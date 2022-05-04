Errori, bug, domande - pagina 177
Il terminale non si installa dalla 1a volta
Stessa cosa su un altro broker ieri e sempre in questo punto esatto... Ieri uno dei terminali è stato installato per la 7° volta e l'altro per la 23° volta. Provato su diversi computer...
Prima ho provato a scaricare dall'Europa a questo posto, poi sono passato alla Russia, poi all'America e mi ha dato un errore
О! Si collega a Cipro e si installa dalla centocinquantottesima volta...
In MT4 (e anche in MT3 lo era) c'è un'opzione per mettere le finestre in ordine SELECTED sul desktop della finestra MT, ma in MT5 non funziona.
Cioè in MT4 si può cliccare più volte sui grafici in un ordine Necessario e poi selezionare l'opzione "posiziona verticalmente/orizzontalmente" per ottenere un ambiente desiderato.
Ma non funziona in MT5 :(
O forse lo fa, ma è implementato in modo diverso?
Ieri, molti ISP in Russia hanno avuto problemi di accesso all'esterno. Questo portava a continue disconnessioni.
Menu principale->finestra
1. Nel tester di strategia esecuzione stop loss a prezzo "non di mercato
semplice_utente:
Menu principale->finestra
Scusa, hai frainteso la mia domanda.
Ho bisogno di un ordine STRETTAMENTE definito di disposizione delle finestre del grafico per colonne e orizzontali sul desktop MT. Ce l'hai in MT4, mentre in MT5, anche se li metti manualmente nell'ordine giusto, otterrai l'ordine GIUSTO premendo l'opzione di menu che hai specificato.
Cioè MT, per qualche schema, scolpisce i grafici sullo schermo come meglio crede e il tuo non sarà ricordato. Assurdo!
Trovato diversi bug in una mattina
1. Nel tester della strategia, esecuzione dello stop loss a un prezzo "non di mercato
Sviluppatori.
Sarebbe possibile rendere booleano anche il risultato di EventKillTimer()? Perché non so se il timer è fermo o no.
Forse Profili potrebbe funzionare per te? Mantengono la disposizione dei grafici:
Lo stop viene eseguito con slittamento al gap. In realtà, sarà lo stesso. O significa qualcos'altro?
Non lo so, ma l'unica volta che mi sono trovato in una situazione simile sul mio conto reale è stato al primo tick dopo il gap. E nel contratto di intermediazione è descritto esattamente così.