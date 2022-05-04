Errori, bug, domande - pagina 745

Questo codice si compila senza un solo avvertimento. Anche se probabilmente non dovrebbe nemmeno compilare.
Questa operazione è consentita in MQL5 come alternativa a uinon.

È stato risolto - aggiungeremo un avvertimento. E una conversione esplicita alla struttura per eliminare l'avvertimento.
 

Quindi piccole imprecisioni (circa il numero 8 nell'indizio)

Cosa c'è che non va? Otto funzioni sovraccaricate. Premere su e giù per selezionare il sovraccarico desiderato.
 
Puoi dirmi perché nel MetaEditor MT5 i suggerimenti non vengono visualizzati se le lettere maiuscole e minuscole non sono corrette? In MT4 il caso non ha importanza, ma qui è terribilmente scomodo, sembra che io abbia un'impostazione sbagliata del MetaEditor

 
È solo che nella modifica dice che c'è solo un'opzione per questa funzione (per il tipo doppio), nessuna menzione delle altre.

Puoi dire perché nel MetaEditor MT5 i suggerimenti non vengono visualizzati se le lettere maiuscole e minuscole non sono corrette? In MT4, il caso non ha importanza, ma qui è terribilmente scomodo, sembra che alcune delle impostazioni siano sbagliate nel MetaEditor

Non sono io. A me non piace. È abbastanza scomodo.
 
TheXpert: Non fa per me. A me non piace. È molto scomodo.

cioè non è una specie di impostazione, ma è come funzionano gli spunti nel meta-editor5?

Hmm, beh, perché avete bisogno di tali suggerimenti se il caso non è indovinato, è ancora necessario entrare nella Guida, non voglio essere scortese, ma poi chiaramente "non un credito" per gli sviluppatori - in MT4 suggerimenti mi ha aiutato molto quando imparare la lingua

 
Il fuori gamma non viene dal compilatore. Questo è un errore di runtime.

Il sistema di runtime ha calcolato stupidamente l'offset e non succederà nulla se nel calcolo sono stati coinvolti indici errati, ma non sei andato oltre i limiti dell'array. Ma se controlliamo gli indici in modo intelligente, ognuno separatamente, allora otterremo freni concreti nell'esecuzione

Quindi non è un bug, ma una caratteristica (è stato progettato così).
Grazie per il suo messaggio.

Questa operazione è consentita in MQL5 come alternativa a uinon.

È stato risolto - aggiungeremo un avvertimento. E una conversione esplicita alla struttura per eliminare l'avvertimento.
Grazie. Ho sofferto una volta a causa di un assistente (auto-sostituzione). Per fortuna non ci ho messo molto a trovare l'errore.
 
Quindi non è un bug, è una caratteristica (è progettato così).
In realtà, è un bug. Vedremo cosa possiamo fare.
 

La magnetizzazione funziona solo al prezzo Open?

Non più precisamente, sembra che ci sia uno slittamento di scala o qualcosa del genere.

La tendenza è bloccata da qualche parte tra le barre.

