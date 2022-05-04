Errori, bug, domande - pagina 176
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non mi importa che tu scriva codice per te stesso, mi importa che tu richieda a MQ di usare una piattaforma per te.
Non sono più un utente, ci sei solo tu.
Doveva introdurre un nuovo gruppo di conti, con lotto 0,01. Gli altri utenti non avrebbero dovuto essere disturbati da questo (chi ha bisogno di account con minimi standard).
Buona fortuna
Fatto.
Caro, c'è (o mi sembra che ci sia) un errore nell'esecuzione dell'operatore += per variabili di tipo struttura doppia.Costruire 346.
Doveva essere introdotto un nuovo gruppo di conti, con una dimensione del lotto di 0,01. L'idea era che il resto degli utenti non dovesse essere disturbato da questo (chi ha bisogno di account con minimi standard).
Buona fortuna
tu insegni così meravigliosamente...
Posso avere un link a un bicchiere non vuoto.
Il tuo
Per MT5 ho già scelto 3-4 DC.
Anch'io sono interessato...
;)
Funziona tutto là fuori? Possiamo essere discreti? Datemi dei link diretti alla risorsa!
Credo che nessuno vi sospetterà di pubblicità.
Non si può pubblicizzare ciò che non si ha...
;)
tu insegni così meravigliosamente...
Posso avere un link a un bicchiere non vuoto.
Il tuo
Anch'io sono interessato...
;)
Funziona tutto lì? Possiamo non essere segreti? Dateci dei link diretti alla risorsa!
Non credo che nessuno sospetterà che tu faccia pubblicità.
Non si può pubblicizzare ciò che non c'è...
;)
1. Non è fantastico? Ne dubito...
2. Ci sono "occhiali normali" nei tassi di cambio del Forex?
So già dove lavorare con i grafici in MT5. Sarei davvero interessato a una scommessa sui futures sulle valute.
3. È una pubblicità? È un segreto?
a) Alpari; b) Broco; c) Admiral Markets.
Il terminale non si installa dalla 1a volta
Stessa cosa su un altro broker ieri e sempre in questo punto esatto... Ieri uno dei terminali è stato installato per la 7° volta e l'altro per la 23° volta. Provato su diversi computer...
Prima ho provato a scaricare dall'Europa a questo posto, poi sono passato alla Russia, poi all'America e mi ha dato un errore
О! Si collega a Cipro e si installa dalla centocinquantottesima volta...
Caro, c'è (o mi sembra che ci sia) un errore nell'esecuzione dell'operatore += per variabili della struttura di tipo doppio.
Costruire 346
Ho guardato sia nel terminale che nel debug.
Questo problema è esattamente nel codice che citi? Forse sto guardando in un posto sbagliato?
Caro, c'è (o mi sembra che ci sia) un errore nell'esecuzione dell 'operatore += per variabili di struttura di tipo doppio.Costruire 346.
Il problema non è la struttura.
Prima di eseguire operatori matematici di addizione/sottrazione/divisione/moltiplicazione su una variabile, questa deve prima essere inizializzata con qualche valore (meglio farlo quando la variabile è dichiarata).
Quindi, questo è sbagliato:
Questo è corretto:
È qui che entra in gioco l'inizializzazione.
È qui che entra in gioco l'inizializzazione.