Perché il tester veda i file, devono essere messi nella cartella dell'agente, la mia cartella è: D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
Grazie per la dritta!!!
Funziona!
Ora non posso vedere gli indicatori esterni, forse dovrebbero essere spostati da qualche altra parte?
Costruire 350. I test hanno smesso di funzionare: aggiorna la cronologia e si disconnette, la scheda agente tiene occupata la CPU. Le schede dei grafici e dei risultati dei test non appaiono.
Ora non si vedono gli indicatori esterni, forse devono essere spostati da qualche altra parte anche loro?
Hai provato a specificare tutti questi file nelle proprietà del programma(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Se questo non aiuta, inviate la vostra richiesta al Service Desk con tutti i file e le istruzioni su cosa fare. Lo aggiusteremo.
Per gestire file e indicatori aggiuntivi, ci sono proprietà speciali per il tester:
indicatore del tester
stringa
Nome dell'indicatore personalizzato nel formato "nome_indicatore.ex5" .Gli indicatori necessari per i test sono determinati automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente è specificato come una stringa costante. Per altri casi (uso della funzione IndicatorCreate() o uso di una stringa non costante nel parametro che definisce il nome dell'indicatore) abbiamo bisogno di questa proprietà
file tester
stringa
Nome del file per il tester, specificando la sua estensione, racchiuso tra doppi apici (come una stringa costante). Il file specificato sarà passato al tester per il funzionamento. I file di input per i test, se necessari, devono sempre essere specificati
libreria_tester
stringa
Nome della libreria con estensione, racchiuso tra doppi apici. Una libreria può avere sia un'estensione dll che una ex5. Le librerie necessarie per i test vengono rilevate automaticamente. Tuttavia, se una qualsiasi libreria è usata dall'indicatore utente, questa proprietà deve essere usata
Prova a testare l'Expert Advisor standard, tra quelli forniti con il terminale.
Il risultato è lo stesso...
Non ha ricompilato, forse è questo il problema... Sono sorpreso che non ci sia nulla nel registro.
PS. ricompilare non ha aiutato. Riavviare mt5 (per sicurezza, anche se l'ho riavviato dopo l'aggiornamento) non ha aiutato...
Grazie! dopo aver elencato #property tester_indicator ... tutto ha funzionato!
Potete dirmi, dopo il test e prima di eseguire in tempo reale tutte le #proprietà tester_... deve essere commentato?
Costruire 350. Il consulente cerca di fare trading sul conto dell'investitore (con la password dell'investitore). Questo non sembrava accadere prima...
Perché?
Non ho lavorato con dll, quindi non posso dire nulla, ma con i file di dati devo fare esattamente questo, cartella dei file agente:
i file sono accessibili come segue:
È molto scomodo ricevere i dati in questo modo, poiché i file di dati devono essere copiati manualmente nella cartella dei file dell'agente, e sono generati dagli script, ovviamente, nella cartella D:\metatrader5\MQL5\Files. Forse, mi sono perso qualcosa, e l'accesso alla cartella \MQL5\Files è possibile dal tester?
Ho dato un'occhiata all'Aiuto:
è questo che mi serve?