Logicamente, e visti i recenti cambiamenti, 4 e può.
Nel corso dell'esperimento - 8 agenti hanno svolto compiti per 3 ore. Sembra che vada bene. Grazie per la correzione del glitch.
 
olyakish:
L'ordine su GBPUSD è stato trovato nella storia

Cosa significa?

Penso che Alpari stia attivamente impostando il suo gateway di esecuzione al momento e i problemi di esecuzione che vedete vengono da lì.

Quindi, è una questione di esecuzione e di gestione adeguata. Aiuteremmo sicuramente a risolvere il problema, ma in questo caso sta già accadendo al di fuori del nostro sistema.


Gli ordini sospesi nel mezzo dell' esecuzione provengono molto probabilmente dallo stesso lato - qualche tipo di problema sul lato dell'esecuzione effettiva.

Qualcuno ha sperimentato la scomparsa spontanea di oggetti su un grafico?

Ha segnato il grafico con i fan. Per un mese, forse un po' di più. La prima perdita l'ho notata circa due settimane fa, ho pensato di averla accidentalmente evidenziata io stesso e l'ho tolta.

Oggi ho controllato - quasi la metà dei segni sono spariti...

C'erano - a tutti gli estremi, a sinistra -

Completamente incomprensibile - scompaiono a coppie, nessuna parte superiore o inferiore senza una coppia; non sono sicuro, ma sembra scomparire in ordine inverso al posizionamento (posizionato da sinistra a destra - scompare da destra a sinistra, ma non in una fila).

 
Ho guardato come funzionano i pulsanti del grafico, OBJ_BUTTON. Quando il minimo spostamento del mouse, prima di premere il lkm (il cursore naturalmente rimane anche sul pulsante), fa sì che il clic non venga conteggiato. Quando si lavora con topi di bassa qualità o in condizioni sfavorevoli, non è una buona caratteristica.
 
Gente, per favore ditemi dove scrivere suggerimenti per gli sviluppatori di MT5. Devo creare un nuovo thread? Non riesco a trovarlo...
 
07041982:
Gente, per favore ditemi dove scrivere suggerimenti per gli sviluppatori di MT5. Devo creare un nuovo thread? Non riesco a trovarlo...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
 
notused:
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
Grazie, ho letto lo scopo del servizio, ed è sicuramente benvenuto, pensavo fosse solo per i difetti...
 
sion:
Ho guardato come funzionano i pulsanti del grafico, OBJ_BUTTON. Quando il minimo spostamento del mouse, prima di premere il lkm (il cursore naturalmente rimane anche sul pulsante), fa sì che il clic non venga conteggiato. Quando si lavora con topi di bassa qualità o in condizioni sfavorevoli, non è una buona caratteristica.
Questo è corretto, poiché in questo caso si ottiene un evento di scorrimento del grafico.
 
WWer:
Questo è corretto, perché in questo caso si ottiene un evento di scorrimento del grafico.
Lo scorrimento del grafico è, dopo tutto, un ripensamento. Il mercato può punire per tale sottovalutazione.
 

Se si esegue questo codice, il terminale dà un errore Invalid EX5 file:

struct A
  {
   double            m[5];
  };

void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[0]=1.0;
   a.m[0]=2.0;
   a.m[0]=3.0;
   a.m[0]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }


E se si esegue questo

struct A
  {
   double            m[5];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[1]=1.0;
   a.m[2]=2.0;
   a.m[3]=3.0;
   a.m[4]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }

Allora va tutto bene.

Conclusione: Glitch quando si copiano celle di memoria non inizializzate.

