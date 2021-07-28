Auguri per MT5 - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ho prestato molta attenzione a TimeZones, ma per quanto riguarda i livelli, sono sicuro che il secondo (azioni consapevoli dei partecipanti), comprese le banche. Gli ordini si trovano di solito intorno ai livelli Fibo. Penso che le banche a volte ci aiutano a "tirare" i prezzi ai livelli di Fibo per far scattare gli ordini e per far guadagnare loro sugli spread. Per esempio, fate attenzione all'RSI per un grafico a uno o cinque minuti su un mercato calmo - potete vedere chiaramente il lavoro dei robot. Di quale ipercomprato o ipervenduto possiamo parlare quando si tratta del grafico a un minuto, ma l'indicatore funziona. Il termine ipercomprato e ipervenduto è nato nell'era preistorica, quando la gente giocava con i grafici giornalieri e chiamava i commercianti. Con l'avvento dei computer, questi termini, insieme agli indicatori, sono migrati a tutti gli intervalli di tempo, fino al minuto. Dal punto di vista del senso comune è una completa assurdità (l'hanno comprato in pochi minuti ;-)), ma grazie ad esso possiamo costruire il TC efficace, perché tutti i robot avanzati e i trader dal vivo sanno di RSI (il mio indicatore preferito), Fibo, canali, livelli di supporto e resistenza, numeri tondi... Se l'RSI è fuori dai grafici su un grafico giornaliero, ci sarà spesso una notizia moscia, che gli analisti gonfiano alle dimensioni di un elefante, e il grafico girerà. Sono stato convinto di questo più di una volta. Molto spesso, gli analisti cuociono l'elefante sullo sfondo, non sospettando che l'indicatore RSI, che ha funzionato come catalizzatore della notizia, ne sia la colpa. È vero anche il contrario - l'RSI può trasformare l'elefante in una mosca - non ci interessa la notizia, è il momento di girarsi. Tutto ciò che è stato detto sull'RSI e le notizie si applica al Fibo, specialmente sui grafici giornalieri e superiori. A proposito, le linee di supporto e resistenza si formano spesso sull'RSI. L'attenzione principale dei partecipanti e dei robot è concentrata sulle coppie non incrociate, quindi non consiglierei di sopravvalutare l'importanza dell'analisi sulle coppie incrociate. Personalmente, quando gioco a coppie incrociate, scelgo la valuta più morta e più forte ed entro nel mercato ad occhio. Guardate un grafico mensile EUR/AUD per esempio e capirete tutto. Mi piace anche il modo in cui la folla di 1000 pips entro un minuto quando riceve la notizia e poi, avendo raffreddato e realizzato che la notizia non vale l'uovo, strisciano indietro. È solo un gioco. Si dice che il cinque per cento dei commercianti conosce le regole del gioco.
Abbiamo bisogno di una funzione simile a PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); ma ritagliando il grafico dall'altro lato.
Lo considero un'assurdità assoluta.
Alcuni lo chiamano hedging. Sta seriamente suggerendo che tutte le istituzioni finanziarie, dove lavorano i trader, diano ad ogni trader un ordine su quale strumento e su quale timeframe giocare e quale sistema di trading utilizzare? Se investo denaro in diversi gestori Alpari senza dar loro istruzioni su quali strumenti giocare, allora rischio di essere messo in manicomio solo perché voglio ridurre i miei rischi. Anche a me non piace il fatto che 2*2 = 4. È ridicolo! Ma cosa si può fare? Se intendete l'architettura a tre livelli delle applicazioni aziendali, le loro interconnessioni o la loro assenza, è anche 2*2 (gli studenti di ieri lo sanno). Beh, non voglio ripetermi sul sistema di ordini e altri "vantaggi" - sarai sicuramente mandato al manicomio.
>In MT5 non c'è nessun problema a guardare in altri strumenti. In effetti, abbiamo effettivamente rimosso quasi tutte le restrizioni all'accesso ai dati storici e abbiamo permesso di pompare enormi quantità di dati.
Grazie per questo.
P.S. Mi chiedo quali parole per descrivere il fatto che una tale finestra manca già nella quinta versione delle impostazioni MT. Questa finestra permette di impostare il sistema per inviare un ordine al server in uno o due clic con ritardi preimpostati e volume specificato nella casella combinata. MT non ha nemmeno abbastanza cervello per mostrare i trattini e il volume che abbiamo inserito prima nella finestra di dialogo per preparare e inviare un ordine. Può essere che tutte e cinque le versioni non abbiano impiegato 30 minuti per implementare One Click Execution con parametri preimpostati? Una volta ho perso circa il 20% del mio deposito a causa della mancanza di questa funzione - non ho avuto il tempo di inserire i trattini (il prezzo è salito rapidamente). Dopo che l'ordine è stato eseguito per un'ora, la connessione Internet si è interrotta e il mio ordine è rimasto senza SL.
Abbiamo bisogno di una funzione simile a PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); ma ritagliando il grafico dall'altro lato.
Alcuni lo chiamano hedging.
Aprite diversi conti e scambiate come volete.
Ma su (1) un conto e su (2) un simbolo (3) allo stesso tempo (4) diverse strategie - è chiaramente irragionevole e tecnicamente irrealizzabile nello schema di una posizione. Dato che l'argomento dei lotti è stato chiuso da tempo, raccomando di non tirarlo fuori.
Grazie per la critica della finestra di trading. Lo miglioreremo ulteriormente aggiungendo il salvataggio delle fermate precedentemente piazzate. Ma l'automazione dell'interfaccia ha una cosa molto brutta - qualsiasi errore di trading dovuto a valori "piazzati automaticamente" sarà incolpato dagli sviluppatori. Ecco perché non abbiamo salvato tutte le impostazioni dall'inizio.
La finestra delle impostazioni automatiche è ora abbastanza intelligente e si presenta così:
Aggiungeremo anche una scheda speciale "One Click Trading" a Market Watch un po' più tardi per accelerare le operazioni di trading.
P.S. Mi chiedo quali parole usi per caratterizzare il fatto che tale finestra manca nelle impostazioni di MT5. Questa finestra permette di impostare il sistema per inviare un ordine al server in uno o due clic con ritardi preimpostati e volume specificato nella casella combinata. MT non ha nemmeno abbastanza cervello per mostrare i trattini e il volume che abbiamo inserito prima nella finestra di dialogo per preparare e inviare un ordine. Può essere che tutte e cinque le versioni non abbiano impiegato 30 minuti per implementare One Click Execution con parametri preimpostati? Una volta ho perso circa il 20% del mio deposito a causa della mancanza di questa funzione - non ho avuto il tempo di inserire i trattini (il prezzo è salito rapidamente). Dopo che l'ordine è stato eseguito per un'ora, la connessione Internet si è interrotta e il mio ordine è rimasto senza SL.
Non sono d'accordo con alcune decisioni degli sviluppatori, ma è probabile che la seguente dichiarazione coincida con la loro opinione.
MQL5 offre possibilità ricche e comode per creare diversi tipi di interfacce (finestre, pulsanti, ecc.). Tutto ciò che può essere creato in MQL5 non deve essere necessariamente uno standard. In MQL5 l'aspetto e i principi di trading possono essere così modificati, rispetto a quelli delle azioni, che la MT5 può diventare irriconoscibile.
MQL5 è un linguaggio abbastanza potente. Se, per esempio, la creazione di grafici che possono essere spostati non solo orizzontalmente ma anche verticalmente è possibile con MQL5, non è necessario che sia inclusa nella fornitura standard di MT5. MT5+MQL5 è un kernel autosufficiente di un terminale client. Quasi tutte le altre idee sono realizzate con l'aiuto di questo kernel. La sfida per gli sviluppatori della MT5 è un kernel ad alte prestazioni, autosufficiente e sicuro. È un concetto completamente diverso da MT4.
Inoltre gli sviluppatori stanno progettando una quantità enorme di bonus senza precedenti (storia, tester, agenti e molto altro).
Ci sono alcune debolezze di MT5 - non la completa autosufficienza del nucleo. Ma questo è visto come una "sciocchezza" dagli sviluppatori. In teoria hanno ragione. In pratica non lo sono.
Se la funzione è implementata in MQL5, non dovrebbe essere una funzione interna.
Non ho prestato molta attenzione a TimeZones, ma per quanto riguarda i livelli, sono sicuro che il secondo (azioni deliberate dei partecipanti), comprese le banche. Gli ordini vengono solitamente piazzati intorno ai livelli di Fibo. Penso che le banche a volte aiutano amichevolmente a "tirare" i prezzi ai livelli di Fibo...
Per esempio, presta attenzione all'RSI per un grafico a uno o cinque minuti su un mercato tranquillo - puoi vedere chiaramente il lavoro dei robot.
Il termine ipercomprato e ipervenduto è nato nell'era preistorica...
resistenze, numeri tondi... Se l'RSI è fuori dai grafici su un grafico giornaliero, ci sarà spesso una notizia moscia che analizza, gonfiata alle dimensioni di un elefante, e il grafico si girerà. Sono stato convinto di questo più di una volta. Molto spesso gli analisti cuociono l'elefante nella schiena, senza rendersi conto che è stato l'indicatore RSI, che ha funzionato come catalizzatore della notizia. È vero anche il contrario - la RSI può trasformare un elefante in una mosca - non ci interessa la notizia, è il momento di girare. Tutto ciò che è stato detto sull'RSI e le notizie si applica al Fibo, specialmente sui grafici giornalieri e superiori. A proposito, le linee di supporto e resistenza si formano spesso sull'RSI. L'attenzione principale dei partecipanti e dei robot si concentra sulle coppie non incrociate, quindi non consiglierei di sopravvalutare l'importanza dell'analisi sulle coppie incrociate. Personalmente, quando gioco a coppie incrociate scelgo la valuta più forte e letale ed entro nel mercato ad occhio. Guardate un grafico mensile EUR/AUD per esempio e capirete tutto.
Mi piace anche il modo in cui la folla di 1000 pips entro un minuto quando riceve la notizia e poi, avendo raffreddato e realizzato che la notizia non vale l'uovo, strisciano indietro. È solo un gioco. Si dice che il cinque per cento dei commercianti conosce le regole del gioco.
Da qualche parte su RBC (anche se ho visto un video clip su Internet) dicono che le Fibonacci Time Zones mostrano buone prestazioni su dati storici di mille anni fa e sulla stessa scala. Non chiederò ora spiritosamente dove hanno preso i dati economici storici di migliaia di anni fa, ma se gli crediamo - e hanno mostrato un tale grafico agli spettatori - nell'era "preistorica", non c'erano banche, né robot, né sforzi per raggiungere onestamente i livelli Fibo richiesti. Ma i livelli hanno funzionato, funzionano e continueranno a funzionare!
I robot non incidono sulla formazione di alcuni kink esclusivi; per quanto ne so, essi non fanno che scuotere il mercato, rendendolo più volatile che nel trading manuale a oltranza, e obbediscono agli stessi kink di tutti gli altri partecipanti al mercato - a livello di mercato, a livello di incoscienza, la folla di qualsiasi trader dal vivo o automatizzato.
Le rotture sui livelli Fibo dei fusi orari si riverberano con il tipico misticismo del mercato tanto quanto il buon funzionamento di molti altri strumenti grafici classici e collaudati nel tempo dell'AT. Se il 95%-97% dei perdenti sul mercato e solo il 3%-5% dei giocatori di successo, come mi dici come fa la mandria schiacciante di pecore in preda al panico, avide, squilibrate e incompetenti a dirigere intelligentemente il mercato, a piegarlo, a farlo oscillare? Ci si potrebbe chiedere nelle mani di chi si concentra la stragrande maggioranza dei fondi: nelle mani di questa mandria o nelle mani di banche molto più piccole, ma grasse e professionali - allora sarebbe chiaro chi modella il mercato così abilmente, se fossero quegli stessi market maker grandi e professionali. Ma cosa succede se la stupidità del gregge, l'avidità e il panico stanno guidando il mercato? Allora perché è così preciso e bello? E anche se i grandi attori del mercato potessero teoricamente usare supercalcoli basati su tutti gli aspetti storici ed economici (il che in realtà è semplicemente irrealistico) fino al momento economico mondiale originale - primordiale - e sapere con certezza quale superonda/sottoonda/mini-onda/... e dove andrà il mercato ora o anche più tardi, la folla ribelle illusa non può tenerne conto e non ci pensa nemmeno, ma cerca piuttosto di fare profitti a breve termine su scambi a breve termine. Sembra che il mercato sia animato e viva la sua vita indipendente, e noi stiamo giocando con lui, perdendo e togliendo la panna, e allo stesso tempo credendo che lo stiamo plasmando. I market maker non saranno d'accordo con me, ma solo perché il Mercato è una Persona e gli ha proibito di divulgare questo grande segreto.
Per quanto riguarda "il gioco, e solo" e "non lavoreremo sulle vostre notizie, è ora di tornare indietro, perché siamo qui da troppo tempo e non vogliamo strisciare ulteriormente nella stessa direzione a favore delle notizie" - è tutta un'altra bella e intelligente interpretazione, una delle tante. Ci sono teorie cospirative su "Soros ha fatto crollare l'economia mondiale, dando una spinta alla crisi", "La famiglia Rothschild non compare nemmeno in Forbes con i suoi trilioni, e quei famigerati miliardari in cima e sotto sono solo piccole patate per tenere i Rothschild fuori dalla vista"; c'è una teoria sul pompaggio di grandi acquirenti con portafogli multimiliardari con gli orsi (potenziali perdenti), supporto di livello da parte dell'acquirente, facendo un passo avanti e prendendo un forte swing, c'è una dichiarazione interessante da A. Elder, che le quotazioni forex e l'analisi fondamentale"sono legate insieme da una corda lunga un miglio. Alla fine - i fondamentali determinano. Ma prima del "punteggio finale" - tutto può succedere. Ognuno cerca di spiegare le cause, i processi e le conseguenze economiche globali per se stesso e a modo suo... Solo l'inventore del Forex può conoscere i fattori di mercato che formano il prezzo, e i market maker possono indovinare un po' di più della folla mainstream e anche influenzarlo un po', ma questo è tutto. Dopo tutto, è perfettamente chiaro che se il mercato ha il tempo di elaborare un certo livello (per esempio, di scoppiare verso l'alto solo per l'elaborazione tecnica), che "ha già aspettato qualcosa", allora il livello sarà elaborato molto presto, ma non avrà nulla a che fare con la situazione dell'economia reale. I raccolti di legname in questo periodo non aumenteranno bruscamente, non verrà pompato più petrolio, non si raccoglierà grano... - e quindi in questi casi il mercato non si preoccupa delle notizie del settore reale. Ma se la notizia era significativa, sarà sicuramente elaborata - non immediatamente, un po' più tardi.
In generale, sarebbe una buona idea spostare questo in un ramo separato, perché è off-topic.
Hmm, puoi farmi un esempio? Non riesco a tagliare il grafico dall'altro lato in modo che i valori non vadano a zero.
Spiegatemi, da un punto di vista di buon senso, da cosa in MT il canale Equidistant è equidistante ideologicamente: è da ciò da cui dovrebbe essere equidistante, o da un cavallo gobbo nel vuoto? È tutto ovvio per il manichino dell'AT? È conveniente per un professionista esperto? Non sto deliberatamente guardando la descrizione locale ora, se c'è una spiegazione di questo o no.
In generale, nella pratica mondiale (sia l'AT che la normale geometria del disegno) qualsiasi cosa è equidistante dal centro o asse ovvio, che è ovvio (se ci sono altre varianti, è già specifico ed esotico). Rumus, per esempio, ha un tale asse centrale nella sua RC e una meravigliosa possibilità banale (come risulta - e non sembra essere in grado di fare un cazzo) di tirare/ritrarre sincronicamente entrambi i bordi rispetto all' asse centrale visibile e fisso trascinando su uno di essi. È vero, il controllo dei canali è eccezionalmente specifico, per gli aficionados. Tirare e allargare il canale, e poi anche inclinarlo sul lato destro o capovolgerlo è un compito estenuante, quindi l'esempio del cattivo controllo non ha bisogno di essere adottato. C'è anche un'opzione per disegnare un canale dentro un canale, che è semplicemente ridondante ed esotico. Una caratteristica molto utile. Per esempio, +/-10% della linea principale tratteggiata.
Cari sviluppatori. Sarebbe così gentile da temere il nostro Signore e al più presto possibile per dare agli utenti una qualità, utilizzabile, user-friendly e giustificare il suo nome Equidistant Channel? Dopo tutto, senza una normale RC equidistante e facilmente gestibile, non riusciremo mai a far crollare definitivamente l'economia americana o a insegnare ai nostri fratelli americani minori a vivere nei loro mezzi.
Grazie e buona fortuna per tutto!