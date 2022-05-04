Errori, bug, domande - pagina 746

olyakish:

La tendenza è bloccata da qualche parte tra le barre.

Oh, forse è lo yaz?
 
olyakish:

La magnetizzazione funziona solo al prezzo Open?

Non più precisamente, sembra che ci sia uno slittamento di scala o qualcosa del genere.

La tendenza è bloccata da qualche parte tra le barre.



Sembra che tu abbia attivato la casella di controllo "linea temporale precisa" nella scheda "grafici" nelle impostazioni
 
stringo:
Sembra che tu abbia selezionato "linea temporale precisa" nella scheda "grafici" nelle impostazioni

Non ce n'è affatto.

 
olyakish:

Non ce n'è affatto.

Guarda in Oggetti, ce n'è uno lì.
 
Urain:
Guarda in Oggetti, è lì.
Grazie. Trovato.
 
stringo:
In realtà, un bug. Vedi cosa puoi fare.

Meglio lasciarlo senza freni, imho.

// se non volete categoricamente inserire opzioni del compilatore. Con le opzioni sarebbe una scelta di [controllo rigoroso/non rigoroso dell'indicizzazione]. Strict sarebbe stato messo durante il debug, poi messo in non-strict e ottenuto la velocità.

 

È possibile impostare le maniglie dell'indicatore nell'inizializzazione dell 'EA con un ciclo, ad esempio

ENUM_TIMEFRAMES per[8];
int MA_handle[8], i;

int OnInit()
{  per[0]=PERIOD_H4;  per[1]=PERIOD_H3;  per[2]=PERIOD_H2;  per[3]=PERIOD_H1;
   per[4]=PERIOD_M30; per[5]=PERIOD_M20; per[6]=PERIOD_M15; per[7]=PERIOD_M12;
   for (i=0; i<=7; i++)
   {  MA_handle[i]=iMA(_Symbol, per[i], 20, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW); // --- ?
      if (MA_handle[i]<0)
      {  Alert("MA_handel[",i,"] is not created, Error=",GetLastError());
         return(-1);
   }  }
return(0);
}
 
Paladin80:

È possibile impostare le maniglie dell'indicatore nell'inizializzazione dell 'EA con un ciclo, ad esempio


cosa ti impedisce di farlo?
 
Paladin80:

È possibile impostare le maniglie degli indicatori nell'inizializzazione dell 'EA con un ciclo, ad esempio:



Sì, certo - è così che ho creato un Expert Advisor multivaluta basato sulla divergenza.

Non possiamo farne a meno. Prescrivere una maniglia separata per ogni coppia e TF richiederebbe più di 200

e in questo modo poco sofisticato si può gestire con 10-20


Con lo stesso metodo la copia e il calcolo dei buffer saranno ben gestiti :-)

 

Documentazione: le descrizioniChartTimePriceToXY eChartXYToTimePrice sono confuse. È necessario scambiare...

