Errori, bug, domande - pagina 46
Il terminale non ha mostrato la perdita di connessione?
se è una ruota che gira, non sembra esserlo. (L'ho visto nel registro dei messaggi, l'indicatore se non ci sono dati su di esso). l'unica cosa era esatta. 1 server è grigio, gli altri tre sono verdi. vorrei avere uno screenshot ((
registro dei messaggi allegato
Domande:
1. Ci sono antivirus o firewall (compreso uno integrato in Windows)? Che connessione internet stai usando?
2. Questo problema si verificava prima?
3. Quali sono i grafici degli strumenti aperti?
4. Cosa è successo alle 10:01: - in questo momento il terminale si è ricollegato di nuovo, ma con successo.
Grazie per il log - ora è più chiaro cosa sta succedendo - il terminale si è autenticato e sincronizzato con successo prima di perdere la connessione.
1. nodo 32 business versione 4.2.40.10 + firewall di Windows sempre attivo, nient'altro. Modem ADSL ISP Stream.
2. no, questa è la prima volta
3. 12 grafici.
4. paura di sbagliare, ma credo che sia quando ho fatto l'aggiornamento, oggi è uscita la patch windup. sul messaggio di nodo l'ho aggiornato.
C'è stata un'interruzione della connessione, la connessione è stata configurata in modo che si ripristini da sola. Ma ci sono stati due eventi che potrebbero aver influenzato la connessione
Di nuovo, tutti e quattro i server sono fuori uso.
E internet è lì, sto scrivendo questo messaggio proprio ora. È fantastico, se ho capito bene li avete in diverse parti del mondo, e improvvisamente sono tutti insieme...
Ci scusiamo.
È sorto un problema con il terminale...
In primo luogo, una domanda. La procedura e il processo per avviare il terminale dalla linea di comando (scorciatoia) - un'opzione e dall'editor con F4 sono diversi.
Descrizione del problema. Eseguito tramite collegamento, immediatamente si è schiantato e non si carica, segnalando un errore fatale (nota: su uno dei grafici è rimasto appeso Expert Advisor).
Avvio l'editor e premo F4 - tutto si carica e funziona normalmente. Rimuovo l'Expert Advisor appeso al grafico dopo tale caricamento.
Provo di nuovo con la scorciatoia. Funziona incredibilmente. Appendo l'EA. Crash!!!!
Se provo ad avviarlo con F4, allora la cancellazione e il posizionamento vanno senza errori.
Funziona nell'ottimizzatore e nel tester.
??????
L'esperimento ha dimostrato che questo non è il caso di tutti gli EA. Quindi parte del problema è nel codice. Ma ci sono anche domande al terminale.
Se l'errore è nel codice, allora perché in un caso funziona tutto e nell'altro si blocca.
E poi perché si blocca senza alcun tentativo di spiegarne il motivo. Ora filtrerò il codice.
Fate la vostra richiesta tramite servicedesk.
SZY Specificare la versione e il bit rate del terminale
Dove posso vedere il bit rate?
Ho compilato la domanda.
Costruire 292
In servicedesk ho trovato una delle mie applicazioni 17988 non chiusa.
Ho passato molto tempo a parlare con la rispettata MetaQuotes e a dimostrare loro che avevano un glitch, e mi hanno detto che non c'era nessun glitch.
Tuttavia, ho mantenuto la mia posizione e mi hanno consigliato di chiedere alla comunità.
Quindi, abbiamo un indicatore e un Expert Advisor che prende i valori dell'indicatore.
Avvia il tester su EURUSD dal 01.07.2010 al 02.07.2010 su М1
Guardiamo il log e vediamo che i valori di un buffer cambiano, e l'altro no.
Questo dura un'ora e poi il secondo buffer è vivo, ma se guardate i valori dell'indicatore non coincidono.
Ho anche provato a cambiare l'account e a rifare la cronologia, ma non è servito.
Ecco un link al mio terminale in rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, tutto è impostato lì
E l'indicatore con il consigliere nell'allegato