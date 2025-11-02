Indicatori: UltraRSI

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico RSI e sull'analisi delle sue linee di segnale multiple.

Author: Nikolay Kositsin

 

Salve signore,

avete la versione mq4 di questo indicatore?

 

Questo indicatore si basa sul seguente sistema di trading:

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

Rassegna stampa

newdigital, 2014.03.07 09:08

Chi può operare con una strategia di scalping? (basato sull'articolo di dailyfx)

  • Gli scalper cercano di negoziare il momentum della sessione
  • Gli scalper non devono essere necessariamente trader ad alta frequenza
  • Chiunque può fare scalping con un piano di trading adeguato

Il termine scalping suscita diverse connotazioni preconcette in diversi trader. A dispetto di quanto si possa già pensare, lo scalping può essere una valida metodologia di trading a breve termine per chiunque. Oggi analizzeremo che cos'è esattamente lo scalping e chi può avere successo con una strategia basata sullo scalping.



Che cos'è uno scalper?

Siete interessati allo scalping? Per scalper sul Forex si intende chiunque assuma una o più posizioni nel corso della giornata di trading. Di solito queste posizioni si basano sulle fluttuazioni del mercato a breve termine, quando il prezzo prende slancio durante una particolare sessione di trading. Gli scalper cercano di entrare nel mercato e preferibilmente di uscire dalle posizioni prima della chiusura del mercato.

Di solito gli scalper impiegano strategie di trading tecnico che utilizzano livelli di supporto e resistenza a breve termine per entrare. Anche se di solito i fondamentali non entrano nel piano di trading di uno scalper, è importante tenere d'occhio il calendario economico per vedere quando le notizie possono aumentare la volatilità del mercato.


High Frequency Trading

C'è un forte equivoco: tutti gli scalper sono high frequency trader. Quante operazioni al giorno servono per essere considerati scalper? Anche se i trader ad alta frequenza SONO scalper, per qualificarsi come scalper è sufficiente prendere 1 posizione al giorno! Questo è uno dei vantaggi dello scalping. Potete operare quanto o quanto poco volete nell'arco di un periodo di trading.

Anche questo è in linea con uno dei vantaggi del mercato Forex. Grazie alla struttura di trading 24 ore su 24 del Forex, potete fare scalping a vostro piacimento. Approfittate della tranquilla sessione di trading in Asia o della volatile sovrapposizione New York-Londra. Fate trading quanto o quanto poco volete. In qualità di scalper, la scelta spetta a voi!

Rischi

Il trading comporta sempre dei rischi. Che siate trader a breve, a lungo termine o di qualsiasi altro tipo, ogni volta che aprite una posizione dovrete lavorare per gestire il rischio. Questo vale soprattutto per gli scalper. Se il mercato si muove improvvisamente contro di voi a causa di una notizia o di un altro fattore, dovete avere un piano d'azione per limitare le vostre perdite.

Esistono altre idee sbagliate secondo le quali gli scalper sono trader molto aggressivi e inclini a subire grosse perdite. Un modo per combattere questo fenomeno è quello di rendere lo scalping un processo meccanico. Ciò significa che tutte le decisioni riguardanti le entrate, le uscite, le dimensioni dell'operazione, la leva e altri fattori devono essere scritte e finalizzate prima di avvicinarsi ai grafici. La maggior parte degli scalper cerca di rischiare l'1% o anche meno del proprio conto per ogni posizione presa!

Chi può fare scalping?

Questo ci porta alla domanda finale. Chi può essere uno scalper? La risposta è: chiunque abbia la dedizione di sviluppare una strategia di trading e il tempo di implementarla in un determinato giorno di trading.

=================

Ciao

non riesco ad aggiungere al grafico


Code Base non è riuscito a compilare il file 'C:´Users'Me´AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5'.


 
alexilalas:

Ciao

non riesco ad aggiungere al grafico


Code Base non è riuscito a compilare il file 'C:´Users'Me´AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5'.


Questa versione funziona per me (in allegato).
tnx

Cosa non è bastato per dirti come farlo funzionare su un grafico?
L'ho scaricato, l'ho spinto nelle cartelle e.... non riesco a trovarlo negli indicatori.

Non tutti qui sono programmatori)

