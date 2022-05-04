Errori, bug, domande - pagina 746
La tendenza è bloccata da qualche parte tra le barre.
La magnetizzazione funziona solo al prezzo Open?
Non più precisamente, sembra che ci sia uno slittamento di scala o qualcosa del genere.
Sembra che tu abbia selezionato "linea temporale precisa" nella scheda "grafici" nelle impostazioni
Non ce n'è affatto.
Guarda in Oggetti, è lì.
In realtà, un bug. Vedi cosa puoi fare.
Meglio lasciarlo senza freni, imho.
// se non volete categoricamente inserire opzioni del compilatore. Con le opzioni sarebbe una scelta di [controllo rigoroso/non rigoroso dell'indicizzazione]. Strict sarebbe stato messo durante il debug, poi messo in non-strict e ottenuto la velocità.
È possibile impostare le maniglie degli indicatori nell'inizializzazione dell 'EA con un ciclo, ad esempio:
Sì, certo - è così che ho creato un Expert Advisor multivaluta basato sulla divergenza.
Non possiamo farne a meno. Prescrivere una maniglia separata per ogni coppia e TF richiederebbe più di 200
e in questo modo poco sofisticato si può gestire con 10-20
Con lo stesso metodo la copia e il calcolo dei buffer saranno ben gestiti :-)
Documentazione: le descrizioniChartTimePriceToXY eChartXYToTimePrice sono confuse. È necessario scambiare...