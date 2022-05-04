Errori, bug, domande - pagina 39
Ricordate esattamente dove è stato impostato DebugBreak()?
Non c'è ancora modo di replicarlo.
Ha fatto una richiesta in servicedesk #18435
Ho impostato DebugBreaks prima di tutti i cicli.
Sì, grazie.
L'ha già fatto di nuovo.
Vorrei sapere il destino della richiesta#18261 peruna chiamata di indicatore da un EA (il valore non corrisponde all'indicatore).
Sarebbe bello se rispondessero in qualche modo...
Ho una domanda sul campione MACD.
Ho impostato un Expert Advisor con SL 50 e TP200 nella demo di Alpari.
Ho aperto una posizione su GBPUSD e dopo qualche tempo l'Expert Advisor ha modificato la posizione e ha inserito nel log i seguenti dati
> 2010.07.08 20:01:46 Trades '3037120' : failed modify sell 0.10 GBPUSD sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Invalid stops]
La domanda è perché SL è diventato disabile? La posizione sembra essere stata modificata (o almeno è stata spostata a BU prima)...
Allo stesso tempo il tester di strategia non ha imprecato affatto...
PS
Il file con le impostazioni dell'indicatore è allegato...
C'è un array bidimensionale maVal[a][b] . Come copiare i valori di muVal in [b] dato che ho bisogno di sfogliare l'array per [a] e confrontare i valori di [b]
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal); Non adatto. È un codice ingombrante.
sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [arresti non validi]
La domanda è perché SL è diventato disabile? E la posizione sembra essere stata modificata (almeno è stata spostata a BU prima)...
Scriviamo un semplice script:
Lo lanciamo in modo sequenziale su diversi timeframe dello stesso strumento di trading, partendo da M1 e andando verso l'alto. Risultato: sul timeframe da M1 a M30 il periodo è corretto:
Ma su H1 viene lanciato un numero assolutamente fantastico.
La cosa più interessante è che il timeframe H2, (così come il successivo orario) non è lontano dal timeframe H1.
Su H1 il periodo = 16386, su H2 = 16387, su H3 = 16388 e così via - i numeri differiscono per l'ultima cifra.
Non mi interessa il metodo per aggirare questo bug, ma risolvere il bug stesso. Voglio che sia rimosso del tutto.
> Non sono interessato a un modo per aggirare questo bug, ma a risolvere il bug stesso. Non voglio che ci sia affatto.
Non pensare che io sia scortese o insistente, ma sottolineando che questo bug mi ha appena ucciso...
Sull'essenza della domanda (suggerimenti):
Questo non è MQL4, e Period() non rappresenta il numero di secondi/minuti in TF.
Per ottenere il numero di secondi in un periodo è necessario utilizzare la funzione PeriodSeconds.
E se provate a esprimere Period come un numero, allora otterrete il valore numerico corrispondente all'identificatore del periodo nell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES.
PS
Quando ho bisogno di tradurre Period in formato MQL4, uso questa funzione:
E per evitare domande inutili sulla "periodizzazione", ecco altre due funzioni: MinuteToPeriod e PeriodToStr.