alexvd:

Puoi allegare degli screenshot dell'editor prima della chiusura e dopo il lancio?

Assicurati che la modalità a schermo intero non sia abilitata nell'editor.

Grazie, è stato abilitato.

 
Arkadiy:

AU... Il tempo terminale si è allontanato dal vero tempo di Berlino di 39 secondi. Per i piccoli orizzonti temporali questo è super significativo. I candelieri si stanno chiudendo (e aprendo) 39 secondi prima di quanto dovrebbero essere. Sarebbe bello sistemare questa assurdità.

Per favore, descrivetelo nei dettagli.

Qual è l'orario del server? A quale server si collega? Con che cosa lo confronti, come lo sincronizzi?

 

Ancora una volta il server mi ignora in termini di esecuzione degli ordini

Ecco il registro

In questo caso 14 coppie di valute dovrebbero chiudere

ma per qualche motivo "CADJPY" non si è chiuso

E così periodicamente alcune coppie sono semplicemente ignorate all'accordo

È come tuffarsi 14 volte ed uscire 13 volte.

 
alexvd:

Descrivere in modo più dettagliato.

Tempo del server? A quale server si collega? Con che cosa lo confronti, come sincronizzi il tuo tempo?

Il tempo - è quello che viene mostrato nel "Market Watch" e usato per costruire barre/curve. Non conosco la possibilità di sincronizzare il tempo con il tempo reale in MT5. Naturalmente, mi connetto al server Metaquotes-Demo automaticamente all'avvio di MT5. Lo confronto con time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlino ....), che è sul mio computer, basta guardare l'orologio.
 
Arkadiy:
Il tempo è quello che viene mostrato nel "Market Watch" e le barre / candele sono costruite su di esso. Non conosco nessuna possibilità di sincronizzare il tempo con il tempo reale in MT5, secondo me, semplicemente non esiste. Naturalmente, mi connetto al server Metaquotes-Demo automaticamente all'avvio di MT5. Lo confronto con time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlino ....) che è sul mio computer, basta guardare l'orologio.

Faremo delle ricerche sulla questione. In generale: il tempo del server è la legge per il terminale client.

 
alexvd:

Faremo delle ricerche sulla questione. E in generale: il tempo del server per il terminale client è la legge.

Grazie, sia per le risposte che per la correzione dell'errore. L'ora è ora la stessa del vero GMT+1.
 

Tre ordini di vendita sono stati aperti durante il giorno, scopata fuori 1.20l. una rete a strascico di 250 è stato assegnato. Al momento del movimento del prezzo verso il basso (profitto) il trawl si è attivato e ha tirato lo stop loss dall'ordine per chiudere l'ordine a profitto di circa 270$. Ma davanti ai miei occhi, il prezzo ha tranquillamente attraversato la linea di stop ed è andato al mews, dove ora è in profitto. Che tipo di bug è questo?

 

Ecco un altro bug. Gli ordini di vendita sono scomparsi dal grafico, sono rimasti in Buy (che non ho aperto, come ho capito che è stato impostato da MT per chiudere l'ordine opposto) ma non è attivo, è visibile ma non cancellato.

Non capisco come la gente faccia trading su MT5 per davvero :-(

Non capisco però, forse questo è dovuto a MT5 e non a MP5, illuminatemi.

 

LUKA-FX:

Forse è il DT e non l'MT5 che sta causando tutto questo schifo, illuminatemi.

È nel DC, l'MT5 non c'entra niente, cos'è il DC?
 
Su Alpari è impossibile chiudere le posizioni da ieri a oggi. Che cos'è? Stanno avendo problemi o è MT5?
