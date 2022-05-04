Errori, bug, domande - pagina 755
... il server ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314
... sviluppatori in risposta al post precedente - ignorato.
È come quella barzelletta.
Paziente: Dottore: tutti mi ignorano.
Dottore: Il prossimo!
Rispondete almeno che questo dipende dalla parte del server o sono le pinze in alps ad essere stupide con la configurazione della parte del server.
Se qualcos'altro avvia il processore mentre il lavoro è in esecuzione, funzionerà anche questa strana protezione?
No.
La protezione si attiva automaticamente contro gli utenti che installano più volte più agenti di quanti siano i core sul computer. Sfortunatamente, non possiamo fare altrimenti - teniamo le statistiche e vediamo le conseguenze di un irragionevole dispiegamento di agenti.
La domanda giusta è il 50% della risposta.
Purtroppo, il link di cui sopra non fornisce abbastanza informazioni e la domanda è posta in modo strano. Se c'è una domanda su un'operazione specifica, dovrebbe essere descritta in dettaglio, specificare l'ambiente, il codice utilizzato e fare una domanda chiara.
È strano. Oh, per favore.
Ecco Win7 x64 build 655 server AlpariFS-MT5 account 20015217
Parte del codice
Risultato nella scheda Esperti
Risultato nel registro
Schermata dal commercio
E ora la domanda principale: dov'è la posizione GBPUSD o dove sono gli errori nella sua apertura (nei log di Expert Advisor e nel giornale di sistema)?
Addendum.
Ho trovato l'ordine GBPUSD nella storia
Che cosa significa?
olyakish:
...server AlpariFS-MT5
Server problematico.
Ordini, qualche strano, secondo giorno di sospensione. Non so come modificare un ordine.
Non posso nemmeno modificare un ordine in sospeso.
Se qualcuno lo sa, di cosa si tratta?
Hmm, con 8 agenti il sistema è rimasto fermo per un'ora e si è autocancellato. Metti 4 (solo 4 core) - stesso risultato. Quale potrebbe essere il problema in questo caso?
L'errore è stato corretto. Prova di nuovo.
Con 4 agenti, funziona. Ho 4 core, quanti servizi posso eseguire al massimo senza che il programma si disinstalli dopo?