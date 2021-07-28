Auguri per MT5 - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qui potete vedere che i minuti dal 1993 (in realtà, prima del 1999 invece di minuti sono giorni) prendono 231 megabyte, compressi e pronti a lavorare. Gli orologi adiacenti occupano solo 4 mb.
Se si moltiplicano 52 byte per 4 400 000 barre, si ottiene circa 230 MB. Un semplice indicatore di media mobile con un buffer di lavoro (doppio) richiederà 4 400 000 * 8 = 35 megabyte di memoria.
Quando il trader imposta "Massimo di barre nella finestra" nelle impostazioni del terminale, specifica esplicitamente "non più del numero specificato di barre da caricare in memoria per lavorare". Se viene caricata l'intera cronologia dei minuti (lavoriamo sul grafico M1), vengono applicati alcuni pesanti indicatori multi-buffer e vengono utilizzati Expert Advisors, il costo della memoria può essere significativo. E non possiamo pensare "lavoro con una finestra e vedo 500 barre, quindi posso scaricare il resto". Non puoi scaricarli - indicatori, Expert Advisors, ecc. vivono e lavorano su questi dati.
Quindi, è questo il motivo per cui recentemente non sono riuscito ad arrivare al 1996 su M1 e vedere barre di minuti dettagliate, che sono state sostituite da barre di TF superiori? Se è così, allora la ragione di "estrazione della storia sbagliata" scompare, soprattutto perché non stiamo parlando di tentativi sbagliati di estrazione di MQL-script, ma del terminale, e qui non sono coinvolto come programmatore, essendo un semplice utente (a meno che non dovrei aver impostato un valore maggiore di numero massimo di barre come utente?)
Per quanto riguarda il ricalcolo in diretta degli indicatori... Era prevedibile, bastava non versarci l'acqua, ma ecco una conferma in più dagli stessi sviluppatori. È chiaro che per calcolare l'indicatore bisogna tenere conto delle barre che ora sono "fuori dal quadro" dell'utente. Ma, se lo intendono e non solo l'aspetto visivo, allora, secondo me, non c'è nulla che contraddica il ricalcolo analitico degli indicatori durante qualsiasi cambiamento della situazione, ma non l'intero stack, ma prendendo un piccolo buffer di memoria dello storico settore per settore, e poi i sotto risultati sono incollati in un unico risultato e la formazione finale delle letture degli indicatori. Non è vero? E se fosse multi-threaded (un thread per ogni sottosettore), sarebbe una bellezza, in modo da non avere il tempo di ammiccare. Beh, LIFO si riferirebbe almeno alla visualizzazione di una parte visibile del grafico per l'utente, anche se potrebbe anche essere utile per il sottocomputing di pezzi di dati, a seconda di quale approccio matematico implementare.
Comunque, tutto questo, penso, non dovrebbe interferire in alcun modo con un meraviglioso concetto di "dati da una sola fonte - diversi grafici".
E non è kosher mettere in memoria tutta la storia necessaria per la ricerca e averla tutta calcolata ad ogni tick - e in un solo thread, naturalmente!
...Hmm! Ma il multithreading uccide immediatamente l'idea di restringere il segmento di memoria per i calcoli. Ciò significa tanti thread quanti sono i sottosettori da calcolare, e la memoria occupata sarebbe moltiplicata per quella quantità (a meno che tutto questo non venga ottimizzato automaticamente durante la compilazione e il linking... Tuttavia, non sono del tutto sicuro se dovremmo parlare di calcolo MQL delle barre come negli script e negli indicatori o tali calcoli [dovrebbero] essere implementati a livello di codice terminale). Di conseguenza, probabilmente dovremo usare gli stessi 2 GB. Si scopre che il multi-threading è buono per la velocità, mentre il sequenziamento è buono per la riduzione del consumo di memoria.
Se ho sbagliato, potete correggermi.
Sarebbe bello se gli indicatori incorporati avessero un'opzione "Seleziona timeframe dell'indicatore". L'impostazione predefinita è l'intervallo di tempo corrente. È chiaro che possiamo creare qualsiasi indicatore, ma c'è chi ha appena iniziato a usare TM5. E in generale, una tale opzione sarebbe utile.
come immaginate una media mobile periodica a 30 minuti e a 5 periodi visualizzata su un grafico giornaliero?
è come un grafico a barre dentro una candela giornaliera?
come immaginate una media mobile periodica a 5 30 minuti su un grafico giornaliero?
è come una piccola tacca in una candela giornaliera?
Penso che sia molto utile fornire ad ogni oggetto grafico la data e l'ora della sua creazione (+ può essere l'ultima modifica) nelle proprietà. A volte è molto importante saperlo, perché a volte si disegna qualcosa, e accanto c'è qualcosa di simile, si esita... - e non riesci a ricordare quanto tempo fa l'hai disegnato, quanto tempo fa l'hai disegnato... e quale di loro puzza di dubbia rilevanza al momento e deve essere rimosso per scaricare il programma. Dopo tutto, non tutto è sempre ovvio per quanto riguarda la situazione del mercato stesso. Quindi ci siamo.
Un'inezia, ma piacevole.
О?.. Nel dizionario esplicativo della lingua russa di S. I. Ozhegov queste parole sulla lettera o... Mi piacerebbe fare un'indagine investigativa su ciò che gli sviluppatori nascondono nella quarta colonna della "Lista degli oggetti"... E se si tratta di qualcosa di importanza nazionale - come si può dormire nell'ignoranza? Non riesco a tirarlo fuori. L'ho fatto così e così, con uno scalpello e uno scalpello.
Questo è il numero della finestra in cui si trova l'oggetto. Dall'aiuto del terminale (leggete l'aiuto, è tutto lì):
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
Se spunti il campo "Oggetto", l'oggetto sarà evidenziato nel grafico. Se si preme il pulsante "Show", il grafico viene spostato sull'oggetto selezionato. Se premi il pulsante "Proprietà", andrai a modificare le proprietà dell'oggetto selezionato. Se si preme il pulsante "Delete", l'oggetto selezionato viene cancellato. Usa il tasto di scelta rapida Ctrl+A per selezionare tutti gli oggetti.
Questo è il numero della finestra in cui si trova l'oggetto.
Oh, capisco. Grazie. Sarebbe anche più preciso dire sub-box, cioè, per esempio, una finestra di indicatore (che non è direttamente sovrapposta al grafico) all'interno della finestra generale di un singolo grafico.
A proposito della finestra "Lista degli oggetti"... Beh, forse sarebbe logico rendere tradizionale, con la "memoria di forma", il separatore per essere fissato alla posizione quando si rilascia il pulsante del mouse?
Si prega di commentare l'aspetto di una linea frontale verticale nell'area dello spazio vuoto su alcuni TF e, se non si ritiene necessario eliminarla, giustificare la propria decisione. Lo stesso artefatto appare con candele più larghe. Potrei sbagliarmi, ma qualcosa del genere si verifica in MT4, ma molto raramente. Fino ad ora vediamo spesso un altro strano effetto in MT4 - un gap grafico verticale su piccoli TF, ma non al fronte stesso, ma nella profondità della storia. Cioè, non c'era nessun divario, ma il divario viene osservato. Forse una piccola parte della storia è "inghiottita" da un download errato, o forse c'è un'altra ragione.
Grazie.
Auguri!!!! Nota!!!!!
Avete una documentazione, si prega di fare la fine della descrizione della funzione, ecc con la richiesta di aprire il forum rigorosamente in base a questa funzione, molto utile, a volte si legge la descrizione, ma non capisco bene l'effetto o l'influenza sulla costruzione desiderata della EA e inizia a perdere tempo, cercando il forum forse qualcuno ha già sperimentato questa funzione, ma se non si capisce qualcosa qui sotto come Codice Base hai fatto leggere!!!! Che ne dici!!!! Penso che molti ne abbiano bisogno!!!