Errori, bug, domande - pagina 175
Per tutti i conti demo.
Te l'ho detto, ricalcolare il saldo e i lotti non è un'opzione.
Anche se dovrò farlo come ultima risorsa. Non ho abbastanza problemi con il trasferimento dei trade su MT4, devo organizzare dei calcoli aggiuntivi in questa occasione.
Personalmente trovo più facile organizzare un conto con lotto 0,01.
I miei ringraziamenti, ne sono molto felice.
PS
Come si chiamerebbe questo conto?
La questione della posizione dell'EA EA è molto importante per me.
Se cambiate il MT per ogni trader, vi stancherete di ingoiare la polvere per raggiungere la concorrenza.
Oggi sei troppo pigro per scrivere un assegno, ma domani sarai troppo pigro per premere il pulsante e fare soldi.
Per quanto riguarda il trasferimento dei trade, avete mai pensato che MT5 può avere un deposito di 100.000 e MT4 può avere 10.000 di deposito, come farete a mantenere una MM ragionevole?
Sviluppatori.
Che costruire ha il seguente fenomeno già osservato (e molto spesso).
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
Ci sono azioni speciali, circostanze, ecc.
Mettere delle caselle di controllo che indicano i tempi di rilascio delle notizie sui grafici lungo l'asse delle ascisse è una soluzione molto infelice.
C'è un modo per disabilitare la loro visualizzazione?
Se non disabiliti l'auto-refresh, tutti gli e-ments saranno visualizzati di nuovo quando riavvii.
Ci sono azioni speciali, circostanze, ecc.
Questo succede di tanto in tanto. Quando si riavvia il terminale, appaiono i simboli.
Ho capito che sono sempre nella lista, solo in certe condizioni diventano invisibili dopo l'avvio.
Allo stesso tempo, i grafici delle coppie di valute sono aperti (un totale di 10 grafici).
Buon per te che l'innovazione era giusta per te, ma non condivido la tua posizione.
E cosa c'entra MT? Ci sono molti posti su MT4 dove puoi aprire un conto con 0,01 lotti. Perché non possono essere anche in MT5?
Ho un assegno e non uno.
Puoi avere 100 000 e puoi avere 1000 000, ma non capisco cosa sia più facile fare trading su conti con condizioni di trading "uguali" o fare un mucchio di controlli aggiuntivi in due EAs + prendere in considerazione caratteristiche simili in software terzi.
È più facile con le stesse condizioni di trading.
Ma la verità della vita è che le condizioni di MQ-Demo e la società di intermediazione reale (in cui l'account dell'utente) spesso non coincidono.
E non è sicuro che l'utente finale userà MQ-Demo.
Le piattaforme di trading MT5 iniziano molto rapidamente. In un mese ci saranno una decina di Dealing Center per MT5 (è ancora una demo).
Dobbiamo solo fare una regola per considerare le diverse situazioni. A proposito, le quotazioni in diverse società di intermediazione non coincidono.
Per MT5 ho già 3-4 società di brokeraggio già selezionate. Non mi interessano tutti, anche se sono 1000.
Il mio broker sarà probabilmente il migliore in tutti gli aspetti. Per MT4 e MT5.
E ora sto pensando all'automazione di altri processi
PS
Se non sono un esperto, farò trading sul mio conto e sono quello che ha fatto trading su Alpari, e sono sicuro che non sarà un problema per me.
Ho sempre fatto trading sul mio conto, ho anche fatto trading sulla mia società di intermediazione.
Tutte le sfumature relative alle possibili differenze di data sono considerate.
PPS
Forse in futuro renderò l'elaborazione più universale, ma ora ho bisogno di qualcos'altro...
...
Io sono l'utente finale, l'account reale è anche mio, ho scelto il VC.
Credo che questa sia la fine della storia....
Non mi dispiace che tu scriva il codice per te stesso, sono contrario al fatto che tu richieda da MQ una piattaforma per te stesso.
Si scopre che non sono un utente, ma solo tu.
Sono d'accordo, è ora di smetterla, stai già passando al trolling. Buona fortuna.