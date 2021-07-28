Auguri per MT5 - pagina 20
Non sono d'accordo con alcune decisioni degli sviluppatori, ma è probabile che la seguente dichiarazione coincida con la loro opinione.
MQL5 offre possibilità ricche e comode per creare diversi tipi di interfacce (finestre, pulsanti, ecc.). Tutto ciò che può essere creato in MQL5 non deve essere necessariamente uno standard. In MQL5 l'aspetto e i principi di trading possono essere così modificati, rispetto a quelli delle azioni, che la MT5 può diventare irriconoscibile.
MQL5 è un linguaggio abbastanza potente. Se, per esempio, la creazione di un grafico che può essere spostato non solo orizzontalmente ma anche verticalmente è possibile con MQL5, non è necessario che sia incluso nella fornitura standard di MT5. MT5+MQL5 è un kernel autosufficiente di un terminale client. Quasi tutte le altre idee sono realizzate con l'aiuto di questo kernel. La sfida per gli sviluppatori della MT5 è un kernel ad alte prestazioni, autosufficiente e sicuro. È un concetto completamente diverso da MT4.
Inoltre gli sviluppatori stanno progettando una quantità enorme di bonus senza precedenti (storia, tester, agenti e molto altro).
Ci sono alcune debolezze di MT5 - non la completa autosufficienza del nucleo. Ma questo è visto come una "sciocchezza" dagli sviluppatori. In teoria hanno ragione. In pratica non lo sono.
Sto cercando di guardare il tutto con gli occhi di uno sviluppatore professionista. Come costruttore per bambini e mezzo per scrivere e testare robot relativamente semplici, MT5 mi va bene, eccetto l'assenza di record (strutture) e almeno la possibilità di lavorare con funzioni Call-Back. Tuttavia, preferirei usare strumenti di sviluppo più seri e potenti con linguaggi molto più potenti, strumenti potenti per la progettazione di moduli e finestre di dialogo, librerie grafiche, strumenti di debug, strumenti di accesso a database, ecc. ed evitare di fare troppe chiamate inattive a funzioni DLL esterne per eseguire comandi esterni.
Sfortunatamente, ho idee un po' diverse sulla funzionalità regolare.
Per esempio, sono convinto che ci deve essere un'opzione di posizionamento arbitrario dei grafici utilizzando il mouse. Non credo di dover spiegare perché questo è necessario. Seleziona un'area libera da oggetti, afferra e trascina il grafico nella direzione desiderata. Cosa potrebbe essere più facile? Il mio punto è che le ruote dovrebbero essere almeno rotonde, e ancora meglio, innovative.
Sono convinto che lo zoom in e out su qualsiasi asse dovrebbe essere una semplice questione di usare il mouse, verso l'alto o verso il basso. Questo, naturalmente, presuppone poca discrezione, poiché abbiamo ancora bisogno di avere scale e candelabri ordinati. Gli sviluppatori di Trading Station "sputano" sulla perfetta pulizia delle candele (per esempio, le ombre delle candele possono "sporgere" dal centro del corpo della candela), il che non è buono, ma con le scale adattive, e questa è la cosa principale, hanno tutto perfetto, compreso lo sfondo e la dimensione del carattere, in qualsiasi manipolazione con i grafici.
Sono convinto che la scala dei prezzi non dovrebbe essere solo un insieme di valori equidistanti, ma un insieme di numeri in multipli di 10, 100, 1000, ecc. I rischi sulla scala non sono irrilevanti. La stragrande maggioranza dei prodotti software che hanno scale e tutti gli strumenti di misurazione si basano su questo principio. Aprite qualsiasi prodotto che ha delle scale (per esempio, Microsoft Word) per vedere questo. Per quanto riguarda gli strumenti per i commercianti, questo è particolarmente importante perché i numeri tondi hanno un'attrazione speciale "magica". Fortunatamente per me, gli sviluppatori di Trading Station lo capiscono molto bene, così come molte altre cose ovvie. In Trading Station è molto difficile "battere" un numero tondo. In MT4 lo facevo sempre. Parlando della gravitazione, sembra che USD/CAD raggiungerà presto 1,0000 - il "magnete" è molto forte.
Ho deciso di aggiungere un esempio di scala con un "magnete" chiaramente marcato (1,0000) e un prezzo di divisione di 50. Con tutte le manipolazioni ragionevoli dei grafici dal minuto al quotidiano 1.000 "pizzica" l'occhio se è nella gamma della scala. Se volete, provate a realizzare questo da MT5 o suggerite, se non è difficile, come farlo. In MT invece di una scala normale vedo sempre un insieme di numeri equidistanti. A proposito, la griglia in MT mi rende la vista sfocata e la taglio sempre. Qui si può vedere che la griglia è molto discreta e fa più bene che male (IMHO).
Sono convinto che la tabella "panoramica del mercato" dovrebbe avere una colonna di spread e alcune altre.
Sono convinto che il valore dello spread corrente dovrebbe essere visualizzato nella finestra di apertura dell'ordine insieme ai valori di SL e TP (distanza) nella valuta di deposito. Non vediamo nulla di tutto ciò. O le informazioni specificate non sono interessanti per un trader?
Sono convinto che un ambiente di programmazione "chiuso" sia incompleto.
Sono convinto che il menu contestuale non debba essere sovraccaricato e che tutti i comandi "commerciali" debbano essere portati al primo livello - i secondi contano quando si gioca sulle notizie.
Allo stesso tempo, voglio notare che non considero ancora MT un prodotto senza speranza, altrimenti non sarei qui. Inoltre, vedo anche alcuni seri cambiamenti nella giusta direzione.
Il diavolo, come si sa, si nasconde nei dettagli. Sfortunatamente, MT è ancora piena di "banalità" come quelle di cui sopra. La cosa più interessante è che sono davvero delle sciocchezze in termini di sforzo di programmazione per eliminarle. A quanto pare tutti gli sforzi sono andati a marcare le onde ;-). E il fatto che queste piccole cose continuino a vivere e a prosperare, personalmente, non aumenta la mia fiducia nel fatto che MT sia sviluppata nell'interesse dei trader e che gli sviluppatori non vadano d'accordo con le cucine, per le quali peggiore è uno strumento per trader, meglio è. Quest'ultima è una posizione molto controversa in termini di interessi commerciali degli sviluppatori. Dopo tutto, anche l'ultima cucina sarà costretta a offrire MTXXX se è anche solo un ordine di grandezza migliore per un trader rispetto a MTYYYY. Migliore è la versione successiva, maggiore è la pressione dei trader principianti (i trader esperti visitano raramente le cucine) e dei babbei alle cucine con richieste di fornire l'ultima versione di MT. Forse smetteranno di moltiplicarsi come scarafaggi (è meno per gli affari), ma l'era delle cucine e delle semi-cucine finirà prima o poi per ragioni indipendenti dagli sviluppatori - i broker STP le sostituiranno. L'importante è non perdere questo momento.
Ci sono un paio di punti che non sono chiari. Avete davvero familiarità con MQL5 e MetaTrader5? Cosa non è soddisfatto di ciò che abbiamo già?
1 Strutture e classi
2 Spread
In ginocchio mi scuso, ma chi avrebbe mai pensato che, per default, questa rubrica è nascosta. Comunque, è colpa mia, perché non ho familiarizzato bene con l'interfaccia. Per quanto riguarda le strutture, mi sono imbattuto in un post non troppo tempo fa con una richiesta di aggiungere strutture (più precisamente record, come in Borland Delphi). Forse questo era legato a una versione precedente di MT5 o anche di MT4. Francamente, sono più preoccupato per la mancanza di possibilità di dichiarare la funzione Call-Back e passare il puntatore ad essa alla DLL esterna o qualsiasi altro meccanismo che apre il sistema al controllo esterno. Se ho sbagliato anche qui(scusate in anticipo), per favore ditemi come chiamare qualcosa dall'esterno - ve ne sarei molto grato. Seriamente infastidito dall'assenza di alcuni eventi, ma fortunatamente, sono apparsi in MLQ5. Non ho familiarizzato con il linguaggio da vicino, perché sono più interessato a MT come mezzo per scrivere semplici robot (qualsiasi linguaggio va bene per loro) e ambiente di esecuzione, un fornitore di dati per programmi esterni. È da queste posizioni che sto valutando le capacità della lingua. I miei pensieri vanno fondamentalmente verso la realizzazione di programmi indipendenti dalla piattaforma, in particolare, robot che interagiscono tramite strato dipendente dalla piattaforma (si può chiamare driver) con diverse piattaforme. Non voglio essere legato rigidamente a una piattaforma. Pertanto, i miei requisiti per MQL5 sono piuttosto specifici e semplici. Sono passato a Trading Station principalmente per il sistema degli ordini, la modalità "One (Double) click archive", la scala dei prezzi "intelligente", la possibilità di gestire i grafici e di zoomare come voglio, la possibilità di spostare i livelli SL e TP con il mio mouse (è stato implementato ora), la possibilità di chiudere gli ordini di uno strumento e molti altri piccoli dettagli che mi rendono più efficace come trader. Quando faccio trading uso MT per la panoramica del mercato, perché MDI con i segnalibri è molto meglio di quanto offre Trading Station. Ora molte delle piccole cose, non tutte, possono essere implementate con relativa facilità usando gli strumenti MQL5. Ecco perché ho ricominciato a guardare MT.
dichiarazione della funzione Call-Back e passaggio di un puntatore ad essa alla DLL esterna o qualsiasi altro meccanismo che aumenta l'apertura del sistema per il controllo esterno. Se ho sbagliato anche qui(per favore perdonatemi in anticipo), per favore ditemi come chiamare qualcosa dall'esterno, ve ne sarò molto grato.
In un programma mql5 è possibile utilizzare la funzione dichiarata in un altro programma mql5 con esportazionepostmodificatore . Una tale funzione è chiamata esportabile ed è disponibile per essere chiamata da altri programmi dopo la compilazione.
Questo sembra essere ciò di cui abbiamo bisogno se per altri programmi, intendiamo programmi in qualsiasi lingua che supportano il lavoro con dll. Per quanto riguarda la lingua, un mucchio di cambiamenti in meglio (ho appena fatto una rapida scansione) e, a prima vista, una lingua abbastanza completa. GRAZIE! Perché la gente ha gridato che dovrei rinunciare a dll in MT5? Sono un idiota, quindi ci ho creduto. Sono stato un pazzo a crederci. MQL5 merita sicuramente uno sguardo più attento.
In MT5, anche dopo diversi aggiornamenti, non riesco a trovare un'impostazione comune per tutti i grafici. Forse stavo cercando i cinque penny nel posto sbagliato? Non l'ho trovato in altri posti, comunque. L'ho fatto in modo simile a MT4: usando F8 posso impostare i singoli parametri di visualizzazione (linea Ask, griglia, separatori di periodo, volumi, ecc.) solo per il grafico dato e con ctrl+o posso impostarli di default, per tutti i nuovi grafici futuri. In MT5 con F8 tutto va bene, ma con ctrl+o non ho potuto trovare le loro impostazioni generali in forma completa o almeno minima.
Si prega di espandere le opzioni delle impostazioni generali in MT5.
Non ha provato, tutto impostato e crea un template default.tpl
Sembra che un modo alternativo di fare le cose andrebbe bene. Ma non corrisponde allo standard comune di assegnazione/riassegnazione universale delle impostazioni predefinite del programma attraverso "Impostazioni" o "Preferenze" e anche al modello privato, strettamente locale della versione precedente del terminale - MT4, - dove tutto corrispondeva allo standard comune classico.
Inoltre, per caricare un modello dobbiamo prima trovare il suo percorso, che non è sempre il più conveniente, dobbiamo cercare su dischi e directory default.tpl.
Bene... per ora userò la raccomandazione con l'allungamento sistematico di default .tpl ad ogni nuovo grafico, ma rispettosi sviluppatori per favore aiutatemi ad espandere le impostazioni predefinite universali, o aiutatemi ad aprire i miei occhi alle sfaccettature nascoste dell'interfaccia pronta se sono già implementate.
Bene... Per ora userò la raccomandazione di tirare sistematicamente il default.tpl in ogni nuovo grafico, ma per favore chiedi agli sviluppatori di espandere le impostazioni di default universali, o aiutami a vedere i lati nascosti pronti dell'interfaccia, se sono già stati implementati.
default è predefinito perché per default tutti i grafici si aprono con le impostazioni salvate in default.tpl
Quindi, default.tpl è un template di preset di default, quindi tutte le informazioni modificate sui preset di default dalla finestra di dialogo personalizzata andranno in esso, giusto? Dov'è che un utente normale scaverebbe manualmente nelle cartelle di un prodotto software, cercando il file di inizializzazione e applicando manualmente le impostazioni (opzionalmente)? È comprensibile con i programmatori rozzi - è la loro vocazione, lo amano. Ma in generale, i file di personalizzazione sono di solito modificati attraverso finestre di dialogo con caselle di controllo, campi, dropdown, schede, ecc. e poi utilizzati subito dopo l'avvio di un programma o l'apertura di un nuovo progetto predefinito, piuttosto che tirare su ogni nuova camicia.
Comunque, se era in MT4, sarebbe strano non farlo in MT5.
E in linea di principio il tema dei modelli di carte e il tema delle impostazioni sono due opere diverse. I modelli sono un'altra cosa.
Quindi il default.tpl è il template delle impostazioni predefinite, in modo che tutte le informazioni modificate del preset predefinito dalla finestra di dialogo personalizzata vengano rilasciate in esso, giusto?
Cari sviluppatori, lasciate che vi faccia una domanda. Nel mio primo post, avevo 12 punti con descrizioni di carenze e desideri. Mi è stato detto che "vedremo". Sono un essere umano normale e niente di umano mi è estraneo. Io, come molte persone, sono costruito in modo tale che dopo aver contattato gli sviluppatori di un prodotto e aver ottenuto almeno una risposta non negativa e rassicurante, inconsciamente anticipo alcuni miglioramenti in base ai punti che hanno fatto.
Ora la mia mente subconscia è impegnata ad anticipare l'elemento di desiderio più importante - l'elemento 1. In esso, ho espresso di cuore il desiderio di aggiungere flessibilità ai forconi di Andrews (aggiungere la possibilità di fissare rigidamente un asse centrale agli estremi, di estendere un numero qualsiasi di linee parallele da esso verso sinistra e di alimentarle manualmente tramite punti di contatto ad altri estremi, mentre le stesse linee sarebbero speculari alla destra; l'oggetto dovrebbe diventare più multipunto di prima nei punti di riferimento, cioè ci dovrebbero essere più di 3 punti di riferimento).
Vorrei chiarire: verranno fatti dei passi in una direzione così importante dell'AT grafica e, altrettanto interessante, quando? Non è un segreto che le speranze vane o la semplice ignoranza sui tempi richiedono molta energia mentale. Se rendete lo strumento grafico più flessibile e facile da usare, salterò al soffitto R3 con gioia, come la moneta al telegiornale.