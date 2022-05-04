Errori, bug, domande - pagina 19

Yedelkin:

Penso di aver capito la funzione in questione: determinare la quantità di fondi liberi che rimarranno se una posizione viene aperta. Date un'occhiata alle seguenti sezioni del manuale MQL5:

- CAccountInfo;

- FreeMarginCheck.

Grazie per il suggerimento, non ho ancora preso confidenza con la libreria standard, sembra essere essenziale.
sergey1294:
Grazie per il suggerimento, non ho ancora capito la libreria standard, credo di non poterne fare a meno.

Perché no? È abbastanza possibile...


A proposito, una domanda agli sviluppatori - È necessario calcolare il margine solo per il Forex (o c'è un altro campo di lavoro lì)?


Sto pensando in particolare a questo:

double CAccountInfo::MarginCheck(const string symbol,
ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,double volume) const
{
   double margin       =0.0;
   double contract_size=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   long   leverage     =Leverage();
   string work;
   double price;
//---
   switch(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))
     {
      case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:
         work=SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);
         if(work==Currency()) price=1.0;
         else                 price=SymbolInfoDouble(work+Currency(),SYMBOL_BID);
         margin=price*volume*contract_size/leverage;
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:
         break;
     }
//---
   return(margin);
}
Anche la logica di questa funzione non mi è molto chiara (o piuttosto è chiara, non è chiaro perché è implementata in questo modo)...

double CAccountInfo::FreeMarginCheck(const string symbol,
ENUM_POSITION_TYPE trade_operation,double volume) const
{
return(FreeMargin()-MarginCheck(symbol,trade_operation,volume));
}

PS

Per quanto ho capito entrambe queste funzioni non sono del tutto finite, almeno non riflettono la realtà necessaria nei calcoli...

 
Interesting:

A proposito, una domanda agli sviluppatori - È necessario calcolare il margine solo per il Forex (o c'è un altro campo in cui lavorare)?

Dalla risposta degli sviluppatori a marzo sembra che questo sia un fenomeno temporaneo (cioè "c'è ancora del lavoro da fare"): https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
Yedelkin:
Dalla risposta degli sviluppatori di marzo, sembra che questo sia un fenomeno temporaneo (cioè "c'è ancora un campo su cui lavorare"): https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346

Capisco, il "campo incolto" è ancora...

Qualcuno (compresi gli sviluppatori) ha un algoritmo di calcolo adeguato?

 
Prival:
Non lo so, ho scaricato solo il terminale da te, non ne ho usati altri. Ora i dati sono apparsi, ma mancavano anche questa mattina (devono essere mancati tutta la notte). Posso mandarti i file per l'analisi, dimmi solo cosa e dove.

Sì, c'è stato un problema sul server.

Il problema è stato risolto.

 
alexvd:

Sì, c'è stato un problema sul server.

Il problema è stato risolto.

Non so cosa hai fatto e come è stato risolto, ma non puoi farlo ora, non ci sono dati per 30.


posso vedere dall'immagine che ho scambiato ieri, cioè ho avuto i dati (quotazioni) ieri, e ora qualcuno me li ha rubati? è andato a cercare un vicino e lo ha picchiato :-) con la qualità delle quotazioni consegnate, la creazione di ATC è fuori questione ... come genio avevo bisogno di calcolare e programmare tutto correttamente ... refresh non aiuta

 
Prival:

Non so cosa abbiate deciso voi, ma non potete farlo ora, non ci sono dati per 30.


La figura mostra che ho fatto trading ieri, i trade sono tracciati sul grafico, cioè avevo i dati (le quotazioni) ieri, e ora qualcuno me li ha rubati? è andato a cercare il mio vicino e lo ha picchiato :-) con questa qualità di consegna delle quotazioni, creare un ATC è fuori questione ... che razza di genio bisogna essere per calcolare e programmare tutto correttamente ... il refresh non aiuta


A quale server di accesso è attualmente connesso?
 
alexvd:
A quale server di accesso è attualmente connesso?

Punto 2

conto 92879 tutto il tempo su di esso e non hanno cambiato.

 
Prival:

Punto 2

conto 92879 tutto il tempo su di esso e non l'ho cambiato.

Passare al punto 3 o 4.
