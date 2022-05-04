Errori, bug, domande - pagina 751
Tutte le funzionalità necessarie sono già presenti, vedi esempio per IndicatorParameters()
Tutto questo è comprensibile. Non capisco perché non hanno permesso di cancellarlo direttamente dal suo manico.
Sarebbe più logico cancellare l'indicatore tramite il suo manico invece di scoprire il suo nome e poi cancellarlo.
Vedere EA_OBJPROP_CHART_ID
Voglio essere in grado di gestire ogni sottofinestra separatamente.
Cioè mi aspettavo di vedere qualcosa del genere
PS
E l'errore 4014 nel tester quando si aggiunge un indicatore al grafico?
Un indicatore può avere una maniglia e una parte di calcolo - ma ci sono molte implementazioni grafiche in diversi grafici. Come farai a trovarlo sul grafico e a cancellarlo in base al suo handle? Il grafico sa solo che ha un'entità con questo nome, ma non conosce esattamente il suo handle .
Grazie per l'esempio, ma non ho trovato la gestione della sottofinestra (capisco che c'è un'opzione per controllare solo le proprietà della finestra principale).
Questo è stato disponibile per molto tempo - MetaTrader 5 Client Terminal build 430
Cosa significa e come sbarazzarsi del Debugging?
L'indicatore funziona, riavviato, nessun errore, editor chiuso... cos'è?
Una domanda sul concetto di ''commercio''. L'articolo Ordini, posizioni e compravendite in MetaTrader 5 fornisce l'esempio che"Ogni compravendita è basata su un ordine particolare, maun ordine può generare più compravendite. Per esempio, un ordine di acquisto di 10 lotti può essere eseguito attraverso diversi scambi successivi con esecuzione parziale". La mia comprensione è che se voglio aprire una posizione per es. 10 lotti, allora diversi scambi possono apparire nella storia. Secondo la mia strategia, 1 e 2 posizioni nella stessa direzione, il mio Expert Advisor (MT4) apre con 1,0 lotto, e poi il terzo e poi 2,0 lotto. In MT5 può succedere che aprendo la prima posizione nella storia possano apparire ad esempio 2 o più operazioni. 2 o più compravendite possono apparire nella cronologia. Quando si desidera aprire una 2a posizione, l'Expert Advisor scorrerà la storia e troverà che sarà la 3a posizione. E aprirà il lotto sbagliato. Questo è piuttosto fastidioso.
Forse qualcuno sa come risolvere questo problema o darmi un link.
Cosa significa Debugging e come ci si libera di esso?
Hai provato a ricompilare l'indicatore?
Sì, certo. Con F5 compila, lancia al terminale, dove si apre il grafico con questo indicatore. Non ci sono errori (nel registro). Chiudo il grafico e torno all'editor. Chiudo l'editor e applico l'indicatore dal navigatore nel terminale al grafico - inizia a funzionare di nuovo come Debug
Quindi compilatelo con il tasto F7!
F5 significa compilare per il debug, vedere l'aiuto dell'editor Tasti di scelta rapida
F5 è solo l'inizio del debug. Per compilare, premete F7, e dopo potrete disegnare l'indicatore sul grafico dal Navigatore