset.

DISTRIBUZIONE

- tutte le licenze di noleggio e acquisto comprendono: 5 attivazioni per utente su 5 diversi PC di proprietà dell'acquirente - nessun limite temporale per le installazioni se acquistate.

