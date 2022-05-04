Errori, bug, domande - pagina 51
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vedo che la confusione si riduce a una cosa: come si manifesta?
Mi spiego: quando arriva un nuovo tick, si blocca per mezzo secondo e nessuna funzione viene eseguita, dopo di che l'esecuzione continua come se le funzioni fermate fossero già state eseguite,
quindi se numerate l'array 1 2 3 4 5 6 e un tick arriva sul numero 4, l'array sarà numerato 1 2 3 5 6
(questo è un esempio, non un'esecuzione specifica).
Ma l'esecuzione è la stessa,
Ad ogni iterazione le palle sono spostate di una posizione,
quando arriva un tick, alcune palle possono anche cadere dal display (è chiaramente visibile se si mette un ritardo nello script sotto 500, beh, per diverse macchine è diverso, forse su una macchina potente il ritardo dovrebbe essere 100 per manifestare il glitch) ,
e poi a nuove iterazioni sono ripristinati, lo stesso accade quando si carica lo sfondo (soprattutto appare ad alta risoluzione Passo 4-3 e sotto)
Appare più spesso sulle pile più basse solo perché il tempo di caricamento dello sfondo con tanti oggetti in più, rispettivamente, e la maggiore probabilità di ottenere sotto la pressione di un nuovo tick.
Quando un tick arriva al terminale del cliente, deve essere applicato in diversi posti contemporaneamente - nella panoramica del mercato, nella storia, nei grafici aperti. Allo stesso tempo gli indicatori vengono ricalcolati. Che cosa vuoi?
Se avete un solo core, e i grafici sono aperti al massimo, allora, naturalmente, l'implementazione degli altri componenti rallenterà - le risorse devono essere condivise.
In generale, un modo strano di metterla. Cosa c'entra OnTick() e come interferisce con altre funzioni?
In un sistema un programma MT-5 è in esecuzione in modalità visiva, un grafico è aperto in MT-5, uno script (o advisor) è in esecuzione sul grafico.
E con tutto questo per cambiare le coordinate di tre oggetti non c'è abbastanza tempo macchina quando arriva un nuovo tick ????.
E con tutto questo per cambiare le coordinate di tre oggetti non c'è abbastanza tempo macchina quando arriva un nuovo tick ????.
Non dimenticate che ci sono 3600 oggetti di testo Label sullo schermo allo stesso tempo, disegnati in un modo non molto economico (disegnare cerchi nel font è ovviamente miope).
Provate a mettere un'immagine BMP invece di 3600 oggetti per ottenere prestazioni migliori.
Senza substrato di 3600 oggetti tutto vola.
Non bisogna dimenticare che ci sono 3600 oggetti di testo Label sullo schermo simultaneamente, disegnati in un modo non molto economico (disegnare cerchi nel font è ovviamente miope).
Prova a mettere un'immagine BMP invece di 3600 oggetti - sarà molto più lento.
Senza un substrato di 3600 oggetti tutto vola.
Questo era il mio piano iniziale (lo sfondo dovrebbe effettivamente essere creato al momento del caricamento a seconda della situazione attuale del mercato),
Non riesco a fare uno sfondo di punti ma è salvato solo in gif,
Devo scaricare bmp,
Non puoi usare strumenti mql, hai bisogno di uno strumento di traduzione mql di terze parti (volevo fare tutto in mql).
Vorrei mostrare quanto sia facile far lavorare i commercianti con me.
(e bisogna legarlo al prezzo e al tempo).
Come fai a dire che ho 3600 passi=3? Lì ho 40.000 passi.
Con ogni probabilità, trasformeremo il nuovo oggetto grafico in una bitmap modificabile e in un insieme di operazioni primitive su di essa.
Così facendo, sarà possibile disegnare grafici complessi all'interno di un singolo oggetto, eliminando così la necessità di gestire centinaia o migliaia di oggetti.
Con ogni probabilità, faremo un nuovo oggetto grafico sotto forma di una bitmap modificabile e un insieme di operazioni primitive su di essa.
Così, sarà possibile disegnare grafici complessi all'interno di un singolo oggetto, il che eliminerà la necessità di gestire centinaia o migliaia di oggetti.
Sarebbe fantastico, perché ho affrontato queste situazioni abbastanza spesso sul 4,
È chiaro che hai investito in ordini commerciali in primo luogo, e la grafica è in secondo luogo.
tutto è disattivato, l'auto-trading è proibito, ma i messaggi continuano ad arrivare, cioè risulta che l'esperto sta lavorando, sono i messaggi dell'esperto... non dovrebbe essere così
tutto è disattivato, l'auto-trading è vietato, ma i messaggi vanno, cioè risulta che l'Expert Advisor funziona, sono i messaggi dell'Expert Advisor... non dovrebbe essere così
tutto è disattivato, l'auto-trading è proibito, ma i messaggi continuano ad arrivare, cioè risulta che l'esperto sta lavorando, sono i messaggi dell'esperto... non dovrebbe essere così
Hai ragione, l'Expert Advisor non è vietato, l'autotrading è solo proibito
Qui c'è un riferimento
Разрешить/запретить совершение торговых операций советниками и скриптами. Функция данной кнопки аналогична настройке терминала на вкладке "Советники".
Credo che questo divieto venga dal terminale.
Pertanto, si dovrebbe usare la funzione AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) prima degli ordini di compravendita per evitare di ricevere messaggi di errore nel log quando si piazzano gli ordini
Solo le operazioni di trading sono proibite, e l'Expert Advisor sta lavorando, cercando di fare trading con gli errori corrispondenti. Per evitare che questo accada, dovreste controllare lo stato del terminale prima di analizzare le compravendite usando