Errori, bug, domande - pagina 178
Non lo so, ma l'unica volta che mi sono trovato in una situazione simile sul mio conto reale è stato al primo tick dopo il gap. E nel contratto DC è descritto esattamente così.
Forse Profili potrebbe funzionare per te? Mantengono la disposizione dei grafici:
Mi state prendendo in giro?
Ho solo fatto una semplice domanda, è visivamente visibile sullo schermo - aprite due MT fianco a fianco sui computer e provate a fare quello che scrivo, in 4, ci vogliono 3-5 secondi, in 5 NON funziona affatto.
Il profilo viene salvato nell'ordine deciso dal software, il mio non lo ricorda affatto.
Come altro posso spiegarlo?
Cosa c'è di sbagliato in questo caso? Puoi spiegarlo in dettaglio con delle immagini?
Nell'immagine, la freccia di chiusura dello stop si trova all'incrocio delle linee dell'alligatore al gap (circa questo prezzo era l'ordine di stop per una posizione di acquisto) e la freccia avrebbe dovuto trovarsi al prezzo di apertura della nuova barra dopo il gap, cioè con lo slippage non a favore del trader.
Il comportamento nel 4 e nel 5 è lo stesso - l'ho appena confrontato. Nel profilo salva automaticamente quello che era l'ultimo.
In 5: si allineano le schede del grafico nel giusto ordine con il drag'n'drop e poi si esegue uno dei comandi dal menu "Window".
Cerca di essere chiaro su quello che stai facendo. La frase "puoi cliccare più volte sui grafici nella sequenza che vuoi" purtroppo non dà la minima idea di quello che stai facendo.
Il comportamento nel 4 e nel 5 è lo stesso - l'ho appena confrontato. Il profilo salva automaticamente l'ultimo.
In 5: si allineano le schede del grafico nel giusto ordine con il drag'n'drop e poi si esegue uno dei comandi dal menu "Window".
Non è lo stesso comportamento, Alexey. :)
Se cliccate sui grafici SECONDO e poi scegliete "finestra-verticale/orizzontale" MENTRE il pannello dei grafici è chiuso in MT4, ottenete rapidamente il risultato richiesto e può essere salvato in un profilo senza problemi.
Ora provate a fare lo stesso in MT5 - non ci riuscirete!
Si suggerisce di trascinare nell'ordine giusto le schede del grafico sul pannello, dove c'è solo testo e i grafici non sono visivamente visibili, è molto più lungo, soprattutto quando si hanno molte di queste schede, e non si adattano a tutta la larghezza dello schermo. Per di più, ci sono molti ENORMI tra di loro che devono essere saltati e non presi in considerazione quando li si dispone sullo schermo, e ci sono molte opzioni del genere in OGNI profilo.
A quale masochista è venuto in mente?
Dopo tutto, in 4, tutto era semplice, chiaro e veloce.
1. È grande? Ne dubito...
2. Ci sono degli "occhiali normali" nei tassi di cambio del forex?
Dove lavorare con i tumbler in MT5 è stato detto, e più di una volta. Sarei davvero interessato a una scommessa sui futures sulle valute.
3. È una pubblicità? È un segreto?
a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.
Non ho nessuno a cui chiedere tranne te... :(
Succede che tu sei l'unico che vede il "lavoro"...
Posso avere un link diretto per scaricare il pacchetto di distribuzione?
È imbarazzante, ma è vero.
Tema semplice - ma Admiral non si carica...
Questo è strano.
;)
Nell'immagine la freccia per chiudere la posizione con uno stop è posta all'incrocio delle linee dell'alligatore al gap (circa questo prezzo era l'ordine di stop alla posizione di acquisto) e la freccia avrebbe dovuto essere posta al prezzo della nuova barra dopo il gap, cioè con la considerazione dello slippage non a favore del trader.
Ora è finalmente chiaro cosa si intende.
Cosa c'è che non va nel pannello dei grafici?
Le cose che non si adattano allo schermo sono facili da scorrere.
Selezionando una scheda si attiva la finestra del grafico e la si può vedere visivamente.
Quanto spesso dovete riorganizzare le tabelle?
Cercate di descrivere chiaramente ciò che state facendo. La frase "puoi cliccare più volte sui grafici nella sequenza necessaria" purtroppo non dà la minima idea di quello che stai facendo.
provando :)
Ho 25 grafici nel mio profilo, al momento ho bisogno di posizionarne 12 sul mio desktop in una certa sequenza usando l'opzione "finestra-verticale/orizzontale", il pannello dei grafici a schede si adatta a 18 grafici per tutta la larghezza dello schermo, inoltre, 13 grafici di 25 sono in forma compressa. Spesso, i grafici devono essere "mischiati"; l'opzione proposta è estremamente scomoda e richiede tempo. E non è chiaro perché c'era bisogno di cambiare il solito, TU hai impostato l'algoritmo nelle versioni precedenti del software MT4 e 3?