Errori, bug, domande - pagina 37
Probabilmente lo ignorerò per ora, ma in MQL4 il compilatore non produceva tali osservazioni
Le variabili sono probabilmente a posto. Si prega di vedere il mio post sopra...
Domanda agli sviluppatori riguardo agli eventi "utente" e a diversi esperti che lavorano sullo stesso terminale.
Voglio sapere se voglio fare bene o no?
L'idea è questa
Nel corso del gioco dobbiamo informare gli esperti "vicini" su alcuni dei processi che avvengono....
Se è una buona idea, può essere finita e formattata come un articolo. O aggiungerlo alla sezione Aiuto dedicata agli eventi utente?
C'è un esempio per la funzione EventChartCustom:
Provalo.
Non so, se convertiamo double in int ci sarà sicuramente una perdita, ma se viceversa, molto probabilmente ci sarà un errore durante la normalizzazione, perché il secondo valore della funzione di tipo int
Se si scrive int a double, tutto viene gestito normalmente, il compilatore scarta solo la parte frazionaria (secondo la regola).
Nella situazione inversa, però, il compilatore inizia a dubitare, e dà un avvertimento su possibili problemi (come gli sembra).
E siccome tutti sappiamo del fatto, che quando è necessario CREARE in una situazione simile, gli "consigliamo" di farlo. :)
PS
Forse in futuro gli sviluppatori spegneranno QUALSIASI avvertimento, e allora, come in MQL4, il compilatore smetterà di urlare per cose banali...
Sì, ho già visto questo esempio (non so nemmeno quanto tempo fa). Volevo chiedere se la mia idea è corretta e interessante in termini di implementazione.
PS
Se non si adatta all'aiuto, allora forse qualcuno accetterà di perfezionarlo e di scrivere un articolo su questa applicazione degli eventi.
Sarebbe anche interessante utilizzare eventi personalizzati sotto forma di ordini da un EA a un altro (o altri). se si riassume il tutto, risulterebbe a mio parere un articolo molto interessante.
Sfortunatamente, non ho tempo di occuparmene...
E non vedo il senso di usare diversi EA contemporaneamente, soprattutto se si giocano diversi simboli - si può facilmente fare con un solo EA, la modifica, l'apertura e la chiusura può essere fatta anche da un solo EA, l'analisi degli indicatori, anche
C'è sempre un senso, soprattutto perché non tutti gli EA sono multivaluta a priori (sulla base dell'esperienza in MQL4).
Ciò significa che non è facile per i principianti e per molti di coloro che erano impegnati nel trading meccanico organizzare correttamente gli Expert Advisors multivaluta.
Dio solo sa cosa succederà se qualcuno vuole eseguire, diciamo, 2-3 copie di MACD Sample su un conto.
Inoltre le situazioni sono diverse, altri Expert Advisors possono giocare un ruolo secondario ricevendo ordini dal primo.
Inoltre, questa variante sarà accettabile quando altri EA ("vicini") non fanno trading, ma elaborano solo dati o fanno un certo lavoro.
Anche cose simili possono essere implementate nella comunicazione tra indici e EAs (con un certo approccio).
PS
Ecco perché ho suggerito di lavorare su questa domanda e se qualche progamer esperto sarebbe disposto a scrivere un articolo. Sarei particolarmente felice se gli stessi sviluppatori dedicassero un po' del loro tempo a questo problema.
Penso che ci sia abbastanza materiale per più di un articolo...
Purtroppo non ho il tempo di farlo...
Sto guardando vMA e Close[]. In wotch, sta contando bene. Ho anche provato così:
Di nuovo ottengo un altro errore. Forse c'è un altro modo per calcolare la media mobile semplice. O prendere l'handle iMA e CopyBuffer dove dovrebbe essere?
1. Nel wotcha, dovreste specificare o il nome dell'array Close (vedrete solo informazioni generali) o un valore specifico di Close[1], Close[2],..., Close[i].
2. Non puoi vedere come il tuo codice riempie l'array mrate
3. Guardate la libreria standard MovingAverages.mqh - ci sarà un esempio di calcolo MA
Noi capiamo. Si passa troppo tempo a commentare tutti e tutto....
C'è abbastanza tempo anche per commentare e per attuare certe idee.
È solo che probabilmente non affronterò la questione abbastanza seriamente da coprire l'intero campo (e mi sto già occupando di alcune applicazioni dell'idea, puramente per me stesso).
Ma in ogni caso probabilmente non scriverò articoli su questo argomento (per varie ragioni)...