Errori, bug, domande - pagina 749

Nuovo commento
 

Cosa significa questo?

Nessun errore nel terminale, l'indicatore compila, funziona, nessun errore nell'editor, nel log

2012.06.08 11:15:11     Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

ma l'indicatore non ha bisogno di alcun VS, è solo un paio di array. Ma ostinatamente inizia solo così - Debugging.

Come risolvere il problema?

 

Dato che la domanda con le date del grafico rimane senza risposta da parte di MQ, farò la prossima...

Non lo trovo nella descrizione: tester di indicatori?

 
Karlson:

Dato che la domanda con le date del grafico rimane senza risposta da parte di MQ, farò la prossima...

Non riesco a trovarlo nella descrizione. Tester di indicatori?

Questo è stato fatto per testare gli indicatori del mercato.

P.S. Non è solo dal mercato. Per esempio, puoi vedere come si comporta l'indicatore nel tester durante il suo sviluppo. L'attesa dell'aggiornamento nella modalità in tempo reale può richiedere molto tempo.

 

Grazie, capisco.

Lo sto richiedendo primitivamente da un EA vuoto per testare l'indicatore.

 
Karlson:

Non riesco a trovarlo nella descrizione. Tester di indicatori?

Dice nell'aiuto del terminale - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
Grazie, non l'avevo notato.
 
Karlson:

Grazie, capisco.

Lo sto richiedendo primitivamente da un EA vuoto per testare l'indicatore.

E ora non hai nemmeno bisogno di un Expert Advisor per questo. Devo correggerlo e perdere il mio tempo prezioso. È stato veloce. Uno! Ed è tutto. ))
 
Ma solo la modalità visiva, quindi non si può misurare la velocità.
 
Karlson:
Ma solo la modalità visiva, quindi non si può misurare la velocità.
Ho visto che hai già controllato il profiler. È quello con cui misurare la velocità, se ho capito bene. :)
 

Per favore, aiutatemi a capire!

Nel processo dei miei calcoli ottengo dei numeri il cui significato non mi è chiaro.

Assegno tale numero alla variabile a e lo stampo:

void OnStart()
  {
  double a;
  bool v;
  a=-7.56414503782948460000 e-321;
  v=MathIsValidNumber(a);
  PrintFormat("a= %.16e,   Valid= %i",a,v);
  }

Risultato:

a= -7.5641450378294846e-321,   Valid= 1

Ma secondo la documentazione, il tipo doppio non può avere potenze inferiori a -308. Chi sa che tipo di numeri sono?

1...742743744745746747748749750751752753754755756...3184
Nuovo commento