Errori, bug, domande - pagina 179
Quando una scheda è selezionata, la finestra del grafico è attivata e questo può essere visto visivamente.
Quanto spesso devi riorganizzare i grafici?
Si attiva anche la finestra collassata e se si attiva accidentalmente la scheda collassata mentre si trascinano le schede nel giusto ordine, bisogna usare il mouse per trovare il grafico non necessario che è accidentalmente spuntato e farlo collassare di nuovo sullo schermo.
È molto più facile lavorare visivamente con i grafici su MT desktop, inoltre il pannello grafico con le schede mangia spazio sullo schermo e con l'algoritmo precedente (da MT4) era possibile non tenerlo attivo.
Non ho nessun altro a cui rivolgermi... :(
Ma si dà il caso che tu sia l'unico che vede il "lavoro"...
Posso avere un link diretto per scaricare il kit di distribuzione?
Questo è imbarazzante, ma è un fatto.
Tema semplice - ma anche Admiral non si carica...
Questo è strano.
;)
Non ho mai provato a usare la mia società di intermediazione, non ho mai provato a scaricare il mio carico e non ho mai scaricato nulla.
MetaTrader 5 (build 11.12.2009 secondo il sito web)
Non ho mai avuto alcun problema con questo tipo di servizio, è rappresentato solo in Alpari.
Grazie! Fuori a studiare...
Se non mi sbaglio, il server di Alpari è 62.213.101.242:443.
Sono disponibili almeno le seguenti coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
PS
La cosa più bella è che per l'oro, l'argento e probabilmente tutti gli strumenti azionari non ho ancora trovato... :(
La cosa più divertente è - ma questa tazza è anche un divorzio. Guarda Duke, non dirò nulla su NT.
Ma grazie lo stesso!
;)
nuova build 350 - nell'editor, se si seleziona qualsiasi linea negli articoli e nel codebase, si ottiene questa risposta:
Per me funziona bene. Funziona senza problemi.
Scrivi una richiesta a servicedesk, descrivendo tutte le azioni passo dopo passo.
Non dimenticate di specificare i dati del sistema operativo e del terminale di fusione.
PS
Ho provato diversi articoli per verificarlo, compreso questo "fuzzy logic".
Forse ci sono problemi nella trasmissione dei comandi dall'editor al browser (io uso Mozilla, l'ultimo).
Perché posso copiare le strutture utente ma non quelle standard?
Dice 'p_request' - la struttura ha degli oggetti e non può essere copiata.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
Le strutture che non contengono stringhe, oggetti classe e oggetti array dinamici sono chiamate strutture semplici; le variabili di tali strutture possono copiare liberamente l'una nell'altra, anche se sono strutture diverse. Le variabili di strutture semplici e i loro array possono essere passati come parametri a funzioni importate dalla DLL.