Errori, bug, domande - pagina 19
Penso di aver capito la funzione in questione: determinare la quantità di fondi liberi che rimarranno se una posizione viene aperta. Date un'occhiata alle seguenti sezioni del manuale MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.
Grazie per il suggerimento, non ho ancora capito la libreria standard, credo di non poterne fare a meno.
Perché no? È abbastanza possibile...
A proposito, una domanda agli sviluppatori - È necessario calcolare il margine solo per il Forex (o c'è un altro campo di lavoro lì)?
Sto pensando in particolare a questo:
Anche la logica di questa funzione non mi è molto chiara (o piuttosto è chiara, non è chiaro perché è implementata in questo modo)...
PS
Per quanto ho capito entrambe queste funzioni non sono del tutto finite, almeno non riflettono la realtà necessaria nei calcoli...
A proposito, una domanda agli sviluppatori - È necessario calcolare il margine solo per il Forex (o c'è un altro campo in cui lavorare)?
Dalla risposta degli sviluppatori di marzo, sembra che questo sia un fenomeno temporaneo (cioè "c'è ancora un campo su cui lavorare"): https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
Capisco, il "campo incolto" è ancora...
Qualcuno (compresi gli sviluppatori) ha un algoritmo di calcolo adeguato?
Non lo so, ho scaricato solo il terminale da te, non ne ho usati altri. Ora i dati sono apparsi, ma mancavano anche questa mattina (devono essere mancati tutta la notte). Posso mandarti i file per l'analisi, dimmi solo cosa e dove.
Sì, c'è stato un problema sul server.
Il problema è stato risolto.
Non so cosa hai fatto e come è stato risolto, ma non puoi farlo ora, non ci sono dati per 30.
posso vedere dall'immagine che ho scambiato ieri, cioè ho avuto i dati (quotazioni) ieri, e ora qualcuno me li ha rubati? è andato a cercare un vicino e lo ha picchiato :-) con la qualità delle quotazioni consegnate, la creazione di ATC è fuori questione ... come genio avevo bisogno di calcolare e programmare tutto correttamente ... refresh non aiuta
A quale server di accesso è attualmente connesso?
Punto 2
conto 92879 tutto il tempo su di esso e non hanno cambiato.
