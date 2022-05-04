Errori, bug, domande - pagina 748
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La domanda è stata accettata. Sono stati corretti diversi bug nel tester, che portavano a una discrepanza tra i risultati dell'ottimizzazione e del singolo test.
Pertanto, spetta a voi (come autore dell'EA) fornire la prova che la nuova costruzione non è stata inserita (o uscita) correttamente. Prima lo fate, meglio è per tutti. È molto più difficile per noi che per te, l'autore.
Ho eseguito l'ottimizzazione con un parametro fittizio (ho impostato 1000 passaggi).
Di conseguenza, Cloud ha riportato con orgoglio quanto segue:
locali 0 compiti(0%), remoto 0 compiti(0%), cloud 512 compiti(100%) ?? ?
Totale passaggi 484 (successo 457 passaggi)
Di questi:
15 volte risultato 5605.09 (come se gli agenti della build precedente funzionassero, corrisponde al singolo test delle build precedenti - 642, 619)
442 volte 7175.27 (corrisponde al singolo test della build 665)
Un sacco di messaggi "impossibile sincronizzare la storia", "impossibile inizializzare l'esperto", "nessuna memoria", "esperto rifiutato da MQL5 Cloud Network a causa di un ciclo infinito".
costruire 655
gli agenti remoti si rifiutano di partecipare all'ottimizzazione per alcuni simboli.
Per esempio: per EURUSD - tutto OK, per EURJPY - ottimizzazione solo sull'agente locale.
La storia degli strumenti coinvolti durante il periodo dei test, per quanto ne so, non è cambiata.
C'era un problema di lunga data con contenitori "rotti" che si comportavano come se fossero intatti durante la sincronizzazione dei dati (anche l'agente cloud ha trovato uno di questi contenitori sul mio computer, il che ha aiutato a localizzare il problema). Tali contenitori sono ora uccisi e sostituiti al resync. Pertanto, si potrebbe sostenere che la storia potrebbe essere cambiata.
"Aspettate che la schiuma si depositi e chiedete una ricarica". Aspettiamo un paio di giorni.
costruire 655
gli agenti remoti si rifiutano di partecipare all'ottimizzazione per alcuni simboli.
Per esempio: per EURUSD - tutto ok, per EURJPY - ottimizzazione solo sull'agente locale.
Avete accesso ai log dell'agente remoto?
Se sì, si prega di fornirli al service desk.
Vorrei chiedere se il problema sarà risolto per saltare i fine settimana in futuro, come da domanda#318662.
Ho messo una linea sul grafico il 18 giugno, ma sono 6 giorni lavorativi e 36 barre prima di quella data.
Personalmente voglio mettere i fusi orari di Fibo nel futuro e vedere la data, ma sarà sbagliato.
O la data di scadenza dei futures sarà il 18 giugno, ma non sarà dove si trova la linea, sarà dove finisce il rettangolo...
Vorrei sapere se il problema sarà risolto per poter saltare i fine settimana in futuro.Sulla domanda#318662.
Guardiamo una foto di un altro terminale. È realistico stimare lo sviluppo temporale di questa o quella variante, quando posso vedere la posizione esatta della data...
In cima al grafico c'è il 18 giugno. E ci sono davvero 36 barre... E dov'è il nostro 18...
C'era un problema di lunga data con contenitori "rotti" che si comportavano come se fossero intatti durante la sincronizzazione dei dati (anche l'agente cloud ha trovato uno di questi contenitori sul mio computer, il che ha aiutato a localizzare il problema). Tali contenitori sono ora uccisi e sostituiti al resync. Pertanto, si potrebbe sostenere che la storia potrebbe essere cambiata.
"Aspettate che la schiuma si depositi e chiedete una ricarica". Aspettiamo un paio di giorni.
In questo contesto, "contenitore" cos'è?
Ho capito bene che se, dopo la sostituzione dei contenitori, si esegue il tester della build 642, dovrebbe mostrare lo stesso risultato della build 665?
In questo contesto, "contenitore" cos'è?
Ho ragione nel supporre che se, dopo che i contenitori sono stati sostituiti, si esegue il tester della build 642, dovrebbe mostrare lo stesso risultato della build 665?
Un contenitore è un deposito per una porzione di dati storici.
Sì, avete capito bene. Il problema era sugli agenti di prova, non sul tester stesso.
Il contenitore è il deposito di una parte dei dati storici.
Sì, avete capito bene. Il problema era sugli agenti di prova, non sul tester stesso.
Qualcosa non funziona:
Ho cancellato la cronologia per il 2011 in Tester (Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) e Metatrader (bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)
Eseguo il test (diversi passaggi) nella build 655 - la cronologia viene scaricata, i file cancellati appaiono, ottengo il risultato 7175.27.
Cambio il tester in build 642, eseguo il test. La storia per l'anno 2011 non cambia. Ottengo un risultato di 5605.09 !?!
Build 642 registra 11752200 tick, 665 registra 11752140.