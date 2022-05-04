Errori, bug, domande - pagina 87
Un errore comune che molte persone fanno, io stesso ci sono stato preso (il confronto è implementato in modo diverso nelle diverse lingue)...
Se la memoria non mi inganna, il compilatore dava un avviso di errore nelle prime build.
Saluti.
Potresti dirmi come scaricare la cronologia? Ho appena installato il terminale e non ha dati per nessuna delle coppie dal 01.02.2010 al 21.07.2010. Quando eseguo l'Expert Advisor, i dati per questo periodo vengono caricati per primi, ma ora la storia non viene caricata.
Come posso ottenere queste informazioni (segnate in rosso)?
Immagino che il profitto sia richiesto in questo modoo no? restituisce solo 0
Molto semplicemente:
Opzione 1.
1. chiedere un saldo iniziale - Start Balance
2. Calcola i totali di tutte le operazioni di trading (nella storia si passa attraverso tutte le operazioni) - Trade Balance.
3. Aggiungere il risultato delle operazioni di trading al saldo iniziale e ottenere l'importo finale del saldo - Balance.
Secondo i tuoi dati sarà così
Saldo iniziale = 10.000 dollari.
Saldo commerciale = -$4,061.80
Saldo = Saldo iniziale + Saldo commerciale (tenere conto del segno)!
Opzione № 2
Sottraiamo il saldo iniziale dai fondi correnti, il saldo secco ci dà il risultato delle transazioni...
Che cosa fa questo
È un peccato che non ci sia la funzione depo e profit solo io
dà 1.#INF.
Servicedesk ha già scritto...