Ho capito che c'è un problema di sincronizzazione nel tester

L'indicatore mostra i prezzi di chiusura EURUSD GBPUSD

ddd06:

Ho capito che c'è un problema di sincronizzazione nel tester

L'indicatore mostra i prezzi di chiusura EURUSD GBPUSD

Troverò il modo. Ho una situazione simile, ho già provato e cambiato idea. L'applicazione è ancora aperta
 

La mia domanda è stata chiusa quattro volte)

 
ddd06:

Ho passato molto tempo a parlare con la rispettata MetaQuotes e a dimostrare loro che avevano un glitch, e mi hanno detto che non c'era nessun glitch.

Tuttavia, ho mantenuto la mia posizione e mi hanno consigliato di chiedere alla comunità.

costruire 292.

Boof1 è il prezzo di chiusura dell'ultima barra EURUSD al momento del primo tick+0.26, cioè prezzo di apertura+0.26.

Boof2 - lo stesso prezzo di chiusura della barra GBPUSD all'inizio, l'ultima barra prima dell'inizio del test. Poi il prezzo di chiusura della barra precedente.


Nonostante una certa cattiveria, possiamo vedere che non c'è attesa per il caricamento di tutti i simboli durante il test. I dati su GBPUSD sull'area testata non sono immediatamente disponibili, all'inizio è disponibile solo il periodo storico prima del test.

Swan:

costruire 292.

Boof1 stamperà il prezzo di chiusura dell'ultima barra EURUSD al momento del primo tick+0,26, cioè prezzo di apertura+0,26.

Buf2 - lo stesso prezzo di chiusura della barra GBPUSD all'inizio, l'ultima barra prima dell'inizio del test. Poi il prezzo di chiusura della barra precedente.

1 è ma lo sto confrontando con l'indicatore e sia esso che l'EA hanno +0,26

2 Ho guardato e appena controllato di nuovo; l'indicatore non concorda con il prezzo di chiusura della barra precedente (il 1° lo fa, il 2° no)

Così mi hanno ostinatamente dimostrato che converge, e io dico no

Dov'è il pendio scivoloso?!

 

Beh, mi sbagliavo, ho iniziato a fare screenshot e ho notato che entrambi i buffer non corrispondono, il primo a volte il secondo a tutti

Ho usato per colpire aree corrispondenti tutto il tempo o la situazione è peggiorata con la nuova costruzione.

 
Dottore, mi stanno ignorando!
 
ddd06:

Beh, mi sbagliavo, ho iniziato a fare screenshot e ho notato che entrambi i buffer non corrispondono, il primo a volte il secondo a tutti

Ho usato per colpire aree corrispondenti tutto il tempo o la situazione è peggiorata con la nuova costruzione.

Tempo 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462

Stampa: prezzo candela buff1-open(01:20) EURUSD+0.26, prezzo candelabuff2-open (01:19) GBPUSD.

Naturalmente, non dovrebbe coincidere con l'indicatore. E non c'è sincronizzazione temporale nell'indicatore, cioè se non c'è una barra nella storia, allora la lettura dell'indicatore per GBPUSD alle 01:20 non sarà uguale al prezzo di chiusura alle 01:20. Questo è un altro problema di curvatura.


Ma i dati taki su GBPUSD non appaiono dall'inizio del test.

Swan:

E non c'è sincronizzazione temporale nell'indicatore, cioè se manca una barra nella storia, la lettura dell'indicatore per GBPUSD alle 01:20 non sarà uguale al prezzo di chiusura alle 01:20.

Le meta-citazioni hanno promesso di occuparsi della sincronizzazione. Inoltre, c'è ancora un assegno per la coincidenza dell'importo totale.

E perché se si applica l'indicatore al grafico, i valori sono diversi e coincidono con i prezzi di apertura?

 
ddd06:

È necessario controllare, dato che le meta-citazioni hanno promesso di occuparsi della sincronizzazione. Inoltre, c'è ancora un assegno per l'importo totale da abbinare.

L'assenza di una barra dei minuti nelle virgolette è molto comune e MetaQuotes non ha promesso nulla in questo caso. Il numero di barre non aiuta in alcun modo.

La sincronizzazione è presente durante il test, ma non dall'inizio del test.

Perché allora se si applica un indicatore al grafico, i valori sono diversi e coincidono con i prezzi di apertura?

L'indicatore sembra sempre mostrare i prezzi di chiusura.
