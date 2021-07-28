Auguri per MT5 - pagina 19
3. Il punto è che una delle forcelle non degenera definitivamente dopo un certo - "ribaltamento" - TF, dopo il quale degenererà su tutti i successivi TF superiori. Notate che su H4 e anche su H8 appare di nuovo e solo su H12 e più avanti diventerà finalmente più stretto a causa della grande scala TF. E poiché la forcella appare di nuovo in una forma non compressa sul TF che si trova tra questi due TF dove si sta restringendo, l'ipotesi sulla troppa convergenza dei punti di ancoraggio sui TF più vecchi, come mi sembra, non si adatta alla fine della giornata.
Mettilo alla massima scala e tutto sarà visualizzato correttamente. Avete creato una forcella andrews di base molto stretta sul grafico, e di conseguenza le coordinate dei pixel sono fuori scala.
Grazie. La spiegazione è abbastanza comprensibile, ma l'utente non può scegliere come preferenza di sedersi e osservare solo questo/un TF e poi saltare temporaneamente fuori da esso per chiarire altri dettagli del grafico e tornare più tardi - senza vedere alcuno squilibrio, ma essendo tornato alla scala massima con un'area di visualizzazione limitata e avendo in mente i dettagli riconosciuti che sono andati di nuovo fuori quadro. Voglio guardare l'intero quadro in una volta sola, e vedere la corretta visualizzazione dei disegni in qualsiasi TF.
Questo manuale non risolve il problema, ma insegna a non vedere le linee bianche. Fortunatamente, in questo esempio quella forcella capricciosa è abbastanza stretta da essere irrilevante sui TF più forti. Ma chi lo sa - forse crepe simili appariranno su oggetti grafici molto più rilevanti per la scala attuale e TF... Tu, comunque, dovresti saperlo bene...
Ma spero che presto eliminerai le distorsioni (anche se non in ordine di priorità), perché da un punto di vista programmatico e logico, è praticamente fattibile, l'algoritmo per l'autocorrezione considerando scale, barre e TF, e la sua implementazione non dovrebbe causare problemi, a meno che l'intero codice MT5 non sia troppo stravolto. Forse basterebbe prendere in considerazione il fattore di inclinazione di un oggetto sul TF M1 più esatto e poi correggere l'angolo sugli altri TF... o mantenere le proporzioni su diversi TF attraverso le coordinate relative di punti di riferimento di oggetti aggiuntivi. Gli oggetti non dovrebbero andare in giro da soli, come nell'esempio del video dove l'intersezione X delle forcelle in una TF è tale e tale nell'altra TF. Questo è confuso.
Buona giornata a tutti!
Domanda per gli sviluppatori:
dopo aver installato MT5 ha trovato la storia dell'archivio delle quotazioni nella dimensione di 2.2 Giga! ? !
Come può essere? (Sono solo 14 strumenti)
Hanno promesso 10 megabyte per strumento!
Non ho visto una funzione da nessuna parte - per salvare programmaticamente un'immagine del grafico come immagine. Come SevePic (nome del file, dimensione, formato). Sarebbe conveniente creare automaticamente una pubblicazione sul sito.
Aprire più conti e fare trading come vuoi tu.
Ma (1) un conto e (2) un simbolo (3) diverse strategie allo stesso tempo (4) è ovviamente irragionevole e tecnicamente irrealizzabile nello schema di una posizione. Dato che l'argomento dei lotti è stato chiuso da tempo, consiglio di non tirarlo fuori.
Grazie per la critica della finestra di trading. Lo miglioreremo ulteriormente aggiungendo il salvataggio delle fermate precedentemente piazzate. Ma l'automazione dell'interfaccia ha una cosa molto brutta - qualsiasi errore di trading dovuto a valori "piazzati automaticamente" sarà incolpato dagli sviluppatori. Ecco perché non abbiamo salvato tutte le impostazioni dall'inizio.
La finestra delle impostazioni automatiche è ora abbastanza intelligente e si presenta come segue:
Aggiungeremo anche una scheda speciale "One Click Trading" a Market Watch un po' più tardi per accelerare le operazioni di trading.
Renat,
Prima di tutto, grazie per l'interno "One(Double?) Click Trading" da me personalmente e, sono sicuro, da tutti i potenziali utenti.
Se c'è una reale minaccia di accuse, allora fate come hanno fatto gli sviluppatori di Trading Station. Quando si passa a "One(Duble) Click Execution", viene visualizzata una finestra di avvertimento e l'utente deve accettare di correre eventuali rischi. A proposito, la "One(Double) Click Execution" non esclude l'apertura della finestra di dialogo tramite il menu contestuale. In breve, tutto è ben pensato, tranne l'interfaccia MDI con i segnalibri e alcune altre cose non così fondamentali, che sono meglio implementate in MT. Sembra che tu abbia dimenticato di aggiungere di nuovo la colonna "Spread" e alcune altre nella tabella "Market Watch" ;-) Ho allegato due immagini con la panoramica del mercato da Trading Station(supporta due opzioni di panoramica), si può ammirare. Vorrei anche aggiungere (molto utile) una colonna modificabile (Combo Box) per inserire il volume della transazione per "One(Duble) Click Execution" e la possibilità di aprire una posizione cliccando il campo Ask(Bid) dello strumento appropriato. Trading Station ha tutto. Se lo fate(grazie in anticipo!), sarebbe meglio cambiare Ask(Bid) in Sell(Buy). In questo modo sarà molto più chiaro dove cliccare. È possibile selezionare il volume e avviare operazioni in entrambe le panoramiche (con uno o due clic se si vuole, impostando solo il volume). Io uso soprattutto la vista non tabellare della panoramica (cosa molto comoda, ma ci sono cose più importanti e molto più facili da implementare).
Vorrei ringraziare presto per l'implementazione dei comandi "Close All Positions" e "Close All for Symbol". Quest'ultimo, ovviamente, nel caso in cui Mt5/6/7... alla fine impareranno a supportare un diverso insieme di ordini e sistemi di esecuzione, lasciando che la scelta sia alla mercé del broker, a seconda del paese di residenza e del grado di clientelismo. È così che si fa in Trading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank). "Chiudere tutte le posizioni" (IMHO) è una cosa necessaria. Spesso è necessario chiudere tutti i trade per evitare il peccato al momento di una notizia inaspettatamente colpita o, per esempio, per avere il tempo di ritirare il profitto su un picco, ecc.
Diversi conti, secondo me, non sono sempre un sostituto completo. Un esempio semplice è il conto PAMM. In ogni caso, come hai giustamente notato, il sistema di esecuzione è tale (spero che in futuro si andrà il modo di Trading Station - supporto per più sistemi), che esclude la collaborazione di esperti indipendenti (portafoglio esperto) e altre cose per un singolo strumento. Peccato ;-)
Non sono sicuro di quale scheda state parlando. A mio parere, ci dovrebbero essere due pulsanti sul righello dello strumento - "Sell" e "Buy" più, come descritto sopra. In modalità standard, si apre la finestra di dialogo. Nella modalità "One (Double) Click Execution" l'ordine viene inviato automaticamente con i parametri preimpostati per lo strumento nella finestra attiva (quando si clicca sul pulsante del menu strumenti) o per lo strumento selezionato cliccando (doppio clic) nella panoramica del mercato.Forse non ci crederete, ma una tale funzionalità è apparsa nella mia testa (come sviluppatore mi piacciono i programmi perfetti sotto ogni aspetto), prima di conoscere Trading Station durante le mie prime ore di studio di MT4 (la prima cosa che ho visto ;-)). Al catcher, come si dice...
Auguri!
P.S. Questo non è l'ultimo desiderio. Sii forte! ;-)
Non ho visto una funzione da nessuna parte - per salvare programmaticamente un'immagine del grafico come immagine. Come SevePic (nome del file, dimensione, formato). Sarebbe conveniente creare automaticamente una pubblicazione sul sito.
La funzione WindowScreenShot, universale e facile da usare, dovrebbe essere simile a MQL4.
Sembra che entrambi stiate discutendo della funzione ChartScreenShot - esiste dall'inizio di MQL5.
Per capire la versatilità di WindowScreenShot rispetto a ChartScreenShot, potete vedere come funziona lo script HistoryToImages.
Per WindowScreenShot non è necessario spostare il grafico(ChartNavigate) e questo è corretto.
Se c'è una reale minaccia di accuse, fate come hanno fatto gli sviluppatori di Trading Station. Quando si passa alla modalità "One(Duble) Click Execution", apparirà una finestra di avviso e l'utente deve accettare di correre eventuali rischi su se stesso.
Deciso di aggiungere il testo di avvertimento e la finestra di assunzione del rischio da Trading Station. Questa è solo una formalità (protezione dagli idioti), poiché il rischio reale è ridotto dallo SL garantito. Senza "One(Double) Click Execution" i trader spesso entrano nel mercato e solo allora mettono SL. A volte non riescono a farlo per ragioni puramente tecniche (per esempio, mancanza di connessione). Personalmente uso spesso il "Double Click Mode" - due clic per aprire una posizione e poi, se necessario, "trascinare e rilasciare" le linee SL e TP nella finestra del grafico.
