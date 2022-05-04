Errori, bug, domande - pagina 745
Questo codice si compila senza un solo avvertimento. Anche se probabilmente non dovrebbe nemmeno compilare.
Questa operazione è consentita in MQL5 come alternativa a uinon.
È stato risolto - aggiungeremo un avvertimento. E una conversione esplicita alla struttura per eliminare l'avvertimento.
Quindi piccole imprecisioni (circa il numero 8 nell'indizio)
Puoi dirmi perché nel MetaEditor MT5 i suggerimenti non vengono visualizzati se le lettere maiuscole e minuscole non sono corrette? In MT4 il caso non ha importanza, ma qui è terribilmente scomodo, sembra che io abbia un'impostazione sbagliata del MetaEditor
Cosa c'è che non va? Le 8 funzioni sovraccaricate. Cliccando su e giù si può selezionare il sovraccarico desiderato.
È solo che nella modifica dice che c'è solo un'opzione per questa funzione (per il tipo doppio), nessuna menzione delle altre.
Puoi dire perché nel MetaEditor MT5 i suggerimenti non vengono visualizzati se le lettere maiuscole e minuscole non sono corrette? In MT4, il caso non ha importanza, ma qui è terribilmente scomodo, sembra che alcune delle impostazioni siano sbagliate nel MetaEditor
cioè non è una specie di impostazione, ma è come funzionano gli spunti nel meta-editor5?
Hmm, beh, perché avete bisogno di tali suggerimenti se il caso non è indovinato, è ancora necessario entrare nella Guida, non voglio essere scortese, ma poi chiaramente "non un credito" per gli sviluppatori - in MT4 suggerimenti mi ha aiutato molto quando imparare la lingua
Il fuori gamma non viene dal compilatore. Questo è un errore di runtime.
Il sistema di runtime ha calcolato stupidamente l'offset e non succederà nulla se nel calcolo sono stati coinvolti indici errati, ma non sei andato oltre i limiti dell'array. Ma se controlliamo gli indici in modo intelligente, ognuno separatamente, allora otterremo freni concreti nell'esecuzione
Grazie per il suo messaggio.
Quindi non è un bug, è una caratteristica (è progettato così).
La magnetizzazione funziona solo al prezzo Open?
Non più precisamente, sembra che ci sia uno slittamento di scala o qualcosa del genere.
La tendenza è bloccata da qualche parte tra le barre.