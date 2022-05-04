Errori, bug, domande - pagina 749
Cosa significa questo?
Nessun errore nel terminale, l'indicatore compila, funziona, nessun errore nell'editor, nel log
ma l'indicatore non ha bisogno di alcun VS, è solo un paio di array. Ma ostinatamente inizia solo così - Debugging.
Come risolvere il problema?
Dato che la domanda con le date del grafico rimane senza risposta da parte di MQ, farò la prossima...
Non lo trovo nella descrizione: tester di indicatori?
Questo è stato fatto per testare gli indicatori del mercato.
P.S. Non è solo dal mercato. Per esempio, puoi vedere come si comporta l'indicatore nel tester durante il suo sviluppo. L'attesa dell'aggiornamento nella modalità in tempo reale può richiedere molto tempo.
Grazie, capisco.
Lo sto richiedendo primitivamente da un EA vuoto per testare l'indicatore.
Non riesco a trovarlo nella descrizione. Tester di indicatori?
Ma solo la modalità visiva, quindi non si può misurare la velocità.
Per favore, aiutatemi a capire!
Nel processo dei miei calcoli ottengo dei numeri il cui significato non mi è chiaro.
Assegno tale numero alla variabile a e lo stampo:
Risultato:
a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1
Ma secondo la documentazione, il tipo doppio non può avere potenze inferiori a -308. Chi sa che tipo di numeri sono?