Guarda come inserire correttamente le immagini. Controlla - c'è qualche informazione sui volumi effettivi di questo strumento. Non credo che ci sia. Questo è il punto.
Probabilmente si tratta della sfida.
Vuoi ottenere un valore di margine per un simbolo che non è nella panoramica del mercato -> quindi non puoi ottenere nessuna proprietà per esso. Controllate voi stessi.
L'ho sicuramente nella panoramica del mercato, controllato. Ma il mercato per questo simbolo è chiuso, almeno sul tuo server (almeno quando si cerca di interrogarlo manualmente, il terminale dice così)...
Da quanto ho capito puoi provare lo script sul server Alpari, sembra che ti permetta di fare trading su #AA...
Domanda agli sviluppatori - Ora maturiamo Swaps (o è un'iniziativa di Alpari di non maturarli)?
Volevo fare uno screenshot tramite script e poi chiamarlo come immagine.
Ma gli screenshot di balalaiku sono salvati come .gif e i file immagine dovrebbero essere .bmp da qui la domanda perché non permettere di chiamare hyphae?
Anche gli screenshot sono salvati come BMP, almeno dai cookie (potete provare a fare lo stesso trucco in MQL).
Domanda in un altro - Perché gli sviluppatori hanno deciso di lavorare con BMP (che spesso hanno problemi con i colori) quando caricano la grafica, e non, diciamo, PNG?
Nel tester sono maturati di sicuro, ho controllato
A quale server di accesso è attualmente connesso?
Ancora problemi.
Ho notato che non ci sono dati in arrivo, ecco il log
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 Nessun dato sul simbolo AUDUSD
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 Nessun dato sul simbolo EURAUD
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 Nessun dato sul simbolo EURCHF
LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 Nessun dato per il simbolo EURCHF
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 Nessun dato per il simbolo EURJPY
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 Nessun dato sul simbolo EURJPY
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 Nessun dato sul simbolo GBPJPY
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 Nessun dato sul simbolo GBPCHF
Immediatamente è andato a guardare i punti di accesso. Era collegato a
Punto 1 - era grigio, cioè fermo e nessun dato in arrivo nel terminale.
Passato a.
Punto 2 - manualmente, le quotazioni sono state caricate immediatamente.
Se il terminale interroga i punti d'accesso ogni 30 minuti, risulta che c'è la possibilità di sospendere per 30 minuti e non ricevere quotazioni, mentre stanno arrivando...
Si prega di escludere una tale situazione, il terminale non dovrebbe reagire a una tale situazione una volta ogni 30 minuti ... o permetterci di eseguire una nuova scansione della rete, in modo da poterlo fare in qualche modo programmaticamente, nessun dato per oltre 30 secondi, eseguo "rescan la rete" ...
Il fatto è che attualmente sto testando MACD Sample su Alpari demo. I test sono in corso dal 08/07/2010 su 16 coppie di valute. Ho già chiuso 20 scambi e gli swap non sono considerati. Quindi, mi sto chiedendo quale sia la ragione...
Ho appena eseguito la versione a 64 bit della build 292 del terminale di MQ e gli swap sono calcolati.
Così, quando lo provo, conta anche, ma non nella demo, che è la cosa divertente (e non riesco a capire perché. Penso che il tester dovrebbe ottenere gli swap dalle impostazioni dei simboli).
Quindi logicamente il server Alpari non conta gli swap, se ho capito bene?