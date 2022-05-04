Errori, bug, domande - pagina 752
Oh, cavolo... Grazie, sto bene.
Agli sviluppatori
Non capisco la logica di ChartIndicatorDelete. Qual è il trucco per lavorare con nomi brevi?
Aggiungere per maniglia e cancellare per nome breve, è logico?
Penso che dovremmo cambiare il parametro da nome a handle dell'indicatore, o aggiungere un duplicato della funzione con handle.
Non è IndicatorRelease?
Cari sviluppatori di MT5 - guardate il vostro tempo nella revisione del mercato ha eseguito quaranta secondi prima del tempo reale.
L'editor ha un reset permanente di "View" all'avvio. Cioè la barra degli strumenti, la barra di stato, gli strumenti e il navigatore vengono resettati.
C'è un modo per risolvere questo problema?
PS Win7 64 primo lancio via terminale
Puoi allegare degli screenshot dell'editor prima della chiusura e dopo il lancio?
Assicurati che l'editor non abbia la modalità a schermo intero abilitata.
È abbastanza semplice: apri l'editor (sarà vuoto), accendi la barra degli strumenti, gli strumenti, il navigatore, la linea. Chiudilo, aprilo e sarà di nuovo vuoto.
È abbastanza semplice: apri l'editor (sarà vuoto), accendi la barra degli strumenti, gli strumenti, il navigatore, la linea. Chiudilo, aprilo e sarà di nuovo vuoto.
Hmmm... Sì, ora è salvato.
Tuttavia, non capisco il termine "schermo intero" in questo caso.
AU... Il tempo terminale si è allontanato dal vero tempo di Berlino di 39 secondi. Per i piccoli orizzonti temporali questo è super significativo. I candelieri si stanno chiudendo (e aprendo) 39 secondi prima di quanto dovrebbero essere. Sarebbe bello correggere questa assurdità.