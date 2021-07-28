Auguri per MT5 - pagina 18
Se ctrl+z restituisce un oggetto grafico cancellato, dovrebbe anche essere possibile annullare e modificare l'oggetto tramite una combinazione di tasti simile (ad esempio alt+z). Questo è particolarmente necessario quando si raschia accidentalmente e si spostano o inclinano i punti magnetici dell'oggetto che sono già stati abbinati esattamente ai vertici. Ridisegnare e riadattare tutto è solo un altro girone dell'inferno.
Grazie per la vostra comprensione.
sì =)))
questo è sicuro =)
che sarà molto utile =)))
Ci sono due biforcazioni di Andrews sul grafico.
1. Solo uno (rosa) sta avendo il problema della compressione/estinzione in una linea retta verticale, l'altro va bene per qualche motivo.
2. Il problema si verifica sui TF: H3, H6.
3. Su TF più alti la forcella rosa attraversa quella blu dal basso a sinistra verso l'alto a destra, ma come il TF diminuisce la parte inferiore sinistra della blu è ancora più a sinistra e già la blu attraversa la rosa dal basso a sinistra verso l'alto a destra.
Qual è il significato di tutto questo? Per quanto tempo?! Tutte le proporzioni e le interposizioni in qualsiasi TF devono essere rispettate e simili tra loro! Non conosco i mondi paralleli, ma nel nostro mondo è la verità ultima e deve essere rigorosamente rispettata!
Ho fiducia in te. Chi altro se non tu?
Grazie.
Non so se qualcuno ha detto se è possibile o meno spostare le finestre dei grafici al di fuori della finestra del terminale, per esempio sul secondo o terzo monitor...
Non voglio copiare il terminale per ogni monitor
ora devo eseguire 2 terminali con mt4
Ho 2 monitor e ho intenzione di collegare 3 monitor
Si prega di fornire un modello salvato. Ho il sospetto che i punti di ancoraggio siano troppo vicini e quando si zooma diventano molto vicini sulla linea temporale.
Inoltre, l'opzione"Precise timeline" è attivata? In ogni caso, un modello da studiare sarebbe utile, non escludo nemmeno un errore da parte nostra.
Sarebbe fantastico se MT5 potesse supportare più monitor.
Uh-huh... Sono con te!
Si prega di fornire un modello salvato. Ho il sospetto che i punti di ancoraggio siano troppo vicini e quando si fa lo zoom diventano troppo vicini sulla linea temporale.
Inoltre, l'opzione "Precise timeline" è attivata? In ogni caso, un modello da studiare non sarebbe male, non escludo nemmeno un errore da parte nostra.
1. Non sapevo della"scala temporale precisa". Ci ho giocato, non è cambiato nulla, quindi non deve essere il problema. In generale, non ho fatto la messa a punto, gli aggiornamenti anche impostato come è, di default.
2. Forse l'eccessiva vicinanza dei punti di ancoraggio è un punto giusto. Ma in questo caso è solo una spiegazione dell'effetto di distorsione, non un argomento per lasciarlo com'è. Sento che se si tira per un filo questo monumentale ponticello planimetrico, molto verrà fuori... e non sarebbe rimasto nulla del ponticello. E preferirei di no - MT5 sembra bello da lontano e senza mani.
3. Il fatto è che una delle biforcazioni non diventerà definitivamente corrotta dopo un certo TF "critico", ma dopo lo diventerà su tutti i successivi TF superiori. Notate che su H4 e anche su H8 appare di nuovo e solo su H12 e più avanti diventerà finalmente più stretto a causa della grande scala TF. E poiché la forcella appare di nuovo in una forma non compressa sul TF che si trova tra questi due TF dove si sta restringendo, l'ipotesi sulla troppa convergenza dei punti di ancoraggio sui TF più vecchi, come mi sembra, non si adatta alla fine della giornata.
Ho letto molto sui vantaggi della MT5 rispetto alla MT4. In teoria, ero soddisfatto dell'aumento di velocità. Ora non ricordo se riguardava la velocità di caricamento, l'esecuzione degli script, i calcoli, o l'interfaccia, o qualcos'altro, o tutto insieme, ma in pratica ho notato un rallentamento impressionante rispetto a MT4 quando si saltava tra i TF su coppie ad alta liquidità. So che avete cambiato il principio di caricamento e memorizzazione dei dati storici. Tuttavia, passando ad altri TF (specialmente dopo una lunga stagnazione in una coppia di valute) su EUR/JPY, che ha sempre avuto un'attività più alta di molte altre coppie, "blocca" significativamente il terminale e a volte esita per decine di secondi. O ci vuole più tempo per scaricare la storia, che si è accumulata più che su altre coppie, o ci vuole più tempo per scompattarla, o la converte per la visualizzazione... o forse è causato da qualcos'altro o da tutti insieme. Non ricordo niente del genere su MT4. In ogni caso, non ho cambiato la velocità del mio ISP MT5.
Non rovinare un capolavoro!
In MT5, anche dopo diversi aggiornamenti, non riesco a trovare un'impostazione comune per tutti i grafici. Forse stavo cercando i cinque penny nel posto sbagliato? Non l'ho trovato in altri posti, comunque. L'ho fatto in modo simile a MT4: usando F8 posso impostare i singoli parametri di visualizzazione (linea Ask, griglia, separatori di periodo, volumi, ecc.) solo per il grafico dato e con ctrl+o posso impostarli di default, per tutti i nuovi grafici futuri. In MT5 con F8 tutto va bene, ma con ctrl+o non ho potuto trovare le loro impostazioni generali in forma completa o almeno minima.
Si prega di espandere le opzioni delle impostazioni generali in MT5.
Grazie.