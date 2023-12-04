CycleView
- Indicatori
- Mattia Bonetti
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 4 dicembre 2023
- Attivazioni: 5
CycleView è un indicatore che evidenzia possibili fasi di espansione e contrazione nei diversi time frame, aiuta ad evidenziare il timing corretto per effettuare l'entrata.
Il ciclo, tramite impostazioni esterne, può essere modificato.
Dopo aver installato l'indicatore, potete contattarmi per messaggio per le impostazioni e time frame migliori da utilizzare.
Quando l'indicatore viene scaricato bisogna spostare il file EX4 da "Market-Expert" a "Market-indicator".