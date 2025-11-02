Indicatori: UltraRSI
Salve signore,
avete la versione mq4 di questo indicatore?
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
newdigital, 2014.03.07 09:08
Chi può operare con una strategia di scalping? (basato sull'articolo di dailyfx)
- Gli scalper cercano di negoziare il momentum della sessione
- Gli scalper non devono essere necessariamente trader ad alta frequenza
- Chiunque può fare scalping con un piano di trading adeguato
Il termine scalping suscita diverse connotazioni preconcette in diversi trader. A dispetto di quanto si possa già pensare, lo scalping può essere una valida metodologia di trading a breve termine per chiunque. Oggi analizzeremo che cos'è esattamente lo scalping e chi può avere successo con una strategia basata sullo scalping.
Che cos'è uno scalper?
Siete interessati allo scalping? Per scalper sul Forex si intende chiunque assuma una o più posizioni nel corso della giornata di trading. Di solito queste posizioni si basano sulle fluttuazioni del mercato a breve termine, quando il prezzo prende slancio durante una particolare sessione di trading. Gli scalper cercano di entrare nel mercato e preferibilmente di uscire dalle posizioni prima della chiusura del mercato.
Di solito gli scalper impiegano strategie di trading tecnico che utilizzano livelli di supporto e resistenza a breve termine per entrare. Anche se di solito i fondamentali non entrano nel piano di trading di uno scalper, è importante tenere d'occhio il calendario economico per vedere quando le notizie possono aumentare la volatilità del mercato.
High Frequency Trading
C'è un forte equivoco: tutti gli scalper sono high frequency trader. Quante operazioni al giorno servono per essere considerati scalper? Anche se i trader ad alta frequenza SONO scalper, per qualificarsi come scalper è sufficiente prendere 1 posizione al giorno! Questo è uno dei vantaggi dello scalping. Potete operare quanto o quanto poco volete nell'arco di un periodo di trading.
Anche questo è in linea con uno dei vantaggi del mercato Forex. Grazie alla struttura di trading 24 ore su 24 del Forex, potete fare scalping a vostro piacimento. Approfittate della tranquilla sessione di trading in Asia o della volatile sovrapposizione New York-Londra. Fate trading quanto o quanto poco volete. In qualità di scalper, la scelta spetta a voi!
Rischi
Il trading comporta sempre dei rischi. Che siate trader a breve, a lungo termine o di qualsiasi altro tipo, ogni volta che aprite una posizione dovrete lavorare per gestire il rischio. Questo vale soprattutto per gli scalper. Se il mercato si muove improvvisamente contro di voi a causa di una notizia o di un altro fattore, dovete avere un piano d'azione per limitare le vostre perdite.
Esistono altre idee sbagliate secondo le quali gli scalper sono trader molto aggressivi e inclini a subire grosse perdite. Un modo per combattere questo fenomeno è quello di rendere lo scalping un processo meccanico. Ciò significa che tutte le decisioni riguardanti le entrate, le uscite, le dimensioni dell'operazione, la leva e altri fattori devono essere scritte e finalizzate prima di avvicinarsi ai grafici. La maggior parte degli scalper cerca di rischiare l'1% o anche meno del proprio conto per ogni posizione presa!
Chi può fare scalping?
Questo ci porta alla domanda finale. Chi può essere uno scalper? La risposta è: chiunque abbia la dedizione di sviluppare una strategia di trading e il tempo di implementarla in un determinato giorno di trading.
Esempi di trading
Demo di Metaquotes
Ciao
non riesco ad aggiungere al grafico
Code Base non è riuscito a compilare il file 'C:´Users'Me´AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5'.
Ciao
non riesco ad aggiungere al grafico
Code Base non è riuscito a compilare il file 'C:´Users'Me´AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5'.
tnx
Ho compilato il file e ho ottenuto questo errore
'ultrarsi.mq5' ultrarsi.mq5 1 1
'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1
'Smooth_Method' - dichiarazione senza tipo SmoothAlgorithms.mqh 537 18
'Method' - attesa virgola SmoothAlgorithms.mqh 537 32
'Smooth_Method' - dichiarazione senza tipo ultrarsi.mq5 82 7
'Smooth_Method' - dichiarazione senza tipo ultrarsi.mq5 89 7
'W_Method' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 135 43
'W_Method' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 135 43
'SmoothMethod' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 137 53
'SmoothMethod' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 137 53
'W_Method' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 141 52
'W_Method' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 141 52
'SmoothMethod' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 142 54
'SmoothMethod' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 142 54
'W_Method' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 232 74
'W_Method' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 232 74
'SmoothMethod' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 246 82
'SmoothMethod' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 246 82
'SmoothMethod' - identificatore non dichiarato ultrarsi.mq5 247 82
'SmoothMethod' - impossibile convertire l'enum ultrarsi.mq5 247 82
'Method' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 540 11
'Method' - tipo di espressione switch illegale SmoothAlgorithms.mqh 540 11
'MODE_SMA_' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_SMA_' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_EMA_' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_EMA_' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_SMMA_' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_SMMA_' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_LWMA_' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_LWMA_' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_JJMA' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JJMA' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JurX' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_JurX' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_ParMA' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_ParMA' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_T3' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 549 12
'MODE_T3' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 549 12
'MODE_VIDYA' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 550 12
'MODE_VIDYA' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 550 12
'MODE_AMA' - identificatore non dichiarato SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_AMA' - espressione costante non integrale SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_SMMA_' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 544 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_LWMA_' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 545 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_JJMA' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 546 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_SMA_' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 542 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JurX' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 547 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_AMA' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 551 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_ParMA' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 548 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_T3' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 549 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_VIDYA' - valore del caso già utilizzato SmoothAlgorithms.mqh 550 12
vedi uso precedente SmoothAlgorithms.mqh 549 12
49 errori, 0 avvertenze 50 1
Cosa non è bastato per dirti come farlo funzionare su un grafico?
L'ho scaricato, l'ho spinto nelle cartelle e.... non riesco a trovarlo negli indicatori.
Non tutti qui sono programmatori)
UltraRSI:
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico RSI e sull'analisi delle sue linee di segnale multiple.
Author: Nikolay Kositsin