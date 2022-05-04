Errori, bug, domande - pagina 755

Nuovo commento
 

... il server ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314

... sviluppatori in risposta al post precedente - ignorato.

È come quella barzelletta.

Paziente: Dottore: tutti mi ignorano.

Dottore: Il prossimo!

Rispondete almeno che questo dipende dalla parte del server o sono le pinze in alps ad essere stupide con la configurazione della parte del server.

 
sion:
Se qualcos'altro avvia il processore mentre il lavoro è in esecuzione, funzionerà anche questa strana protezione?

No.

La protezione si attiva automaticamente contro gli utenti che installano più volte più agenti di quanti siano i core sul computer. Sfortunatamente, non possiamo fare altrimenti - teniamo le statistiche e vediamo le conseguenze di un irragionevole dispiegamento di agenti.

 
olyakish:


... il server ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314

... sviluppatori in risposta al post precedente - ignorare.

La domanda giusta è il 50% della risposta.

Purtroppo, il link di cui sopra non fornisce abbastanza informazioni e la domanda è posta in modo strano. Se c'è una domanda su un'operazione specifica, dovrebbe essere descritta in dettaglio, specificare l'ambiente, il codice utilizzato e fare una domanda chiara.

 
Renat:

La domanda giusta è il 50% della risposta.

Purtroppo, non ci sono abbastanza informazioni sul link di cui sopra e la domanda è posta in modo strano. Se c'è una domanda su un'operazione specifica, dovrebbe essere descritta in dettaglio, specificare l'ambiente, il codice utilizzato e fare una domanda chiara.

È strano. Oh, per favore.

Ecco Win7 x64 build 655 server AlpariFS-MT5 account 20015217

Parte del codice

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade(1,0.1);
....

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==1){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==0){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_BUY ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_SELL ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Risultato nella scheda Esperti

2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

Risultato nel registro

2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order #12590051)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order #12590050)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order #12590049)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order #12590048)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order #12590047)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order #12590046)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order #12590045)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order #12590044)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order #12590043)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order #12590042)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order #12590041)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order #12590039)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order #12590038)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:18     Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

Schermata dal commercio

E ora la domanda principale: dov'è la posizione GBPUSD o dove sono gli errori nella sua apertura (nei log di Expert Advisor e nel giornale di sistema)?

Addendum.

Ho trovato l'ordine GBPUSD nella storia 

2012.06.22 08:45        12590040        GBPUSD  sell    0.10 / 0.00     market                  2012.06.22 08:45        canceled        system cancel

Che cosa significa?

system cancel
 

 olyakish:

...server AlpariFS-MT5

Server problematico.

Ordini, qualche strano, secondo giorno di sospensione. Non so come modificare un ordine.

Non posso nemmeno modificare un ordine in sospeso.

Se qualcuno lo sa, di cosa si tratta?

COMPRARE, VENDERE?

 
Hmm, con 8 agenti il sistema è rimasto fermo per un'ora e si è autocancellato. Metti 4 (solo 4 core) - stesso risultato. Quale potrebbe essere il problema in questo caso?
 
KillerRun:
Hmm, con 8 agenti il sistema è rimasto fermo per un'ora e si è autocancellato. Metti 4 (solo 4 core) - stesso risultato. Quale potrebbe essere il problema in questo caso?
L'errore è stato corretto. Si prega di riprovare.
 
alexvd:
L'errore è stato corretto. Prova di nuovo.
Ha funzionato con 4 agenti. Ho 4 core, quanti servizi posso eseguire al massimo senza che il programma si disinstalli dopo?
 
dupter:

Server problematico.

Gli ordini, in qualche modo incomprensibili, sono rimasti appesi per due giorni. È impossibile cancellarli...

Non posso nemmeno modificare un ordine in sospeso.

Se qualcuno lo sa, di cosa si tratta?

La stessa cosa. Cosa significa quando un ordine viene cancellato? Alla chiusura o all'apertura? Una specie di requotes di esecuzione del mercato?
[Eliminato]  
KillerRun:
Con 4 agenti, funziona. Ho 4 core, quanti servizi posso eseguire al massimo senza che il programma si disinstalli dopo?
Logicamente, e visti i recenti cambiamenti, 4 e si può.
1...748749750751752753754755756757758759760761762...3184
Nuovo commento