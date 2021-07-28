Auguri per MT5 - pagina 22
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oh, la prospettiva di questo post mi rende nervoso...! Mi sto creando dei problemi. Chiedetemi pure la configurazione del mio sistema operativo, i processi di memoria, l'antivirus, la residenza, lo stato civile, questo e quello... Oh, che pigrizia!
In generale, delineerò il problema, tanto più che è fatto molto brevemente. Solo e soltanto MT5 a volte deve essere eseguito due volte prima di partire. Se si riavvia la macchina, allora MT4, MT5 e altre applicazioni di Windows verranno eseguite la prima volta, ma se poi si chiude MT5 e lo si chiama di nuovo per l'esecuzione, esso "farà un po' di rumore", ma non partirà. Se fate lo stesso per la seconda volta, allora finalmente partirà. Non ho controllato tutti i processi in memoria, ma sospetto di avere un modulo di controllo per il servizio MT5, che controlla il caricamento/scaricamento del terminale MT5.
Fondamentalmente, non sono ancora troppo pigro per eseguirlo due volte, ma in realtà non dovrebbe essere così. Se gli sviluppatori di MT5 hanno qualcosa a che fare con questo o c'è un'altra ragione, non ne ho idea.
Rimosso l'Auto-Size dalla finestra di Market Watch, abilitato la visualizzazione dello spread, regolato le colonne in modo che le quotazioni siano completamente visibili, senza multi-punti a destra. Riavvia il terminale. Auto-size è ancora disabilitato, spread è abilitato, come era impostato prima del riavvio. Ma le colonne vanno di nuovo in giro da sole.
PRIMA: DOPO:
Per favore, tenete a freno i vostri cavalli da corsa. O ditemi come posso farlo da solo.
Grazie.
Si prega di aggiungere la leva 1:500 per l'apertura di un conto demo, è discriminatorio. Soprattutto perché 1:500 sul conto reale esiste, ma non sul conto demo. Come mai? Non va bene! Sarebbe bello aggiungere anche 1:1000, perché potrebbe verificarsi anche sul conto reale.
Grazie.
Se l'avete provato, potete ottenere la differenza tra le citazioni reali e quelle figurative.
Non ho idea di che tipo di leva ho sul mio conto.
Ciao, "parallelismo"!
La causa della violazione del parallelismo di cui ho parlato in un post precedente è stata probabilmente rivelata, anche se qui l'oggetto non era senza artigliare attivamente il centro di una delle linee, quindi è una storia un po' diversa.
Ancora un altro esempio di quanto sia sfrenata la danza tribale di alcuni oggetti grafici.
In realtà, nessuno è venuto a trovarmi e mi ha avvertito che i punti magnetici tendono a magnetizzarsi non solo quando si trascina direttamente da loro e si rilascia vicino ad un estremo, ma anche quando si sposta l'oggetto dal punto centrale, che di per sé non è magnetico, ma è "in collusione segreta" con i punti esterni - magnetici - che continuano a fare i loro affari, essendo magnetici se sono vicini alla candela Alta o Bassa. Se l'oggetto viene trascinato via dal grafico e giocato nello spazio senza candele, allora non c'è nessuna danza.
È un bene che io sia riuscito a trovare la ragione per esperienza (spero di non essermi sbagliato). Ma altri utenti non se ne rendono conto e gli errori si accumulano ad ogni movimento. In MT4 o assolutamente la stessa cosa, o simile in generale. Non lo controllerò dato che MT5 sta arrivando per sostituirlo.
Chiedo agli sviluppatori di rispondere correttamente al problema.
Non mi sembra di essere stato notato in un altro thread, quindi scriverò qui. Ho scoperto che le etichette Label non vengono visualizzate nelle finestre degli indicatori, ma solo nella finestra principale "0". Ho bisogno che vengano visualizzati nellafinestra di questo indicatore.
Ecco un esempio di inutili e inconsolabili tentativi di posizionare un oggetto nel lontano passato nel modo più accurato possibile su TF M1 scaricando automaticamente la storia dettagliata delle transazioni mancanti. O state dicendo che semplicemente non esiste sul vostro server? Se è così, è una cosa, ma non viene scaricato a causa del cattivo codice. Secondo l'indicatore - è il 1996, che è un bel po' di tempo fa, quindi potrebbe davvero non esserci storia. Tuttavia, MT4 onestamente si rifiutava di pomparlo se non c'era, e impediva all'utente di posizionarsi sui TF attuali e inferiori, mentre MT5 cerca di obbligare con pseudo risultati per qualche motivo, ma finisce solo per sconcertare e confondere. Non so cosa diranno gli altri, ma la mia impressione personale è esattamente la stessa.
Forse dovreste pensare a qualcosa per rendere il grafico più chiaro e inequivocabile in queste situazioni. Per esempio, la notifica "Wait for update" viene temporaneamente visualizzata nel frame del grafico quando il TF cambia - qui si può anche scrivere qualcosa come "No historical data for this timeframe" in assenza di storia.
O state dicendo che semplicemente non esiste sul vostro server? Se è così, è una cosa, ma è un'altra cosa se c'è, ma non viene pompato a causa di un codice mal progettato. Secondo l'indicatore - è il 1996, che è un bel po' di tempo fa, quindi potrebbe davvero non esserci storia. Tuttavia, MT4 onestamente si rifiutava di pomparlo se non c'era, e impediva all'utente di posizionarsi sui TF attuali e inferiori, mentre MT5 cerca di obbligare con pseudo risultati per qualche motivo, ma finisce solo per sconcertare e confondere. Non so cosa abbiano da dire gli altri, ma questa è la mia impressione personale.
Supponiamo che ci sia un canale sovrapposto al grafico (come al solito - di due linee parallele) e abbiamo bisogno di disegnare la Trendline parallela a questo canale, da qualche parte nelle vicinanze. Qui, con la lingua tirata fuori con foga, iniziamo una messa a punto del parallelismo al canale. Mentre il canale si appoggia sugli estremi del grafico magnetizzandoli ed essendo automaticamente equidistante con le linee opposte, una singola linea parallela separata di solito deve essere disegnata "in aria" senza appoggiarsi a nulla. Ci piacerebbe avere un'opzione utile che permetta di disegnare una singola Trendline parallela a un canale esistente da sostenere dalla parete più vicina del canale scelto (automaticamente "indovinato" il canale sorgente necessario senza la guida iniziale dell'utente), piuttosto che dagli estremi delle candele del grafico. Finora, il raggiungimento di questo obiettivo si riduce al compito di posare una Trendline separata lungo una delle linee del canale, de-selezionare il canale, selezionare la Trendline e solo allora trascinarla dietro il centro della Trendline alla distanza desiderata nella posizione desiderata. E ora si sa che è lungo e pieno di distorsioni.
Vorrei che questo fosse un'alternativa ai futuri oggetti grafici complessi (se sono previsti) che dovrebbero già includere parti mobili primitive dipendenti.
Si prega di cambiare il carattere in "strumenti". Farlo come in MT4 o permettere all'utente di scegliere da solo il carattere per la tabella. È molto scomodo.