Un errore comune che molte persone fanno, io stesso ci sono stato preso (il confronto è implementato in modo diverso nelle diverse lingue)...

Se la memoria non mi inganna, le prime build avevano un avviso di errore del compilatore.
Kos:
Se la memoria non mi inganna, il compilatore dava un avviso di errore nelle prime build.
Forse l'ha fatto. Sembra che gli sviluppatori stiano per disabilitare la visualizzazione di alcuni messaggi non molto importanti (forse lo hanno già fatto)...
 

Saluti.

Potresti dirmi come scaricare la cronologia? Ho appena installato il terminale e non ha dati per nessuna delle coppie dal 01.02.2010 al 21.07.2010. Quando eseguo l'Expert Advisor, i dati per questo periodo vengono caricati per primi, ma ora la storia non viene caricata.

 

Come posso ottenere queste informazioni (segnate in rosso)?

Immagino che il profitto sia richiesto in questo modo

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
o no? restituisce solo 0
 
gumgum:

Come posso ottenere queste informazioni (segnate in rosso)?

Capisco che il profitto è richiesto come segue

o no? restituisce solo 0

Questa funzione restituisce la dimensione del profitto corrente nel conto nella valuta del deposito , cioè, se non ci sono posizioni aperte, allora naturalmente il risultato sarà zero. Quello che volete dovete calcolarlo voi stessi, come fare questo potete leggere in questo articoloCreare una scheda di dati usando classi della Libreria Standard e l'API Google Chart
gumgum:

Come posso ottenere queste informazioni (segnate in rosso)?

Capisco che il profitto è richiesto come segue

o no? ottengo solo 0

Molto semplicemente:

Opzione 1.

1. chiedere un saldo iniziale - Start Balance

2. Calcola i totali di tutte le operazioni di trading (nella storia si passa attraverso tutte le operazioni) - Trade Balance.

3. Aggiungere il risultato delle operazioni di trading al saldo iniziale e ottenere l'importo finale del saldo - Balance.

Secondo i tuoi dati sarà così

Saldo iniziale = 10.000 dollari.

Saldo commerciale = -$4,061.80

Saldo = Saldo iniziale + Saldo commerciale (tenere conto del segno)!

Opzione № 2

Sottraiamo il saldo iniziale dai fondi correnti, il saldo secco ci dà il risultato delle transazioni...

 

Che cosa fa questo

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
gumgum:

Che cosa fa questo

Va bene.
gumgum:

Che cosa fa questo

È così che funziona.
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

È un peccato che non ci sia la funzione depo e profit solo io

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

dà 1.#INF.

Servicedesk ha già scritto...

