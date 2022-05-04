Errori, bug, domande - pagina 48

Swan:

Non l'ho visto, l'indicatore sembra sempre mostrare i prezzi di chiusura.

Intendevo dire che mostra tutto correttamente, ma quando funziona nel tester i valori sono sbagliati.

Inizialmente intendevo dire che i valori sul grafico non corrispondono ai valori nel tester.

 

ddd06:

IL VALORE DELL'INDICATORE SUL GRAFICO NON CORRISPONDE AL VALORE NEL TESTER

Non dovrebbe coincidere)

Per EURUSD, sarà il prezzo di apertura e il valore dell'indicatore sarà il prezzo di chiusura.

Per GBPUSD il mismatch temporale è quasi garantito.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Stampa i valori dell'indicatore e l'indicatore prende il prezzo di chiusura.

Perché un mismatch è garantito nel tester ma una corrispondenza sul grafico?

 
1.

Swan:

Buf1 è il prezzo di chiusura dell'ultima barra EURUSD al momento del primo tick+0.26, cioè prezzo di apertura+0.26.

2. Nel tester, finora teoricamente) è garantito che le barre di diversi simboli con la stessa data/ora finiscano alla stessa ora. non di più...
 

Prima immagine - L'induttore mostra in 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

Seconda immagine - Prezzo di chiusura di GBPUSD 1,49579 a 1:48.

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

I numeri non escono esattamente, da 000000000.1 meno o più di esattamente 0,25 per esempio 0,250000000000000001

 
RomanIgorevi4:

I numeri non escono esattamente, a 000000000.1 meno o più di esattamente 0,25 per esempio 0,2500000000000000000001

Per prima cosa, una richiesta standard - inserire il codice correttamente.

In secondo luogo, sarà utile leggere l'articolo Special Features of Working with Numbers of Type double in MQL4 e la sezione Real Types (double, float) in MQL5 Documentation.

Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации
 
Swan:

Prima immagine - L'induttore mostra in 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

La seconda immagine - Prezzo di chiusura GBPUSD 1,49579 a 1:48.

Ho controllato i valori per il simbolo corrente, è tutto uguale.

Ho intenzione di modificare l'indicatore e vedere cosa succederà.

Se volessi usare l'algoritmo, dovrei guardare le istanze dei simboli.

GrazieSwan!!!

 

Una domanda alla fraternità di scrittura, non un errore o un bug, ma una domanda che può suggerire cosa...

Voglio ottenere il nome del puntatore all'interno della classe ma non funziona.

In generale, l'essenza della questione è che voglio che il nomedella stringadell'oggetto grafico sia assegnato automaticamente.

Voglio ottenere automaticamente un nome di stringa per esso.

Quando si installa un oggetto grafico dal metodo della classe, il nome dovrebbe essere assegnato automaticamente a seconda del cursore.

Non so ancora come fare, penso che possiamo farlo da zero.

Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectName
mql5:

Fai la tua richiesta tramite servicedesk.

SZY specificare la versione e il bit rate del terminale

E come potrei recuperare la versione a 32 bit, il lavoro è finito)

